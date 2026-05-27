Edison Flores respondió a las críticas por el mal momento de Universitario: “Apuntan a todos los referentes, pero es parte de esto”

El 'Orejas' dio sus descargos después del empate sin goles ante Tolima en el Estadio Monumental. (Video: Jax Latin Media)

Universitario de Deportes cerró una amarga participación en la Copa Libertadores 2026 tras igualar sin goles ante Deportes Tolima en el estadio Monumental y quedar eliminado de toda competencia internacional. Luego del encuentro, uno de los que tomó la palabra fue Edison Flores, quien se refirió al difícil momento que atraviesa el equipo y a las críticas que vienen recibiendo como uno de los referentes del plantel.

El atacante de 32 años reconoció que el grupo quedó golpeado por no haber conseguido el objetivo de avanzar de ronda en el torneo continental, aunque aseguró que el único camino para revertir esta situación complicada será el trabajo para los retos que se aproximan en el resto de la temporada.

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“Es difícil, obviamente. No estamos acostumbrados a eso, pero es parte del fútbol. Ahora solamente tenemos que mejorar en muchas cosas, revertir esta situación y superarlo con trabajo”, declaró Flores ante la prensa local, apuntando a una mejoría de Universitario de cara al Torneo Clausura 2026.

El ‘Orejas’ también fue consultado por los cuestionamientos que vienen recibiendo algunos jugadores experimentados del plantel por el mal momento del equipo. Lejos de incomodarse, el delantero señaló que entiende el contexto y que asumir responsabilidades forma parte de jugar en una institución como la ‘U’.

“Apuntan a todos los referentes, pero es parte de esto. Estás en un club grande, uno tiene que tratar de levantar estas situaciones”, comentó.

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El lamento de Edison Flores y sus compañeros tras la eliminación de la Copa Libertadores 2026. Crédito: AFP

Además, recordó que ya le tocó atravesar momentos complicados anteriormente con la camiseta crema y remarcó que el plantel todavía tiene mucho por corregir. “Me tocó un momento en que la ‘U’ venía así y ahora solamente queda mejorar en muchas cosas como equipo. Creo que tenemos trabajo que hacer y vamos a luchar al máximo”, añadió.

¿Fracaso en la Copa Libertadores?

Entre las preguntas de la prensa local, Flores también fue consultado sobre si considera la eliminación de la Copa Libertadores 2026 como un fracaso deportivo. El ‘Orejas’ prefirió no entrar en calificativos, aunque reconoció que el equipo quedó en deuda durante la primera parte de la temporada y que ahora el objetivo será cambiar la imagen en lo que resta del año. “Solo queda dar lo mejor en la segunda parte”, sostuvo el atacante.

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El futbolista también se dirigió a los hinchas de Universitario, quienes expresaron su frustración tras el empate frente a Deportes Tolima y la eliminación del torneo continental. Flores aseguró que el plantel entiende el malestar de la afición y asumió la responsabilidad por no haber conseguido el resultado necesario en el Monumental.

“Al hincha decirle que entendemos la molestia. Asumimos también la responsabilidad de este partido que nos tocó, pero es fútbol y se corrió. El partido fue para nosotros, pero no pudo entrar la pelota”, manifestó.

El cuadro 'crema' empató sin goles en el Monumental y quedó eliminado de toda competición Conmebol - Crédito: ESPN.

Confianza en el nuevo proceso con Héctor Cúper

Pese al complicado presente, Edison Flores aseguró sentirse bien en el aspecto anímico y destacó el trabajo que viene realizando el nuevo comando técnico encabezado por Héctor Cúper, quien asumió recientemente el equipo tras la salida de Jorge Araujo.

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“Anímicamente, la verdad me encuentro bien. El comando técnico quiere implementar nuevas cosas y mejorar obviamente la intensidad, tenemos que trabajar para eso”, señaló.

Finalmente, el atacante consideró que la breve pausa antes del inicio del Torneo Clausura será importante para que el plantel pueda recuperar fuerzas y asimilar la idea del nuevo entrenador.

“La minipretemporada para el Clausura va a ayudar mucho, a todos, porque yo no soy el que juega solo en esta parte. Creo que necesitamos de todos, somos un gran equipo y eso tenemos que plasmarlo dentro del campo en todo lo que viene”, concluyó.

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