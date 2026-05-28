Nadeska Widausky afronta duro panorama judicial: podría recibir hasta 30 años de cárcel

El experto en extradiciones aseguró que las contradicciones de Nadeska sobre sus domicilios complicaron su situación judicial. ATV/ Magaly TV La Firme.

La situación judicial de Nadeska Widausky se complica cada vez más. La exbailarina y figura de la farándula peruana, conocida años atrás por aparecer vinculada mediáticamente a personajes como Gerald Oropeza y el ‘Chino’ Saucedo, enfrenta hoy uno de los momentos más críticos de su vida luego de que la justicia de Bélgica solicitara formalmente su extradición por su presunta participación en una organización criminal dedicada a la trata de personas.

La captura de la influencer ocurrió el pasado 26 de mayo en el distrito de Jesús María, luego de que la Policía Nacional del Perú ejecutara una orden derivada de una alerta roja de Interpol. Desde entonces, el caso ha generado enorme atención pública no solo por la gravedad de los delitos investigados, sino también porque involucra a una figura conocida del espectáculo peruano que durante años expuso en redes sociales una vida marcada por viajes, lujo y estadías constantes en Europa.

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Durante una reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’ este 27 de mayo, el abogado especialista en extradiciones James Rodríguez explicó que el escenario legal para Nadeska es particularmente complejo debido a los acuerdos internacionales existentes entre Perú y Bélgica.

Caso Nadeska: Poder Judicial ordena prisión preventiva y revelan dura experiencia en Bélgica. Captura: Magaly TV La Firme.

El especialista detalló que el delito de trata de personas es perseguido a nivel mundial y que las autoridades europeas suelen manejar procesos bastante rigurosos cuando existen investigaciones previas y cooperación internacional.

“Las penas en Bélgica y en los países europeos en delitos de trata de personas, proxenetismo y robo agravado son bastante altas, fluctúan entre 15 y 30 años de pena efectiva de la libertad”, señaló Rodríguez durante la entrevista televisiva.

Las declaraciones del jurista encendieron aún más las alarmas alrededor del futuro judicial de la exbailarina. Según explicó, la posibilidad de evitar la extradición sería bastante reducida debido a que la resolución emitida por las autoridades peruanas estaría sólidamente fundamentada.

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Actualmente, Nadeska Widausky cumple una orden de nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición, tiempo durante el cual las autoridades peruanas y belgas deberán completar todos los procedimientos legales para concretar su traslado a Europa.

<b>Las contradicciones que complicaron a Nadeska ante el juez</b>

Uno de los puntos más delicados de la audiencia fue cuando la defensa de la influencer intentó solicitar que pudiera afrontar el proceso en libertad o bajo arresto domiciliario. Sin embargo, según explicó el abogado James Rodríguez, el juez detectó varias contradicciones en las declaraciones brindadas por la propia Nadeska.

El especialista contó que, al momento de su detención, la exbailarina indicó una dirección domiciliaria. Posteriormente, durante la audiencia judicial, mencionó otra completamente distinta. Pero eso no fue todo: el magistrado también detectó que en su Documento Nacional de Identidad figuraba una tercera dirección diferente.

Para el juez, estas inconsistencias resultaron determinantes al momento de evaluar si existía un verdadero arraigo domiciliario o si había riesgo de fuga.

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Rodríguez sostuvo que precisamente esas contradicciones terminaron debilitando seriamente el pedido de la defensa. Además, el abogado consideró que la apelación presentada por los representantes legales de Nadeska sería insuficiente para revertir la decisión judicial.

<b>Un proceso de extradición largo y complejo</b>

Aunque la prisión preventiva ya fue dictada, el procedimiento de extradición todavía podría tardar varios meses. El abogado explicó que ahora corresponde que la Oficina de Cooperación Internacional prepare el expediente completo para enviarlo a la Corte Suprema, entidad que deberá evaluar si aprueba formalmente la extradición.

En caso de recibir luz verde, el proceso aún tendría un último paso: la autorización definitiva del Poder Ejecutivo, que deberá oficializar la entrega mediante una publicación en el diario oficial El Peruano.

Recién después de ello se concretaría el traslado de Nadeska a territorio belga para afrontar las investigaciones y el eventual juicio. James Rodríguez indicó que el plazo de nueve meses de prisión preventiva otorgado por el juez busca justamente garantizar que todos esos trámites puedan realizarse dentro de un tiempo prudente. Sin embargo, también advirtió que existe la posibilidad de que el Ministerio Público solicite una ampliación de la medida si el proceso internacional no concluye a tiempo.

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<b>El pasado mediático de Nadeska vuelve a salir a la luz</b>

El caso también ha provocado que vuelva a mencionarse el pasado mediático de la influencer. Años atrás, Nadeska Widausky fue relacionada públicamente con figuras investigadas por diversos delitos, entre ellos Gerald Oropeza, conocido como el ‘Tony Montana peruano’, así como el llamado ‘Chino’ Saucedo.

Aunque aquellas vinculaciones nunca derivaron en acusaciones formales contra ella en Perú, hoy su nombre vuelve a aparecer en medio de una investigación internacional mucho más delicada. Las autoridades belgas la sindican como presunta integrante de una organización criminal dedicada a captar mujeres para explotación sexual en Europa, una acusación que la exbailarina ha negado rotundamente desde el inicio.

Pese a ello, el caso tomó mayor fuerza luego de que Interpol emitiera la alerta internacional que finalmente permitió su ubicación y captura en Lima.

<b>Un futuro incierto para la exbailarina</b>

Mientras avanzan los procedimientos judiciales, el panorama para Nadeska Widausky sigue siendo incierto. La influencer deberá permanecer recluida mientras se define si finalmente será enviada a Bélgica para responder ante la justicia europea.

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La gravedad de los delitos investigados y la cooperación internacional existente entre ambos países complican seriamente sus posibilidades de evitar la extradición.

Por ahora, la exbailarina enfrenta uno de los escenarios más duros de su vida pública. Lo que durante años fueron publicaciones de viajes, lujos y fiestas en Europa, hoy quedó reemplazado por audiencias judiciales, investigaciones internacionales y la posibilidad de pasar décadas en prisión si las acusaciones terminan siendo comprobadas.

¿Nadeska puede quedarse en Perú? Especialista responde tras orden de prisión preventiva. Captura: Magaly TV La Firme.