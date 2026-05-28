“Raúl Ruidíaz no va a volver a Universitario”, la firme revelación de Diego Penny tras las publicaciones de la ‘Pulga’

El 'Flaco' respondió acerca de la posibilidad de que la 'Pulga' deje Atlético Grau para que regrese a la 'U'. (Video: Movistar Deportes / Al Ángulo)

La eliminación de Universitario de Deportes de la Copa Libertadores 2026 reavivó el descontento de la hinchada, que exige respuestas inmediatas ante la falta de gol y la ausencia de figuras que puedan revertir el presente ofensivo del club. La reciente eliminación internacional y la sequía goleadora han intensificado las críticas, mientras los rumores sobre el posible regreso de Raúl Ruidíaz a la ‘U’ vuelven a ocupar el debate público.

En medio de ese clima de presión, las redes sociales de la ‘Pulga’ encendieron la especulación. Y es que publicó en Instagram un saludo a Jairo Concha por su cumpleaños, al que sumó un mensaje: “Espérame”. Poco después, compartió una imagen editada de un mural donde aparece vistiendo la camiseta ‘crema’, lo que muchos interpretaron como una señal de querer volver al club del cual es hincha.

Sin embargo, la realidad institucional se mantiene distante, ya que desde el club decidieron borrar su imagen del mural del gimnasio en Campo Mar y del museo en el estadio Monumental tras el polémico video de la temporada pasada, donde el delantero fue acusado de mofarse de la goleada sufrida ante Palmeiras.

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Las publicaciones de Raúl Ruidíaz en su cuenta de Instagram.

Las publicaciones del atacante no pasaron desapercibidas para los hinchas, quienes, a pesar de la fractura con la dirigencia, ven en Raúl Ruidíaz la esperanza de recuperar el poderío ofensivo perdido. No obstante, según las palabras de Diego Penny, el regreso del futbolista de Atlético Grau parece poco probable.

“Es que Raúl de verdad es... (risas). Es un tipo que le gusta ‘picarla’, dejarla ahí, y encima pone una foto donde se ve el mural y sale él. Pero él la tiene clara, no va a ir a la ‘U’. El capítulo está cerrado, ese libro ya se cerró. ¿Convencerlo? Es difícil, tendrían que cambiar muchas cosas para que Raúl vaya a la ‘U’”, afirmó en el programa Al Ángulo.

En ese mismo diálogo, el exarquero fue categórico al señalar que existen obstáculos internos que hacen inviable el regreso: “Tendrían que cambiar muchas cosas, y es difícil que pase eso”.

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El motivo por el cual Raúl Ruidíaz no volvería a Universitario

Las declaraciones de Carlos Galván arrojaron luz sobre la verdadera razón detrás de la negativa de Raúl Ruidíaz a regresar a Universitario. Según reveló en el programa Más Que Fútbol, “Raúl no fue a la ‘U’ por temas personales con otros futbolistas, no por económicos ni nada por el estilo”. El ‘Negro’ identificó a Edison Flores, Andy Polo y Alex Valera como los jugadores cuya presencia resultó determinante para que la ‘Pulga’ descartara cualquier regreso.

El propio Galván confirmó que fueron estos tres integrantes del plantel los que influyeron en la decisión del delantero, dejando de lado cualquier versión referida a diferencias contractuales o cuestiones financieras.

El delantero le marcó un gol con Atlético Grau. Créditos: L1 Max / X.

Críticas de los hinchas de Universitario por mal momento ofensivo del equipo

El presente de la delantera de Universitario está marcado por la baja producción goleadora y las constantes críticas de la hinchada. Alex Valera, quien supo ser el principal referente en ataque, no anota desde el 7 de mayo, cuando marcó frente a Coquimbo Unido en Chile por la Copa Libertadores. Sekou Gassama, a pesar de contar con más minutos desde la llegada de Héctor Cúper, no ha logrado consolidarse ni responder a las expectativas como delantero extranjero.

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Por su parte, José Rivera permanece apartado del plantel por lesión. Empero, fuentes cercanas al club aseguran que su situación se agravó tras protagonizar un polémico gesto: tiró y pateó la camiseta de la ‘U’, hecho que no fue bien recibido por el grupo. Si bien el ‘Tunche’ ofreció disculpas públicas a través de un medio, no se dirigió directamente a sus compañeros, lo que habría agudizado su distanciamiento con el resto del plantel.

La falta de gol es una de las preocupaciones centrales para el comando técnico y la dirigencia. El equipo ‘merengue’ acumula cinco partidos consecutivos sin marcar y los aficionados exigen una respuesta inmediata, ya sea a través de refuerzos en el próximo mercado de pases o de un cambio en la actitud de todo el plantel.