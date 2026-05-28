Magaly Medina enfrenta a Monserrat Seminario en vivo por por negar divorcio a Melcochita: “Postura mediocre”

El cómico Melcochita y su aún esposa Monserrat Seminario protagonizan una acalorada discusión en vivo. Ella se niega rotundamente a darle el divorcio, confesando que lo hace para que él sufra por una infidelidad pasada. ATV/ Magaly Tv La Firme.

La reciente edición de ‘Magaly TV: La Firme’ tuvo uno de sus momentos más tensos y comentados cuando Magaly Medina perdió completamente la paciencia con Monserrat, aún esposa de Pablo Villanueva ‘Melcochita’, luego de escuchar la razón por la que se niega a darle el divorcio al reconocido cómico peruano. Lo que empezó como una entrevista para hablar sobre la situación sentimental del artista terminó convirtiéndose en un fuerte enfrentamiento en vivo que dejó sorprendidos a los televidentes.

La conductora no pudo ocultar su indignación al escuchar que Monserrat decidió no firmar el divorcio como una forma de represalia contra Melcochita, quien actualmente mantiene una relación con Heydi Amado. Para Magaly, la postura de la entrevistada reflejaba una actitud resentida y vengativa que cuestionó duramente frente a cámaras.

Magaly Medina encara en vivo a Monserrat por impedir que Melcochita rehaga su vida. Captura: Magaly Tv La Firme.

Todo ocurrió cuando Monserrat explicó que no tiene intención de formalizar la separación legal con el humorista pese a que ambos ya no mantienen una relación sentimental desde hace tiempo. La reacción de Magaly fue inmediata y bastante frontal.

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“¿Por qué no? Por qué estás como esas mujeres resentidas que se aferran al ‘Yo soy la esposa, tú siempre serás la amante’. ¿Por qué esa postura tan mediocre de algunas mujeres?”, lanzó la periodista de espectáculos visiblemente incómoda.

Las palabras sorprendieron incluso a la propia Monserrat, quien respondió intentando justificar su decisión con un argumento relacionado con sus hijas.“No le voy a dar ningún divorcio porque mis hijas pierden el derecho… a mí me da igual”, contestó.

Magaly Medina encara en vivo a Monserrat por impedir que Melcochita rehaga su vida. Captura: Magaly Tv La Firme.

Sin embargo, la explicación no convenció en absoluto a Magaly Medina, quien continuó cuestionando la actitud de la aún esposa de Melcochita. La conductora aseguró no comprender por qué algunas personas prefieren mantener un vínculo legal únicamente para hacer sufrir a la otra parte.

“Pero eso no te parece una actitud bastante prehistórica… ¿por qué ‘déjalo que sufra’? Pero por qué esa actitud vengativa y revanchista de algunas mujeres. Yo nunca lo entenderé… Una mujer tiene que valorarse, no estar migajeando”, expresó la ‘Urraca’. Lejos de calmarse, Magaly continuó descargando su molestia y dejó una de las frases más duras de la noche.

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“A mí me produce arcadas ese tipo de posturas de las mujeres. No soporto a las mujeres que viven por hacerle sufrir al otro”, sentenció tajantemente frente a cámaras.

Magaly Medina encara en vivo a Monserrat por impedir que Melcochita rehaga su vida. Captura: Magaly Tv La Firme.

Melcochita afirma estar enamorado de Heydi Amado

El tema volvió a poner bajo la lupa la vida sentimental de Melcochita, quien en las últimas semanas ha estado constantemente en el centro de la atención mediática debido a su relación con Heydi Amado, una joven con quien ha sido visto públicamente y con quien incluso surgieron rumores de una posible boda.

Días atrás, el artista peruano participó en el pódcast ‘Sin más que decir’, conducido por María Pía Copello, donde habló abiertamente sobre su presente sentimental y el vínculo que mantiene con Heydi. Aunque evitó confirmar planes de matrimonio, sí dejó en claro que atraviesa una etapa tranquila y feliz.

Magaly Medina encara en vivo a Monserrat por impedir que Melcochita rehaga su vida. Captura: Magaly Tv La Firme.

Durante la conversación, Melcochita explicó que su relación avanza de manera pausada y priorizando el entendimiento mutuo antes de tomar decisiones importantes. “Uno tiene que ir poco a poco para que conyugalmente ponerse de acuerdo”, comentó el humorista.

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Además, sorprendió con una frase bastante romántica que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. “Estoy invicto, mi corazón falta un pedacito para entregar todo”, expresó dejando entrever que aún se encuentra construyendo completamente la relación.

Magaly Medina encara en vivo a Monserrat por impedir que Melcochita rehaga su vida. Captura: Magaly Tv La Firme.