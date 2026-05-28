Caso Nadeska Widausky: revelan organigrama de presunta red de trata y proxenetismo donde figura una exMiss Perú Trans

Un informe exclusivo revela el organigrama de una presunta red criminal internacional dedicada a la trata de personas. La modelo Nadeska Widausky es señalada como una de las integrantes clave, mientras enfrenta un pedido de extradición de las autoridades de Bélgica. ATV/ Ocurre Ahora.

El caso de la modelo Nadeska Widausky sigue generando conmoción luego de que las autoridades belgas solicitaran formalmente su extradición por presuntos delitos vinculados a trata de personas, proxenetismo y explotación.

Sin embargo, más allá de la resolución judicial, una de las mayores dudas que surgieron entre el público fue si la influencer peruana realmente formó parte de una organización criminal internacional o si, como ella sostiene, todo se trata de acusaciones sin pruebas.

Exponen organigrama de la presunta red criminal donde figura Nadeska Widausky. Captura: Ocurre Ahora.

La reciente edición de ‘Ocurre Ahora’ presentó nuevos detalles del caso y mostró a la influencer completamente quebrada durante la audiencia judicial. Entre lágrimas, Nadeska habló de su madre y de su pequeño hijo, asegurando que ambos dependen económicamente de ella.

“Tema de esta modelo conocida, influencer a través de las redes sociales, Nadeska Vidovski. Hoy la vimos llorar, quebrarse. Habla de una madre mayor, habla de un niño pequeño que dependen de ella, pero Bélgica la reclama por delitos serios. La acusan de proxenetismo y extorsión”, señaló Mávila Huertas al presentar el informe.

PUBLICIDAD

Exponen organigrama de la presunta red criminal donde figura Nadeska Widausky. Captura: Ocurre Ahora.

“Jamás me he metido a una red criminal”

En las imágenes difundidas por el programa, la influencer negó tajantemente haber participado en actividades ilícitas relacionadas con prostitución o captación de mujeres. “Jamás nunca me he metido a ninguna red criminal. Jamás nunca he captado a personas para prostitución o para proxenetismo”, afirmó frente al juez.

Nadeska insistió además en que las autoridades no han mostrado evidencias reales que demuestren su participación en los delitos que se le imputan. “Yo no entiendo de dónde sacan las pruebas de que yo estoy captando. Muestren una prueba, que muestren una prueba y yo me quedo callada. Yo asumo, pero yo estoy aquí dando la cara y la voy a seguir dando”, expresó visiblemente afectada.

Mientras esperaba la decisión judicial sobre el pedido de extradición solicitado por Bélgica, la influencer respiraba profundamente e intentaba contener las lágrimas. Sin embargo, el proceso continuaba avanzando y las autoridades europeas la siguen señalando como integrante de una presunta red internacional de trata de personas.

PUBLICIDAD

Exponen organigrama de la presunta red criminal donde figura Nadeska Widausky. Captura: Ocurre Ahora.

La deportación de Bélgica que Nadeska usó como argumento de defensa

Otro momento que llamó la atención ocurrió cuando Nadeska recordó que anteriormente ya había sido deportada desde Bélgica hacia Perú. Según dijo, eso demostraría que no existían pruebas contundentes en su contra.

“Señor magistrado, yo quiero empezar de que Bélgica me deportó a Perú. Número uno, si hubiera habido alguna prueba o como se dice, que yo estaba en una red grande con más personas o buscando personas de aquí a Perú, ¿por qué Bélgica no me retuvo? ¿Por qué me devolvió a Perú?”, cuestionó.

Sin embargo, para las autoridades judiciales de la ciudad de Brujas, en Bélgica, la investigación sí tendría elementos suficientes para vincularla con esta presunta organización criminal.

Exponen organigrama de la presunta red criminal donde figura Nadeska Widausky. Captura: Ocurre Ahora.

Quién sería el líder de la presunta red internacional

Uno de los aspectos más impactantes del informe fue la revelación del organigrama de la supuesta red investigada por Interpol. Según la documentación difundida en el programa, el principal actor de esta organización sería Junior Polo García.

PUBLICIDAD

“Se considera que el principal actor de la red es Junior Polo García, quien se encarga de la captación, el transporte, los flujos financieros y la gestión de los perfiles en línea”, se escuchó durante el reportaje.

Exponen organigrama de la presunta red criminal donde figura Nadeska Widausky. Captura: Ocurre Ahora.

El informe también mostró que sus movimientos migratorios registran constantes ingresos y salidas hacia países europeos como España, Holanda y Francia.

Exponen organigrama de la presunta red criminal donde figura Nadeska Widausky. Captura: Ocurre Ahora.

La exMiss Perú Trans que aparece vinculada al caso

Otra figura mencionada en el informe fue Celeste Lozano Sullón, conocida en el mundo artístico como Celeste Rivas Plata, quien ganó notoriedad tras convertirse en Miss Perú Trans 2019.

“Celeste Lozano Sullón participa en las actividades operativas, lo que comprende la captación y la prostitución”, indicó el programa. Según la investigación, Celeste tendría un rol clave dentro de la organización y ya habría enfrentado problemas judiciales en Bélgica anteriormente.

“Su rol, de acuerdo a la Interpol, sería el de captar y prostituir a las víctimas. En 2023 llegó a estar presa por un mes en Bélgica, acusada de proxenetismo”, reveló el informe.

PUBLICIDAD

Exponen organigrama de la presunta red criminal donde figura Nadeska Widausky. Captura: Ocurre Ahora.

La presunta captación de mujeres desde Tarapoto

De acuerdo con información de Interpol, Nadeska tendría un papel específico dentro de la organización: captar mujeres peruanas para posteriormente trasladarlas a Europa. “Como ya se conoce, Nadeska estaría encargada, de acuerdo a Interpol, de la captación y la prostitución de las mujeres que serían captadas en la selva peruana”, sostuvo el reportaje.

Un especialista consultado por el programa explicó además cómo se identificó el perfil de las presuntas víctimas.

“La nacionalidad de las víctimas es peruana en su mayoría, porque dentro de esta información de intercambio se pudo establecer que eran varias personas que viajaban de la ciudad de San Martín, Tarapoto. Entonces, más o menos uno puede perfilar que de esa zona podrían ser las víctimas”, señaló.

Exponen organigrama de la presunta red criminal donde figura Nadeska Widausky. Captura: Ocurre Ahora.

Más implicados y una extradición que podría cambiarlo todo

Pese a las graves acusaciones, la influencer continuó defendiendo su inocencia durante toda la audiencia judicial. “Señor magistrado, yo no tengo miedo porque yo no le debo nada. Yo nunca me he metido en ninguna red criminal. Nunca”, declaró.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, las autoridades belgas continúan impulsando el pedido de extradición y las investigaciones siguen avanzando. El documento de alerta roja internacional también incluye a otras cuatro personas que habrían cumplido funciones relacionadas con perfiles digitales y movimientos financieros presuntamente ilícitos.

“Otras cuatro personas más figuran en el documento de alerta roja, quienes tendrían por tarea gestionar los perfiles o las transacciones financieras producidas de manera ilícita”, detalló el informe.

Ahora, la decisión final quedará en manos del juez Adolfo Farfán, quien deberá determinar si procede la prisión preventiva y posteriormente el proceso de extradición solicitado por Bélgica.

Exponen organigrama de la presunta red criminal donde figura Nadeska Widausky. Captura: Ocurre Ahora.