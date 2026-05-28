Sporting Cristal vs Cerro Porteño: ¿Qué pasa si los ‘celestes’ ganan, empatan o pierden de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores o Sudamericana?

Los resultados que necesita Sporting Cristal para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026

El futuro internacional de Sporting Cristal se juega hoy, jueves 28 de mayo: el conjunto limeño disputa su último partido del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 en el estadio La Nueva Olla de Asunción, enfrentando a Cerro Porteño, que ya aseguró su pase a los octavos de final.

El cierre de la fase de grupos encuentra a los paraguayos en la cima con 10 puntos, seguidos por Palmeiras con 8, los ‘cerveceros’ con 6 y Junior con 4. Esta diferencia convierte a al ‘ciclón’ en el único equipo inalcanzable para dos rivales, lo que le garantiza su continuidad en la competencia continental.

¿Qué necesita Sportin Cristal para clasificar a octavos de final de Copa Libertadores o Sudamericana?

Las opciones de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026 se reducen a un escenario de alta tensión matemática y emocional. El club limeño debe vencer a Cerro Porteño en Asunción y aguardar que Palmeiras caiga ante Junior en Brasil para asegurar el pase a los octavos de final. La combinación parece compleja, pero no imposible.

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Si Palmeiras y Junior igualan en suelo brasileño, la aritmética exige que el equipo de Zé Ricardo no solo gane, sino que lo haga por una diferencia superior a tres goles frente al conjunto paraguayo. Solo así superaría en saldo de tantos y podría clasificar a la siguiente etapa.

Sporting Cristal vs Cerro Porteño: partido en el Callao por fecha 1 de la Copa Libertadores 2026 - Crédito: Club Cristal.

Para quienes se preguntan qué necesitan los ‘cerveceros’ para avanzar en la Libertadores, la respuesta depende de dos factores: un triunfo propio en Paraguay y que Palmeiras no sume puntos ante Junior. En caso de empate en Brasil, los peruanos deberán golear a Cerro Porteño por más de tres goles de diferencia para soñar con los octavos de final.

Existe otra posibilidad si Palmeiras confirma su favoritismo y vence a Junior. En ese caso, Cristal accedería a los ‘play offs’ de la Copa Sudamericana. Allí, el club enfrentaría a uno de los segundos clasificados de la fase de grupos de ese torneo, buscando un lugar en octavos.

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La eliminación total de los celestes solo ocurriría si Junior consigue una victoria en Brasil y Sporting Cristal cae ante Cerro Porteño. Incluso con una eventual igualdad en puntos, los dirigidos por Zé Ricardo mantienen una mejor diferencia de goles que el equipo colombiano, a menos que se produzca una goleada poco habitual en alguno de los partidos restantes.

Dónde ver Sporting Cristal vs Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026

El acceso al partido entre Sporting Cristal y Cerro Porteño está garantizado para los seguidores en Perú y Sudamérica, quienes podrán ver la transmisión en directo a través de ESPN, la cadena oficial con derechos de la Copa Libertadores. Las imágenes llegarán en vivo desde el estadio La Nueva Olla de Asunción, permitiendo a los hinchas vivir cada instante del cierre de la fase de grupos.

Quienes prefieren las plataformas digitales cuentan con la opción de Disney+, que ofrece el streaming del enfrentamiento para sus suscriptores. Esta alternativa facilita seguir el partido desde cualquier lugar y en distintos dispositivos, ampliando las posibilidades de acceso para los aficionados.

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Para quienes buscan información detallada y actualizaciones constantes, Infobae Perú llevará adelante una cobertura minuto a minuto desde Asunción. El portal informará sobre la previa, las jugadas determinantes, los goles, el resultado final y cómo queda la tabla de posiciones del Grupo F. También incluirá un análisis exhaustivo del rendimiento de Sporting Cristal y la repercusión de su actuación en el contexto internacional.

Canal TV del Cerro Porteño vs Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026. - créditos: Conmebol