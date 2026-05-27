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Se definió el futuro de Felipe Vizeu tras la inminente llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal

La continuidad del delantero brasileño queda en la incertidumbre ante el posible fichaje del ‘Pirata’, quien se sumaría al cuadro ‘celeste’ con Pablo Lavandeira

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Se definió el futuro de Felipe Vizeu tras la inminente llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal.
Se definió el futuro de Felipe Vizeu tras la inminente llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal.

El presente de Sporting Cristal en el Torneo Apertura 2026 ha generado inquietud y malestar en su hinchada. Ubicado en el puesto 11 y apenas seis puntos por encima del último lugar, el club atraviesa una etapa plagada de críticas y presión. La inminente llegada de Hernán Barcos surge como un rayo de esperanza para encarar la segunda mitad de la temporada, aunque la continuidad de Felipe Vizeu se ha puesto en duda debido a su bajo rendimiento y a las versiones de refuerzos en el ataque.

Sin embargo, según informó el periodista Jean Martín Dueñas, no existe información oficial que indique una salida inmediata del atacante. “Vizeu tiene contrato hasta diciembre de este año. Hasta la semana pasada, o al menos yo no tengo ninguna información, de que se le haya planteado salir”, sostuvo en el programa Toco y Me Voy de RPP.

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De la misma manera, el brasileño estaría ausente en el próximo duelo ante Cerro Porteño en Paraguay y eso responde únicamente a molestias físicas, no a decisiones dirigenciales. Justamente, el jugador se encuentra en tratamiento por una molestia lumbar, lo que le impidió disputar el reciente partido ante ADT y pone en duda su participación frente al encuentro por Copa Libertadores. Dueñas subrayó que habrá que esperar su evolución para definir su disponibilidad en los próximos compromisos.

Felipe Vizeu – Sporting Cristal – Junior de Barranquilla – Copa Libertadores – Perú – deportes – 19 mayo
Felipe Vizeu lleva 6 goles en 20 partidos esta temporada con Sporting Cristal. - créditos: Sporting Cristal

En medio de este escenario, otras voces del periodismo han opinado sobre la conveniencia de mantener a Felipe Vizeu. Alan Diez argumentó que no sería ideal prescindir del brasileño, ya que la presencia simultánea de Hernán Barcos e Irven Ávila, ambos mayores de 35 años, limitaría las alternativas juveniles en el ataque. El ‘Tanke’ Arias, por su parte, cree que si el ‘Pirata’ es el elegido, la permanencia de Vizeu puede suponer un respiro y una alternativa útil en la rotación ofensiva.

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La autocrítica no ha faltado en Sporting Cristal. El propio Vizeu reconoció que el plantel comparte la frustración de los hinchas y la necesidad urgente de sumar puntos tanto en la liga como en la Copa Libertadores. “Para salir de la zona baja necesitamos ganar partidos. Nuestra atención está en el partido de Copa, pero no dejamos de lado la necesidad de mejorar en la liga”, declaró ante la prensa.

El 'Pirata' dejaría FC Cajamarca y regresaría a Lima. Créditos: Tele Deportes / X.

Pablo Lavandeira interesa a Sporting Cristal

La búsqueda de soluciones en Sporting Cristal no se limita al ataque. El club también ha puesto la mira en Pablo Lavandeira, volante uruguayo de FC Cajamarca, quien podría convertirse en el segundo refuerzo clave para el Torneo Clausura 2026. Según reveló el periodista Paul Pérez, existe interés real por parte de la directiva ‘celeste’, que busca sumar experiencia y generación de juego en el mediocampo.

La información fue corroborada por RPP, que indicó que ‘Lava’ ya mantiene conversaciones avanzadas con los altos mandos ‘cerveceros’ y que cuenta con el visto bueno del técnico Zé Ricardo para sumarse al plantel. Fuentes cercanas al club aseguran que su experiencia y capacidad creativa serían un aporte decisivo para revertir el mal momento.

En el entorno de La Florida se considera que la llegada de Lavandeira, junto con Barcos, podría representar un salto de calidad y liderazgo, elementos escasos en el primer semestre del año. La directiva evalúa liberar espacio en el plantel, principalmente con la salida de jugadores jóvenes a préstamo, para concretar estas incorporaciones y dar un giro al proyecto deportivo.

Cabe mencionar, que la historia de Lavandeira con Sporting Cristal ha tenido varios episodios de acercamientos frustrados en el pasado, pero esta vez las negociaciones parecen estar más encaminadas. El mediocampista ‘charrúa’ ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de jugar en Lima, lo que allana el camino para un posible acuerdo.

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