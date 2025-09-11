Perú Deportes

Universitario sacó fotos de Raúl Ruidíaz de sus instalaciones: el contundente motivo de la drástica decisión del club

Daniel Amador, Gerente de Marketing de la ‘U’, confirmó que se eliminaron las imágenes de la ‘Pulga’ del museo que está en el estadio Monumental y Campo Mar U

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

La relación entre Universitario de Deportes y Raúl Ruidíaz parece que terminó por romperse tras revelarse la drástica decisión que tomó el club en su contra. Los ‘cremas’ determinaron eliminar todas las fotos de la ‘Pulga’ de sus instalaciones: museo que se ubica en el estadio Monumental y Campo Mar.

Daniel Amador, Gerente de Marketing de la ‘U’, reveló el contundente motivo que provocó que el cuadro de Ate borre todo rastro del delantero. Todo fue consecuencia de la polémica publicación que realizó Ruidíaz en su cuenta de Instagram cuando el equipo de Jorge Fossati fue goleado por 4-0 frente Palmeiras por la Copa Libertadores.

El ‘9′ subió una historia con una canción de reggaetón titulada “Quiero ponerte en cuatro“ y pronuncia frases en portugués. Los hinchas lo tomaron como una burla y lanzaron fuertes críticas contra el jugador de 35 años. Luego, Raúl aclaró el tema y fue tajante al mencionar que no jamás haría algo en contra del equipo de sus amores.

“Yo creo que cada uno cosecha lo que siembra; todos como personas cosechamos lo que sembramos. A mí particularmente no me pareció claramente, tampoco al hincha. La ‘U’ es una institución que merece respeto; nadie puede estar por encima del club, eso se ha demostrado de una manera clara en los últimos cuatro años. Han habido muchas situaciones, muchos temas positivos y negativos, y se ha dejado en claro que la institución está por encima de cualquier persona y de cualquier cosa. Y nosotros como club trabajamos para que así sea, se respete y se siga valorando eso. Trabajamos para cuidar la reputación de la ‘U’, para cuidar la marca ‘U’, para cuidar la imagen de la ‘U’; y nadie va a hacer algo contra la ‘U’ sin tener una respuesta del club”, apuntó el directivo en entrevista con la página Colectivo World.

El jugador generó reacciones al publicar un video luego del triunfo de Palmeiras sobre Universitario. | X / @LigmaShitpost

¿Qué dijo Edison Flores del polémico video de Raúl Ruidíaz?

Edison Flores se refirió al polémico video de Raúl Ruidíaz tras la goleada que sufrió Universitario de Deportes frente Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El ‘Orejas’ dio detalles de cómo tomaron sus compañeros la publicación de la ‘Pulga’ y dejó en claro que no tiene ningún tipo de problema con el delantero de Atlético Grau.

“Algunos compañeros se sintieron aludidos por el vídeo de Raúl Ruidíaz (post derrota con Palmeiras). Cada uno es responsable de sus acciones, pero eso no quita que Raúl sea hincha de la ‘U’ y quiera lo mejor para el club. Yo no tengo ningún problema con él”, comentó el delantero de la ‘U’ en entrevista con ‘Doble Punta’.

Así lo tomaron sus compañeros de Universitario. (Video: Doble Punta)

También aclaró el supuesto rumor que salió sobre que Flores y los otros jugadores no quisieron que Ruidíaz llegue a la ‘U’ a inicio de temporada.

“Nosotros tratamos de siempre ver lo mejor para el equipo. Los jugadores que vengan es por decisión de los de arriba. Nosotros no hemos traído a Inga. Al final, me contaron que hubo una negociación, pero que no se dio", añadió.

