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Luis Advíncula hizo sincera confesión tras ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima: “Para esto vinimos, para poner al club donde se merece”

El lateral derecho se pronunció por este logro con el cuadro ‘blanquiazul’ luego de la victoria sobre Los Chankas. Esteban Pavez también habló al respecto

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El 'Rayo' habló de la primera conquista 'blanquiazul' en el 2026. (Video: Movistar Deportes)

Alianza Lima selló su consagración en el Torneo Apertura con una actuación contundente: la victoria por 3-0 ante Los Chankas en Matute, en la penúltima fecha, encaminó al equipo hacia el principal objetivo de la temporada. El resultado no solo aseguró el primer trofeo del año, sino que representa un paso clave para buscar el ansiado título nacional al cierre del campeonato.

La llegada de Luis Advíncula al club estuvo marcada por un deseo explícito: revertir la sequía de títulos que siguió al tricampeonato y devolver al cuadro ‘blanquiazul’ al sitio protagónico que la hinchada reclama. El propio lateral reconoció tras la consagración que su fichaje respondía a esa ambición y que el grupo comparte la misma mentalidad ganadora.

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Felices, que la hinchada disfrute, que es el primer paso que tenemos hoy. Creo que vinimos para esto, para poner a Alianza donde se merece”, expresó para Movistar Deportes al término del encuentro, en alusión directa al significado que tiene este logro para el plantel y la afición.

El ‘Rayo’ llegó a La Victoria tras analizar una propuesta concreta de Sporting Cristal. Sin embargo, optó por enfundarse la camiseta ‘íntima’ convencido de que el club era el escenario adecuado para dejar huella y sumar títulos a su carrera.

El futbolista encontró en Matute un entorno ideal para competir por grandes objetivos y un grupo dispuesto a asumir los desafíos de una nueva etapa, lejos de conformismos. De la mano de Pablo Guede ya obtuvo su primer trofeo y apunta a más.

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Matías Zegarra ejerciendo una persecución con Luis Advíncula, en Matute. - Crédito: El Pueblo
Luis Advíncula disputó 16 encuentros con Alianza Lima entre Liga 1 y Copa Libertadores este año. - créditos: El Pueblo

En su análisis personal, Luis Advíncula reconoció sentirse en un buen momento futbolístico, aunque advirtió: “Sí, contento. Igual sé que siempre uno puede dar más, así que ahora solamente disfrutar”.

El logro tiene un matiz especial para el plantel por la presencia de Paolo Guerrero, referente indiscutido del equipo. En esa línea, ‘Bolt’ no dudó en destacar el valor simbólico de compartir vestuario y éxitos con el delantero: “Yo creo que se lo merece. Es nuestro estandarte aquí en Alianza y contentos por él. Es el primer paso porque aún no hemos conseguido nada”.

La consagración en el Apertura otorga a Alianza Lima una ventaja estratégica en la lucha por el título nacional. Al conquistar este torneo, el equipo se asegura, como mínimo, disputar la final del campeonato, dependiendo del desarrollo del Torneo Clausura. El plantel y la hinchada coinciden en que obtener el Apertura era una meta impostergable para recuperar el protagonismo perdido en los años recientes tras el tricampeonato de su clásico rival, Universitario de Deportes.

Alianza Lima se consagra campeón del Torneo Apertura 2026. El video muestra el instante en que los futbolistas celebran el título, pasándose el trofeo y compartiendo la victoria con sus compañeros.

Declaraciones de Esteban Pavez

Por otro lado, Esteban Pavez también compartió su satisfacción tras la obtención del título. “Contento porque lo buscamos desde principios de año y estamos contentos por conseguir el primer objetivo. Venía con muchas ganas. Fue importante el llamado del ‘profe’ Pablo y de Franco, así que contento con lo que se hizo ahora y hay que celebrarlo. Contento también porque el grupo es muy humilde, me recibió muy bien desde el primer día”, apuntó el jugador, quien valoró el ambiente interno del plantel.

El volante chileno subrayó la confianza depositada en él por el cuerpo técnico y la dirigencia, y enfatizó el trabajo colectivo que permitió alcanzar esta meta: “Sí, obviamente, creo que también es importante eso. La dirigencia, los Franco han hecho un gran trabajo, mis compañeros me hicieron sentir agusto desde el primer día y eso también es importante”.

En cuanto al significado personal del título, Pavez confesó: “La verdad es que estoy feliz. El año pasado, los últimos seis meses fueron difíciles en Colo Colo, pasaron muchas cosas, a veces el fútbol es un poco injusto; pero sabía que con trabajo, con perseverancia las cosas se logran”.

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