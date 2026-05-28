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Campaña de salud gratis para este 30 de mayo: ¿Dónde y qué servicios son los disponibles?

La actividad busca brindar atención médica y asesoría preventiva a los vecinos del distrito durante una mañana de evaluaciones y consejería

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Se recomienda acudir temprano por la alta demanda prevista y la formación de colas extensas desde las primeras horas - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.
Se recomienda acudir temprano por la alta demanda prevista y la formación de colas extensas desde las primeras horas - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

La Municipalidad de San Borja anunció una campaña de salud gratuita que se llevará a cabo este sábado 30 de mayo, de 8:30 a.m. a 12:30 p.m., en el parque Mariscal Castilla. La jornada busca acercar atenciones y evaluaciones a vecinos del distrito y a ciudadanos de otras zonas de Lima que deseen participar.

Según precisó la comuna, la iniciativa está abierta también para personas de otros distritos. La recomendación principal es asistir con anticipación: los cupos son limitados y, en este tipo de actividades, suelen formarse filas extensas desde temprano. Para evitar contratiempos, se sugiere llegar con tiempo y tener paciencia durante el proceso de registro y orientación.

El despliegue incluirá especialidades médicas, procedimientos preventivos, servicios de promoción de la salud, tamizajes y espacios de cuidado personal. El objetivo es ofrecer una evaluación integral en un solo punto, con orientación clara para que cada asistente identifique qué atención necesita y en qué orden realizarla durante la mañana.

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Los cupos son limitados y, por eso, se recomienda llegar temprano - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.
Los cupos son limitados y, por eso, se recomienda llegar temprano - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Servicios médicos

  • Otorrinolaringología: evaluación de oídos, nariz y garganta, con orientación sobre molestias frecuentes.
  • Gastroenterología: consulta vinculada a síntomas digestivos y recomendaciones iniciales.
  • Traumatología: revisión de lesiones musculoesqueléticas y sugerencias de manejo.
  • Pediatría: control y orientación para niñas y niños, según motivo de consulta.
  • Oftalmología: atención para detectar problemas oculares y guiar pasos a seguir.
  • Medicina general: evaluación clínica de primer nivel para diversos malestares.
  • Obstetricia: consejería y control relacionado con salud femenina y reproductiva.
  • Salud ocular: chequeos básicos y pautas de cuidado de la vista.
  • Salud bucal: revisión y recomendaciones sobre higiene y prevención.
  • Nutrición: asesoría sobre alimentación y hábitos saludables.
  • Psicología: orientación y consejería en ansiedad, estrés, dependencia emocional, autoestima y depresión.
Los médicos comenzarán a atender desde las 8:30 a. m. - Créditos: Municipalidad de San Borja.
Los médicos comenzarán a atender desde las 8:30 a. m. - Créditos: Municipalidad de San Borja.

Otros servicios

  • Procedimientos: inmunización, densitometría ósea, medida de visión, masaje descontracturante; evaluación quiropráctica.
  • Promoción de la salud / prevención: alimentación y nutrición saludable; salud sexual y reproductiva; salud mental; control de signos vitales.
  • Tamizaje: glucosa, colesterol y triglicéridos (se debe estar en ayunas).
  • Despistaje: cáncer de cuello uterino (examen de VPH para 30-49 años) y cáncer de próstata (examen de PSA para 50-70 años).
  • Cuidado personal: podología; limpieza facial; aromaterapia; corte de cabello.

¿Por qué son importantes los chequeos médicos gratis?

  • Reducen barreras de acceso: permiten atenderse sin que el costo sea un obstáculo.
  • Detectan enfermedades a tiempo: ayudan a identificar signos iniciales de hipertensión, diabetes o alteraciones del colesterol.
  • Evitan complicaciones: un hallazgo temprano facilita tratamiento y cambios de hábitos antes de que el problema avance.
  • Ordenan prioridades de atención: orientan sobre qué especialidad consultar y qué exámenes realizar según cada caso.
  • Refuerzan la prevención: impulsan vacunación, control de signos vitales y educación en nutrición.
  • Apoyan la salud mental: acercan consejería y guía para manejar estrés, ansiedad u otros malestares emocionales.
  • Mejoran la salud comunitaria: elevan el nivel de información sanitaria y promueven prácticas de autocuidado.
  • Disminuyen la presión en emergencias: al prevenir cuadros graves, reducen consultas urgentes por problemas controlables.

La municipalidad ya ha organizado campañas similares en ocasiones anteriores y tuvieron una alta participación vecinal. Por eso, se espera una gran presencia de personas para este sábado.

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