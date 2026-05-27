Sporting Cristal compartió el parte médico de Santiago González, Juan Cruz y Felipe Vizeu, ausentes para el partido ante Cerro Porteño

Tres jugadores claves de Sporting Cristal se mantienen en la enfermería del club. Crédito: Difusión.

Sporting Cristal afrontará el decisivo duelo ante Cerro Porteño con serios problemas en su plantel. El club ’celeste’ publicó un parte médico oficial en el que confirmó las bajas de Santiago González, Juan Cruz González y Felipe Vizeu para el compromiso por Copa Libertadores, obligando al entrenador Zé Ricardo a modificar su planificación en un momento clave de la temporada.

Las ausencias representan un contratiempo importante para el conjunto ’rimense’, especialmente por la relevancia que los tres futbolistas han tenido dentro de la rotación del equipo. Además, el panorama genera preocupación debido a la seguidilla de partidos que Sporting Cristal viene afrontando entre el torneo local y la competencia internacional.

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En el caso de Santiago González, la institución informó que el jugador “continúa en proceso de recuperación tras sufrir un desgarro muscular en el aductor derecho”. El extremo viene realizando trabajos diferenciados y permanece bajo supervisión constante del Departamento de Salud y Rendimiento del club.

Sporting Cristal compartió parte médico de Santiago Gonzáles, Juan Cruz y Felipe Vizeu. Crédito: X Sporting Cristal.

El comunicado también reveló una nueva complicación física en el plantel. Luego de las evaluaciones médicas correspondientes, se confirmó que Juan Cruz González sufrió “un desgarro muscular en el aductor izquierdo”. El defensor ya comenzó su proceso de rehabilitación y tampoco podrá estar disponible para el choque copero.

La situación obliga al comando técnico encabezado por Zé Ricardo a buscar alternativas de emergencia para sostener el equilibrio defensivo del equipo. En un contexto de máxima exigencia, cada ausencia comienza a sentirse con mayor impacto dentro de la estructura titular.

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Cristal afrontará una final en Paraguay con bajas sensibles en defensa y ataque. Las ausencias obligarán a Zé Ricardo a reinventar el equipo en una noche sin margen de error. (Sporting Cristal)

Otro de los jugadores descartados es Felipe Vizeu. Sporting Cristal detalló que el delantero brasileño permanece en recuperación tras sufrir “un cuadro lumbar mecánico reagudizado”. Aunque el atacante sigue bajo monitoreo médico, todavía no cuenta con el alta necesaria para regresar a las canchas.

La institución ’bajopontina’ precisó además que el retorno de los tres futbolistas dependerá de “la evolución clínica en los próximos días”. Mientras tanto, el cuerpo técnico tendrá que reorganizar piezas para afrontar un compromiso determinante en sus aspiraciones dentro de la Copa Libertadores.

Con varias bajas importantes y la presión de conseguir un resultado positivo, Sporting Cristal llegará golpeado al encuentro frente a Cerro Porteño. El conjunto ’rimense’ necesita firmar una actuación sólida en Asunción para mantener opciones de alcanzar, al menos, el boleto a la Copa Sudamericana. Además de obtener un resultado favorable, los dirigidos por Zé Ricardo también deberán estar atentos a lo que ocurra en el otro encuentro del grupo entre Junior y Palmeiras, un resultado que podría terminar siendo determinante para definir su futuro internacional.

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Tabla de posiciones tras la fecha 5 del grupo F de la Copa Libertadores 2026. - Crédito: Difusión

Semana crucial en Sporting Cristal

La reciente victoria ante ADT por 2-1 le da un respiro al comando técnico ’celeste’, pero el exigente calendario de competencias no otorga ninguna tregua. Sporting Cristal iniciará una semana que será verdaderamente crucial para sus aspiraciones en ambos frentes, debiendo afrontar dos visitas de máximo riesgo en Asunción y Cusco en un lapso de apenas cuatro días, lo que pondrá a prueba la resistencia física del plantel.

El primer gran examen de los ’rimenses’ será en el plano internacional el próximo jueves 28 de mayo, cuando visiten a Cerro Porteño en Paraguay. Este compromiso por la Copa Libertadores será definitivo para esclarecer el futuro continental de los del Rímac, quienes necesitan sumar con urgencia en Asunción para mantener vivas sus opciones de seguir compitiendo internacionalmente en la presente temporada.

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Apenas tres días después, el domingo 31 de mayo, la delegación celeste tendrá que subir a la exigente altura del Cusco para medir fuerzas ante Cienciano. En el torneo local, Sporting Cristal ya no cuenta con margen de error ni puede permitirse ceder más puntos en el camino, pues un nuevo tropiezo en la ‘Ciudad Imperial’ volvería a comprometerlos seriamente con la zona baja de la tabla.

El DT brasileño se pronunció por la derrota del conjunto ‘celeste’ en Colombia por la Copa Libertadores 2026. (Video: Cuid Sports)