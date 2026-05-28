Nadeska Widausky revela que Bélgica la retuvo en refugio para inmigrantes y luego fue deportada a Perú: “Nunca contó eso”

La influencer peruana sorprendió al revelar ante el juez que Bélgica la retuvo en un albergue de inmigrantes antes de deportarla al Perú. Captura: Magaly TV La Firme.

La situación legal de Nadeska Widausky dio un giro dramático este martes 27 de mayo luego de que el Poder Judicial ordenara nueve meses de prisión preventiva mientras avanza el proceso de extradición solicitado por las autoridades de Bélgica, país que la investiga por presuntos delitos relacionados con trata de personas y explotación dentro de una supuesta red criminal europea.

La noticia remeció el mundo del espectáculo y las redes sociales, especialmente porque durante años la influencer mostró públicamente una vida rodeada de viajes, lujo y aparente estabilidad en distintas ciudades de Europa.

La medida fue comentada ampliamente en el programa ‘Magaly TV La Firme’ este 27 de mayo, donde Magaly Medina expuso detalles de las audiencias judiciales que enfrentó la influencer y reveló información que, según indicó, nunca había sido contada públicamente por la propia Nadeska.

Caso Nadeska: Poder Judicial ordena prisión preventiva y revelan dura experiencia en Bélgica. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina sorprendida por declaraciones de Nadeska Widausky

“Nadeska Widausky, que vivía exponiendo en sus redes sociales desde Bélgica, desde Holanda, desde España, desde París, el estilo de vida de lujo que llevaba allá, pues ahora que hace varios meses ya se encuentra en Perú y no sabíamos por qué se había quedado tanto tiempo por acá”, comentó inicialmente la conductora.

PUBLICIDAD

Magaly aseguró que durante la audiencia judicial, la influencer confesó un episodio que hasta ahora había mantenido oculto: su detención y posterior deportación desde Bélgica hacia Perú.

“Ella hoy, en su defensa frente al juez que le iba a evaluar si le dictaban o no prisión preventiva para esperar la extradición hacia Bélgica, ella contó algo que no había contado antes, que se había callado, que nunca lo había dicho por sus redes sociales, donde solo aparentaba vivir una vida de oropel y de lujo. Ahí nunca contó que el gobierno belga la detuvo, la puso en un centro de detención para inmigrantes y luego la deportó hacia Perú”, señaló Medina.

Detención de Nadeska Widausky revive polémico enfrentamiento con Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Su vida de lujos en Europa

Las declaraciones sorprendieron porque, hasta el momento, la imagen pública de la modelo estaba asociada a constantes viajes internacionales y una vida aparentemente acomodada en Europa. Sin embargo, durante la audiencia, ella misma reveló que permaneció retenida en un albergue de inmigrantes antes de ser enviada de regreso al Perú.

PUBLICIDAD

“Bélgica me deportó a Perú. Número uno, si hubiera habido alguna prueba o como se dice, que yo estaba en una red grande con más personas solicitando personas de aquí a Perú, ¿por qué Bélgica no me retuvo? ¿Por qué me devolvió a Perú? Me tuvieron en un albergue de inmigrantes durante una semana, para conocimiento de la señorita fiscal”, manifestó la influencer ante el juez.

El caso tomó aún más notoriedad luego de que se conociera que el Poder Judicial peruano aceptó el pedido de prisión preventiva mientras se define el trámite de extradición solicitado por la justicia belga. “Disponer la detención Nadeska Widausky Gallo por un plazo de nueve meses que computado desde el día de su detención vencerá el 25 de febrero del 2027”, se escuchó durante la audiencia difundida por el programa de espectáculos.

Caso Nadeska: Poder Judicial ordena prisión preventiva y revelan dura experiencia en Bélgica. Captura: Magaly TV La Firme.

La presunta red de prostitución de Nadeska Widausky

Según el informe presentado en ‘Magaly TV La Firme’, las autoridades europeas consideran que Nadeska habría formado parte de una presunta red de trata de personas. Mientras tanto, Perú y Bélgica deberán coordinar todo el procedimiento legal para concretar una eventual extradición.

PUBLICIDAD

“Nueve meses de prisión preventiva mientras se realiza el proceso de extradición para que las autoridades de Bélgica y Perú se pongan de acuerdo en cómo será el traslado de Nadeska Widausky, que según la justicia europea pertenece a una red de trata de personas”, detalló el informe televisivo.

Durante su intervención ante el magistrado, Nadeska intentó convencer al tribunal de que podía afrontar el proceso en libertad. La influencer aseguró que no tenía intención de escapar y recordó que mantiene una vida pública conocida. “Yo no tengo por qué huir. Yo tengo una vida pública”, expresó.

Caso Nadeska: Poder Judicial ordena prisión preventiva y revelan dura experiencia en Bélgica. Captura: Magaly TV La Firme.

Su audiencia y orden de prisión preventiva de 9 meses

Sin embargo, uno de los puntos que terminó perjudicándola fue la serie de contradicciones detectadas en sus declaraciones sobre su domicilio y arraigo en el Perú. Durante la audiencia, el juez y la fiscal cuestionaron las diferentes direcciones que habría brindado desde el momento de su detención.

“Usted señala que vive en General Garzón, que esto está en Jesús María. ¿Es correcto, no?”, preguntó el magistrado. “Sí, es correcto, señor magistrado”, respondió ella. Pero cuando le consultaron desde cuándo residía exactamente en esa dirección, sus respuestas comenzaron a generar dudas.

PUBLICIDAD

“Desde hace aproximadamente un año o un poquito más. No lo tengo en claro, señorita fiscal, porque yo he estado viviendo entre, entre, así, he estado viajando. Es decir, yo tengo el contrato notarial, pero está a nombre de mi madre”, explicó.

Luego agregó: “En noviembre del 2024. Eso es lo que sale en el contrato. La fecha exacta, señor magistrado, yo no la puedo decir”.

Caso Nadeska: Poder Judicial ordena prisión preventiva y revelan dura experiencia en Bélgica. Captura: Magaly TV La Firme.

Según el informe migratorio mostrado por el programa, Nadeska viajó a Europa en junio de 2024 y regresó recién en diciembre de ese mismo año. Además, volvió a salir hacia el viejo continente en marzo de 2025 y retornó a Perú meses después ingresando desde Brasil. Todo ello habría servido para que el Poder Judicial considerara que no existía un arraigo sólido en el país.

Otro momento tenso ocurrió cuando intentó justificar su situación patrimonial y laboral. La influencer aseguró que recientemente descubrió que no figuraba legalmente como dueña de una empresa que, según afirmó, había construido junto al padre de su hijo.

PUBLICIDAD

“Tengo una empresa constituida con el papá de mi hijo. Hoy en día me acabo de dar cuenta que el papá de mi hijo nunca me dio el cincuenta por ciento de la empresa. Hoy en día nosotros estamos adquiriendo una propiedad, porque yo tengo una productora de eventos grande, masivo, que no hemos puesto y no he podido darle a usted las pruebas fehacientes. ¿Por qué? Porque el día de hoy me acabo de enterar que el papá de mi hijo nunca me dio el porcentaje correspondiente. Entonces, yo no figuro”, declaró.

Caso Nadeska: Poder Judicial ordena prisión preventiva y revelan dura experiencia en Bélgica. Captura: Magaly TV La Firme.

No obstante, la fiscal del caso fue enfática al remarcar que no se trata únicamente de una denuncia simple, sino de un proceso respaldado por investigaciones realizadas en Bélgica.

“De que no se trata de una simple denuncia. La señora dice que la ha denunciado por falta de un pago. No, no es así. Aquí ya ha habido una investigación previa. Ya el Poder Judicial de Bélgica ha emitido una resolución con fundamentos judiciales en donde se acredita la participación de la persona extraditable en los hechos imputados”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Finalmente, el juez determinó que Nadeska deberá permanecer recluida mientras continúa el proceso internacional. Aunque su defensa todavía puede apelar la decisión, el panorama legal para la influencer parece complicarse cada vez más.

Nadezca Widausky es una exbailarin que demandó a Magaly Medina por difamación.