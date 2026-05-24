Franco Navarro reflexiona tras el título de Alianza Lima y elogia Pablo Guede como artítice para ganar el Torneo Apertura

En una emotiva entrevista, Franco Navarro revela los detalles de la campaña de Alianza Lima en el Apertura. Desde las críticas hasta la unión del grupo, el Director Deportivo resalta el profesionalismo que los llevó a festejar un título inolvidable para la familia aliancista.

Franco Navarro no ocultó la emoción, pero tampoco se olvidó de agradecer. El director deportivo de Alianza Lima decidió declarar tras la conquista del Torneo Apertura de la Liga 1 y abrió su primera respuesta con una confesión: “Gracias a Dios por haberme dado la fortaleza y la sabiduría para sobrellevar y pasar los momentos complicados y difíciles que nos tocó vivir”. Desde diciembre hasta hace apenas un par de meses, el proyecto blanquiazul estuvo bajo una presión que pocas veces se vio en Matute.

Navarro Monteiro fue claro sobre el mérito del título: “El responsable directo es Pablo Guede con su cuerpo técnico. Con esa sabiduría, con esa experiencia, con su capacidad para manejar este grupo e involucrarlo en el objetivo que teníamos en común como institución, realmente es espectacular". El técnico argentino resistió durante la temporada pedidos públicos de salida, cuestionamientos en las tribunas y críticas en los medios. Su director deportivo nunca dudó de él.

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Alianza Lima ganó el Torneo Apertura 2026 tras vencer 3-0 a Los Chankas en Matute - Crédito: Liga Profesional.

La fortaleza de Alianza Lima ante la tormenta

La temporada no empezó bien. Los resultados iniciales generaron un ambiente adverso que incluyó cánticos en contra del propio Navarro Monteiro y del técnico Guede en las tribunas de Matute. El director deportivo reconoció la dureza de esos momentos, pero explicó cómo los procesó: “Podría decir un millón de cosas, pero solamente las asimilo y saco lo mejor de cada experiencia, buena y de las tantas negativas que hemos tenido. Hubo mucha agresividad, mucha ofensa. Pero eso no me distrae del objetivo principal, que es hacer a este equipo campeón, porque es el mejor de este país”.

Alianza Lima se consagra campeón del Torneo Apertura 2026. El video muestra el instante en que los futbolistas celebran el título, pasándose el trofeo y compartiendo la victoria con sus compañeros.

La clave, según Franco Navarro, estuvo en la claridad del proyecto desde el inicio: “Teníamos claro qué es lo que queríamos para el equipo. Teníamos claras las decisiones que habíamos tomado desde que nos propusimos a planificar el 2026. Creo que hicimos las incorporaciones que correspondían, renovamos a quien correspondía y se armó un grupo con un grado de amor propio, de fe, de profesionalismo y de integridad que nos hace sentir orgullosos”.

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El grupo, el verdadero protagonista

Más allá del cuerpo técnico, Navarro Monteiro destacó el carácter del plantel como factor determinante del título. “Quiero destacar la fortaleza, el profesionalismo y el grado de compromiso de este grupo de muchachos, que hoy cierran un momento inolvidable para toda la familia aliancista”, afirmó. El director deportivo subrayó que la unión del grupo en los momentos adversos fue lo que sostuvo el proyecto cuando las críticas arreciaban desde afuera.

“Me siento feliz y orgulloso de estar al frente del área deportiva y trabajar con todo el cariño y toda la capacidad que uno tiene, con todas las limitaciones también. Pero lo único que queremos es que Alianza Lima consiga siempre sus metas y sus objetivos“, señaló Navarro, quien advirtió que el Apertura es solo el primer paso: “Nos prepararemos como corresponde para enfrentar el Clausura y esperemos que a fin de año estemos disfrutando y abrazándonos de felicidad nuevamente”.

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El plantel completo de Alianza Lima recibe las medallas y el trofeo de campeón del Torneo Apertura 2026. Paolo Guerrero y Renzo Garcés lideran los festejos levantando el plato ante toda su hinchada.

Vizcarra se queda y los refuerzos pueden esperar

Uno de los temas que más había circulado en las últimas semanas era el futuro de Guillermo Viscarra, cuya supuesta salida del club generó especulaciones en los medios. Franco lo despejó sin rodeos: “Vizcarra tiene contrato hasta fin de año. No ha llegado ninguna oferta por él. Es un superprofesional y estamos felices con él”.

Guillermo Viscarra ofreció un rendimiento sobresaliente con Bolivia en el repechaje al Mundial 2026. - Crédito: FIFA

Sobre la posibilidad de incorporar refuerzos para el Clausura, el director deportivo prefirió no adelantarse. Ante la insistencia del periodista, respondió con una sola palabra y una sonrisa: “Disfruta”. La respuesta arrancó risas en el entorno y cerró una noche en la que Alianza Lima volvió a ponerse el traje de campeón.

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