Alianza Lima planea el regreso de un viejo conocido para Liga 1 2026: oferta de préstamo a Racing Club por Adrián Balboa

Adrián Balboa, actualmente, defiende la camiseta de Racing Club. - Crédito: AFP

El trabajo en la Dirección Deportiva en Alianza Lima no se detiene. Los nombres más relevantes de la institución miran al futuro con mucho optimismo. Dentro del marco de evaluación de potenciales refuerzos, existe un consenso general para acometer el retorno de Adrián Balboa, un viejo conocido de La Victoria.

Así lo ha desvelado el reconocido periodista César Merlo, experto en mercado de pases a nivel Sudamérica, precisando que ya existe una propuesta formal desde la entidad aliancista para volver a contar en sus filas con ‘Rocky’, quien en los últimos años se ha desempeñado en la Liga Profesional Argentina.

Adrián Balboa alterna en Racing Club. - Crédito: AFP

“Alianza Lima pretende a Adrián Balboa: hay oferta de préstamo por un año con cargo y con opción de compra por el delantero de Racing. En lo que va de la temporada, marcó 7 goles y dio una asistencia”, mencionó Merlo en sus redes sociales oficiales.

Con la documentación en manos del extremo uruguayo, tan solo hace falta saber cuál es su decisión al igual que la de la ‘Academia’. No se descarta que el acercamiento avance al plano de la negociación, pero las autoridades argentinas deberán pensar con detenimiento si la propuesta favorece, considerando que el futbolista cuenta con un contrato hasta el 2027.

De 31 años, Balboa llegó a Racing Club en enero de 2025, cuando la dirigencia adquirió el 70 % de su pase desde Unión, tras una negociación prolongada que incluyó una oferta inicial de 800.000 dólares. Su paso por Avellaneda, eso sí, no está exento de polémicas.

En octubre de 2025, tras un cruce caliente con River en la Copa Argentina, ‘Rocky’ Balboa escupió al ex racinguista Marcos Acuña, lo que generó una gresca entre los jugadores. Poco después, publicó un comunicado pidiendo disculpas, pero omitiendo mencionar directamente al lateral. A partir de ese suceso, su permanencia ha sido muy cuestionada por la fanaticada.

Adrián Balboa suma siete goles con Racing Club. - Crédito: EFE

Etapa íntima

Adrián Balboa vivió una etapa intensa en Alianza Lima tras su llegada en 2019. El delantero uruguayo se ganó rápidamente el cariño de la hinchada gracias a su entrega, su juego aéreo y goles decisivos en partidos clave. Su aporte fue determinante para que el equipo blanquiazul alcanzara la final del torneo nacional, destacando en momentos de alta presión.

Aunque su estadía fue relativamente corta, dejó una impresión duradera en La Victoria marcada por su profesionalismo y compromiso. La fanaticada ‘blanquiazul’ resaltó su carácter competitivo y su capacidad para insinuar ataques importantes, consolidándolo como un jugador de correcto paso por Perú.

Por ello, ‘Rocky’ nunca descartó regresar: “En algún momento me gustaría volver a Alianza Lima. Es un equipo al que le tengo mucho cariño. El último semestre que estuve fue malo en lo personal. No me siento parte de esa etapa. Me encantaría volver para irme de otra manera, siento que me lo merezco".

Mientras el tema del atacante uruguayo se discute en las oficinas de Matute, el entrenador Néstor Gorosito seguirá elaborando una lista de potenciales refuerzos para el próximo año, donde disputará tanto la Liga 1 como la Copa Libertadores.