Perú

Campaña veterinaria gratis para este 30 de mayo: conoce dónde y cuáles son los servicios disponibles

Esta iniciativa es importante porque amplía el acceso a servicios veterinarios sin costo, refuerza la prevención con control de parásitos y orientación básica

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campaña veterinaria gratis-Perú-08 de abril
El equipo brindará consulta médica veterinaria e indicaciones de cuidado según evaluación clínica inicial - Créditos: Magnific.

La Municipalidad del Rímac anunció una campaña veterinaria gratuita para este sábado 30 de mayo en el sector 06 de Agosto, en el parque del Amor dentro del asentamiento humano Flor de Amancaes. La convocatoria incluyó atención básica para animales de compañía y orientación para reforzar hábitos de cuidado en el hogar y en el espacio público.

El horario de atención será de 08:30 a. m. a 12:30 p. m. La jornada priorizará acciones preventivas de salud animal y educación vecinal. El equipo a cargo ofrecerá una revisión clínica inicial y aplicará medidas de control de parásitos, además de resolver dudas frecuentes sobre crianza y convivencia en la comunidad.

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La campaña veterinaria comenzará desde las 8:30 a. m. - Créditos: Municipalidad del Rímac.
La campaña veterinaria comenzará desde las 8:30 a. m. - Créditos: Municipalidad del Rímac.

La programación incluye varios servicios sin costo, con énfasis en el bienestar y la prevención. Cada prestación tendrá una explicación breve y una aplicación ajustada al criterio del personal responsable, según las condiciones observadas en cada mascota. La comuna recalcó la importancia de seguir indicaciones del equipo para mantener el orden y permitir que más vecinos accedan a la atención.

  • Consulta médica veterinaria: evaluación general del animal, revisión de signos visibles y recomendaciones de cuidado según el caso.
  • Desparasitación interna y externa: aplicación de tratamiento contra parásitos intestinales y control de ectoparásitos, de acuerdo con la indicación profesional.
  • Spray antipulgas: aplicación tópica de apoyo para reducir pulgas en el pelaje y complementar el control básico.
  • Charla de tenencia responsable: orientación sobre alimentación, higiene, vacunación, paseos con correa y manejo de residuos en la vía pública.
  • Sorteo: actividad para asistentes con entrega de premios vinculados al cuidado de mascotas, según la dinámica definida en el punto.
  • Consejería: atención breve para consultas sobre comportamiento, prevención y rutinas diarias, con pautas prácticas para el entorno familiar.

El anuncio se enmarcó en acciones locales orientadas a la convivencia y la salud pública. La autoridad distrital sostuvo que el cuidado responsable reduce riesgos sanitarios, evita la proliferación de parásitos y mejora la relación entre vecinos. Además, la atención preventiva ayuda a detectar señales tempranas de problemas comunes y promueve prácticas seguras en casa.

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La iniciativa municipal busca ampliar el acceso a servicios esenciales para familias con perros y gatos. La organización del evento contempla un flujo de atención por turnos para aprovechar el tiempo disponible. La recomendación principal fue asistir con medidas de seguridad, como correa o arnés para canes y transportadora para felinos, con el fin de evitar incidentes durante la espera.

campaña veterinaria gratis-Perú-30 de mayo
La Municipalidad del Rímac convocó a una campaña veterinaria gratuita para el sábado 30 de mayo - Créditos: Magnific.

¿Cómo cuidar a las mascotas ante el frío?

  • Mantén a perros y gatos dentro de casa en las horas más frías (noche y madrugada) y evita que duerman en patios o azoteas.
  • Prepara una cama elevada del piso, con manta térmica o frazadas secas; cambia la ropa de cama si se humedece.
  • Usa abrigo solo si corresponde: razas pequeñas, pelo corto, cachorros, animales mayores o con enfermedades; revisa que no limite el movimiento ni roce la piel.
  • Ajusta los paseos: reduce tiempo de salida, prioriza horas de sol y evita viento fuerte; al volver, seca bien patas, abdomen y orejas.
  • Controla la humedad: no bañes con agua fría; si el baño resulta necesario, utiliza agua tibia, seca por completo y evita corrientes de aire.
  • Asegura buena nutrición e hidratación: ofrece alimento suficiente para el gasto energético y agua fresca; revisa que el bebedero no esté muy frío.
  • Evita calefactores sin supervisión y cables expuestos; coloca barreras si hay estufas, braseros o chimeneas para prevenir quemaduras.
  • Protege las almohadillas: evita superficies heladas o mojadas; usa bálsamo o botines si hay irritación o grietas.

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