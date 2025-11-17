Perú Deportes

Alianza Lima planea el regreso de un viejo conocido para Liga 1 2026: oferta de préstamo a Racing Club por Adrián Balboa

Ha habido un consenso total en la Dirección Deportiva del club de La Victoria para acometer una operación por ‘Rocky’, quien actualmente pertenece a la ‘academia’ hasta el 2027

Guardar
Adrián Balboa, actualmente, defiende la
Adrián Balboa, actualmente, defiende la camiseta de Racing Club. - Crédito: AFP

El trabajo en la Dirección Deportiva en Alianza Lima no se detiene. Los nombres más relevantes de la institución miran al futuro con mucho optimismo. Dentro del marco de evaluación de potenciales refuerzos, existe un consenso general para acometer el retorno de Adrián Balboa, un viejo conocido de La Victoria.

Así lo ha desvelado el reconocido periodista César Merlo, experto en mercado de pases a nivel Sudamérica, precisando que ya existe una propuesta formal desde la entidad aliancista para volver a contar en sus filas con ‘Rocky’, quien en los últimos años se ha desempeñado en la Liga Profesional Argentina.

Adrián Balboa alterna en Racing
Adrián Balboa alterna en Racing Club. - Crédito: AFP

Alianza Lima pretende a Adrián Balboa: hay oferta de préstamo por un año con cargo y con opción de compra por el delantero de Racing. En lo que va de la temporada, marcó 7 goles y dio una asistencia”, mencionó Merlo en sus redes sociales oficiales.

Con la documentación en manos del extremo uruguayo, tan solo hace falta saber cuál es su decisión al igual que la de la ‘Academia’. No se descarta que el acercamiento avance al plano de la negociación, pero las autoridades argentinas deberán pensar con detenimiento si la propuesta favorece, considerando que el futbolista cuenta con un contrato hasta el 2027.

De 31 años, Balboa llegó a Racing Club en enero de 2025, cuando la dirigencia adquirió el 70 % de su pase desde Unión, tras una negociación prolongada que incluyó una oferta inicial de 800.000 dólares. Su paso por Avellaneda, eso sí, no está exento de polémicas.

En octubre de 2025, tras un cruce caliente con River en la Copa Argentina, ‘RockyBalboa escupió al ex racinguista Marcos Acuña, lo que generó una gresca entre los jugadores. Poco después, publicó un comunicado pidiendo disculpas, pero omitiendo mencionar directamente al lateral. A partir de ese suceso, su permanencia ha sido muy cuestionada por la fanaticada.

Adrián Balboa suma siete goles
Adrián Balboa suma siete goles con Racing Club. - Crédito: EFE

Etapa íntima

Adrián Balboa vivió una etapa intensa en Alianza Lima tras su llegada en 2019. El delantero uruguayo se ganó rápidamente el cariño de la hinchada gracias a su entrega, su juego aéreo y goles decisivos en partidos clave. Su aporte fue determinante para que el equipo blanquiazul alcanzara la final del torneo nacional, destacando en momentos de alta presión.

Aunque su estadía fue relativamente corta, dejó una impresión duradera en La Victoria marcada por su profesionalismo y compromiso. La fanaticada ‘blanquiazul’ resaltó su carácter competitivo y su capacidad para insinuar ataques importantes, consolidándolo como un jugador de correcto paso por Perú.

Por ello, ‘Rocky’ nunca descartó regresar: “En algún momento me gustaría volver a Alianza Lima. Es un equipo al que le tengo mucho cariño. El último semestre que estuve fue malo en lo personal. No me siento parte de esa etapa. Me encantaría volver para irme de otra manera, siento que me lo merezco".

Mientras el tema del atacante uruguayo se discute en las oficinas de Matute, el entrenador Néstor Gorosito seguirá elaborando una lista de potenciales refuerzos para el próximo año, donde disputará tanto la Liga 1 como la Copa Libertadores.

Temas Relacionados

Alianza LimaAdrián BalboaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, martes 18 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Agenda intensa en el plano internacional. Desarrollo amplio de encuentros amistosos al igual que clasificatorios. Revisa el extenso itinerario

Partidos de hoy, martes 18

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno avanzan con solvencia a la segunda ronda del Challenger 75 de Guayaquil

Los deportistas peruanos superaron sin mayores complicaciones su debut en el postergado torneo ecuatoriano, el que podría ser el último evento de ambos en la temporada

Juan Pablo Varillas y Gonzalo

Agustín Lozano llenó de elogios a Manuel Barreto y Jean Ferrari, y dejó firme mensaje tras amistosos de la selección peruana ante Rusia y Chile

El presidente de la FPF rompió su silencio luego de los partidos de la ‘bicolor’ en la gira en territorio ruso y opinó sobre el trabajo de ambos directivos

Agustín Lozano llenó de elogios

Alan Cantero no se ve fuera de Alianza Lima pese a retraso en negociaciones: “Tengo muchas ganas de estar acá”

El argentino ha vivido una temporada irregular marcada por desgarros y una pubalgia. Aun así, sobre el reciente semestre se recuperó y se apuntó con algunos goles importantes en La Victoria

Alan Cantero no se ve

Reimond Manco aseguró que Jairo Concha no debe ser convocado a la selección peruana tras derrota ante Chile: “No quiere asumir, no está capacitado”

El exfutbolista no dudó en cuestionar al volante de Universitario por su bajo rendimiento y no brindar lo esperado como ’10′ de la ‘bicolor’

Reimond Manco aseguró que Jairo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gerente de Seguridad de Miraflores

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve” para el cargo

Delia Espinoza deberá esperar para regresar a la Fiscalía: PJ admite error y reinicia plazo para acatar orden

Tomás Gálvez sostiene que desempeño de Rafael Vela y José Domingo Pérez “es para llorar”, y admite posibilidad de desactivar equipo especial

Reacciones a la ampliación del Reinfo hasta el 2027: Congresistas, Confiep, Confemin y exministro de Energía y Minas se pronuncian

Ministro de Justicia señala que no respalda al jefe del INPE y qué aún se evalúa su continuidad tras ser implicado en sobornos

ENTRETENIMIENTO

Angie Jibaja envuelta en nuevo

Angie Jibaja envuelta en nuevo escándalo familiar en Chile tras ser acusada de quitarle el novio a su mamá e irse a vivir con él

La Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘El Emperador’: una noche de Beethoven que promete sacudir el Teatro Mario Vargas Llosa

Luigui Carbajal toma radical decisión tras ser ampayado entrando a hotel sin su esposa Diana Castro

Silvia Núñez del Arco estalla contra Jaime Bayly por acusarla de infidelidad frente a su hija: “Me acusó de malhablado y mentiroso”

Fan de Shakira critica a Susy Díaz por romper protocolo y abrazar a la cantante: “Por la burrada que hizo, no caminó a su lado”

DEPORTES

Partidos de hoy, martes 18

Partidos de hoy, martes 18 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno avanzan con solvencia a la segunda ronda del Challenger 75 de Guayaquil

Agustín Lozano llenó de elogios a Manuel Barreto y Jean Ferrari, y dejó firme mensaje tras amistosos de la selección peruana ante Rusia y Chile

Alan Cantero no se ve fuera de Alianza Lima pese a retraso en negociaciones: “Tengo muchas ganas de estar acá”

Reimond Manco aseguró que Jairo Concha no debe ser convocado a la selección peruana tras derrota ante Chile: “No quiere asumir, no está capacitado”