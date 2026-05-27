Mark Vito se quiebra al revelar por qué terminó siendo tiktoker: “Solo quiero vivir en paz”

Mark Vito es fotografiado con lágrimas en los ojos mientras comparte su experiencia sobre los momentos más difíciles de su vida personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocos días de la audiencia judicial que definirá si continúa procesado por lavado de activos en el caso Cócteles, Mark Vito Villanella decidió mostrar una faceta distinta en redes sociales. El exesposo de Keiko Fujimori dejó atrás el tono humorístico de sus videos en TikTok y protagonizó una extensa transmisión donde habló sobre el impacto personal que tuvo en su vida la investigación fiscal iniciada hace más de once años.

Visiblemente afectado y por momentos al borde del llanto, el influencer contó cómo pasó de dirigir una empresa inmobiliaria a reinventarse como creador de contenido debido a las dificultades que enfrentó para continuar trabajando tras verse involucrado en el caso Cócteles. “Solo quiero vivir mi vida en paz”, expresó durante el live. “Han sido once años muy duros”.

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La aparición pública de Mark Vito ocurre en un momento clave para el proceso judicial. Este jueves, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional evaluará si el empresario continúa afrontando cargos por presunto lavado de activos, luego de que en enero pasado se archivaran definitivamente las acusaciones contra Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional.

Mark Vito

Habló de su empresa

Aunque la resolución benefició a gran parte de los investigados, Mark Vito continúa siendo el único procesado dentro del caso, situación que él considera injusta y que —según afirmó— terminó afectando todas las áreas de su vida. Durante la transmisión, recordó que antes de verse involucrado en la investigación había construido una carrera en el sector inmobiliario trabajando simultáneamente en varios empleos. “Trabajaba de día, de noche y fines de semana”, contó. “Todo lo hice con esfuerzo y sacrificio”.

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El influencer confesó que su empresa representaba uno de los proyectos más importantes de su vida y aseguró que le dedicó años de trabajo para consolidarla. “Mi empresa fue mi tercer bebé”, expresó emocionado.

Sin embargo, explicó que las investigaciones fiscales provocaron que muchos clientes dejaran de trabajar con él debido al temor de ser involucrados en el proceso. “Llamaban a mis clientes a declarar, caía Sunat y nadie quería trabajar conmigo”, relató.

Detalles, incidencias, y personajes durante el primer día del juicio contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el Caso Cócteles. Poder Judicial

¿Cómo llegó a ser TikToker?

Mark sostuvo además que las constantes citaciones fiscales y requerimientos judiciales hicieron prácticamente imposible mantener una vida laboral estable. “No dormía tranquilo”, comentó. “Llegaban notificaciones, tenía que preparar documentos, imprimir pruebas y responder otra vez”.

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El exesposo de Keiko Fujimori reveló incluso que, pese a contar con una maestría en Columbia Business School, tuvo dificultades para conseguir empleo formal debido a su situación judicial. “¿Qué empresa me va a contratar si constantemente tengo que ir a la Fiscalía?”, cuestionó.

El influencer apareció visiblemente afectado y pidió que la audiencia judicial de este jueves le permita “vivir en paz” después de once años de proceso. Captura: TikTok.

Fue en ese contexto que decidió abrirse camino en redes sociales y convertirse en creador de contenido. Aunque actualmente es conocido por sus videos virales y transmisiones humorísticas, explicó que TikTok apareció inicialmente como una alternativa para sobrevivir económicamente. “¿Por qué soy tiktoker? Porque no me quedaba otra”, confesó.

A lo largo del live, Mark Vito agradeció repetidamente el respaldo de sus seguidores y aseguró que el cariño que recibe en las calles le permitió recuperar fuerzas después de sentirse destruido emocionalmente. “Es la gente la que me hace más fuerte cada día”, afirmó.

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El influencer también habló sobre su actual etapa personal y señaló que el apoyo de su pareja y de sus hijas ha sido fundamental para enfrentar el proceso judicial. “No puedo renegar mucho porque tengo una hermosa novia y dos hijas maravillosas”, dijo.

José Domigno Pérez

“La verdad saldrá a la luz”

En uno de los momentos más emotivos de la transmisión, Mark reflexionó sobre los golpes que atraviesan las personas y aseguró que decidió compartir públicamente su experiencia para enviar un mensaje de esperanza. “Todos sufrimos en algún momento”, manifestó. “Puede ser una ruptura amorosa, problemas económicos o perder a alguien importante. Pero uno puede levantarse”.

El influencer reconoció que durante años intentó ocultar el dolor detrás de una actitud positiva y humorística frente a las cámaras. “Detrás de una sonrisa muchas veces hay lágrimas”, expresó.

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Pese a ello, aseguró que actualmente se siente más fuerte y optimista respecto al futuro, especialmente ante la audiencia judicial programada para este jueves. “Tengo esperanza de que todo esto termine”, indicó.

Casi al finalizar el live, Mark Vito pidió a sus seguidores compartir el video donde muestra documentos y fotografías relacionadas con su trabajo inmobiliario, ya que considera importante que las personas conozcan su versión de los hechos antes de la decisión judicial. “Quiero paz y felicidad”, concluyó. “Y la verdad siempre sale a la luz”.