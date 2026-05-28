Campaña de salud gratis para este 30 de mayo: ¿Dónde y qué servicios son los disponibles?

La Municipalidad de San Borja anunció una campaña de salud gratuita que se llevará a cabo este sábado 30 de mayo, de 8:30 a.m. a 12:30 p.m., en el parque Mariscal Castilla. La jornada busca acercar atenciones y evaluaciones a vecinos del distrito y a ciudadanos de otras zonas de Lima que deseen participar.
Según precisó la comuna, la iniciativa está abierta también para personas de otros distritos. La recomendación principal es asistir con anticipación: los cupos son limitados y, en este tipo de actividades, suelen formarse filas extensas desde temprano. Para evitar contratiempos, se sugiere llegar con tiempo y tener paciencia durante el proceso de registro y orientación.
El despliegue incluirá especialidades médicas, procedimientos preventivos, servicios de promoción de la salud, tamizajes y espacios de cuidado personal. El objetivo es ofrecer una evaluación integral en un solo punto, con orientación clara para que cada asistente identifique qué atención necesita y en qué orden realizarla durante la mañana.
PUBLICIDAD
Servicios médicos
- Otorrinolaringología: evaluación de oídos, nariz y garganta, con orientación sobre molestias frecuentes.
- Gastroenterología: consulta vinculada a síntomas digestivos y recomendaciones iniciales.
- Traumatología: revisión de lesiones musculoesqueléticas y sugerencias de manejo.
- Pediatría: control y orientación para niñas y niños, según motivo de consulta.
- Oftalmología: atención para detectar problemas oculares y guiar pasos a seguir.
- Medicina general: evaluación clínica de primer nivel para diversos malestares.
- Obstetricia: consejería y control relacionado con salud femenina y reproductiva.
- Salud ocular: chequeos básicos y pautas de cuidado de la vista.
- Salud bucal: revisión y recomendaciones sobre higiene y prevención.
- Nutrición: asesoría sobre alimentación y hábitos saludables.
- Psicología: orientación y consejería en ansiedad, estrés, dependencia emocional, autoestima y depresión.
Otros servicios
- Procedimientos: inmunización, densitometría ósea, medida de visión, masaje descontracturante; evaluación quiropráctica.
- Promoción de la salud / prevención: alimentación y nutrición saludable; salud sexual y reproductiva; salud mental; control de signos vitales.
- Tamizaje: glucosa, colesterol y triglicéridos (se debe estar en ayunas).
- Despistaje: cáncer de cuello uterino (examen de VPH para 30-49 años) y cáncer de próstata (examen de PSA para 50-70 años).
- Cuidado personal: podología; limpieza facial; aromaterapia; corte de cabello.
¿Por qué son importantes los chequeos médicos gratis?
- Reducen barreras de acceso: permiten atenderse sin que el costo sea un obstáculo.
- Detectan enfermedades a tiempo: ayudan a identificar signos iniciales de hipertensión, diabetes o alteraciones del colesterol.
- Evitan complicaciones: un hallazgo temprano facilita tratamiento y cambios de hábitos antes de que el problema avance.
- Ordenan prioridades de atención: orientan sobre qué especialidad consultar y qué exámenes realizar según cada caso.
- Refuerzan la prevención: impulsan vacunación, control de signos vitales y educación en nutrición.
- Apoyan la salud mental: acercan consejería y guía para manejar estrés, ansiedad u otros malestares emocionales.
- Mejoran la salud comunitaria: elevan el nivel de información sanitaria y promueven prácticas de autocuidado.
- Disminuyen la presión en emergencias: al prevenir cuadros graves, reducen consultas urgentes por problemas controlables.
La municipalidad ya ha organizado campañas similares en ocasiones anteriores y tuvieron una alta participación vecinal. Por eso, se espera una gran presencia de personas para este sábado.