Carlos Galván descartó el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario por presencia de Edison Flores, Andy Polo y Alex Valera: “No fue por temas económicos”

El 'Negro' descartó la posible vuelta de la 'Pulga' a la 'U' por presencia de Edison Flores, Andy Polo y Alex Valera. (Video: Más Que Fútbol)

Universitario de Deportes sufrió una dolorosa derrota en casa frente a Atlético Grau en la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El gol que definió el partido llegó por obra de Raúl Ruidíaz, un exreferente ‘crema’ que en el pasado fue protagonista de intensos rumores sobre su posible retorno al club. El desenlace no solo dejó malestar en la hinchada, sino que reavivó críticas hacia la dirigencia y nuevas versiones sobre las razones que impidieron el regreso del delantero. Sin embargo, Carlos Galván descartó de manera categórica esa hipótesis y presentó otro motivo de peso.

Durante una conversación en la que participaron los periodistas Bruno Ginocchio y Giancarlo Granda, el ‘Negro’ fue consultado sobre la posibilidad de que existieran factores personales detrás de la negativa de la ‘Pulga’ a volver a la ‘U’. “Raúl no fue a la ‘U’ por temas personales con otros futbolistas, no por económicos ni nada por el estilo”, afirmó en primera instancia en el programa de YouTube, Más Que Fútbol.

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Ginocchio, quien también maneja información sobre el caso, señaló que “fueron dos los que hablaron” con Ruidíaz antes de frustrarse su regreso. Galván amplió: “Fueron tres”. La conversación derivó en la identificación de los involucrados: “¿Uno es carrilero por derecha?”, preguntó Ginocchio; Galván confirmó y añadió: “Sí, volante y delantero”.

El intercambio permitió identificar a los jugadores en cuestión. Granda fue directo: “Bueno muchachos, lo sabe todo el mundo, son Polo y Flores”. Galván asintió, pero precisó: “Te falta uno”. Cuando Ginocchio preguntó por el tercero, Granda sugirió: “¿El ‘9′ (Alex Valera)?”, y Galván confirmó. Así quedó claro que la presencia de Edison Flores, Andy Polo y Alex Valera fue determinante para que Ruidíaz optara por no regresar, según la versión de Galván.

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Andy Polo, Edison Flores y Alex Valera fueron protagonistas del reciente tricampeonato nacional de la 'U'. - créditos: Universitario

El impacto de la noticia se extendió rápidamente entre los hinchas, que venían reclamando explicaciones sobre la imposibilidad de concretar el regreso de un atacante con pasado goleador en la institución. Aunque estos reclamos se diluyeron debido a una polémica publicación por parte de la ‘Pulga’ luego de una derrota de la ‘U’ ante Palmeiras.

Ginocchio reforzó el punto al recordar que Ruidíaz “ya fue al Monumental”, pero no como jugador de Universitario, sino como rival. El paso de los días y la derrota ante Atlético Grau solo profundizaron el malestar entre los aficionados, que interpretan la situación como una oportunidad perdida en un momento donde la eficacia ofensiva es una deuda pendiente para el equipo.

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Así lo tomaron sus compañeros de Universitario. (Video: Doble Punta)

Declaraciones de Raúl Ruidíaz tras triunfo de Atlético Grau ante Universitario

El propio Raúl Ruidíaz se refirió a su actuación y al gol marcado en el estadio Monumental, un tanto que tuvo un sabor especial por su historia con Universitario. “La verdad, muy contento, más por la situación que estamos pasando. Necesitábamos ganar, así que estos tres puntos nos van a venir muy bien para lo que viene”, expresó el delantero, poniendo el foco en la urgencia deportiva de Atlético Grau de salir del fondo de la tabla.

Consultado sobre la jugada del gol, el menudo delantero relató: “Son pequeños segundos donde tomé la decisión de cruzarla”, mostrando la confianza y experiencia que lo caracterizan en el área rival.

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El exfutbolista de la selección peruana, sin embargo, eligió no celebrar la conquista: “No lo celebré por respeto. Tanto amor, tanto cariño a esta institución”, explicó.

En cuanto a sus sentimientos por el club, Ruidíaz Misitich admitió abiertamente: “¿Extraña Universitario? Sí, obviamente. Se extraña la hinchada, es hermoso”. Sus palabras reflejan la paradoja de un ídolo que, pese a las circunstancias, mantiene intacto el afecto por la camiseta y la afición que lo vio nacer futbolísticamente.

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