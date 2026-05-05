Joao Grimaldo dejó el campo lesionado en la victoria del Sparta Praga sobre Jablonec: esto fue lo que le pasó

El conjunto checo aseguró el triunfo 2-0 en casa, pero la salida por lesión muscular del peruano Joao Grimaldo en los primeros minutos encendió las alarmas tanto en el club como en la selección de Perú (Facebook / AC Sparta Praha)

El extremo Joao Grimaldo, pieza clave en la ofensiva del Sparta Praga, se vio obligado a salir del encuentro ante FK Jablonec tras apenas quince minutos de juego, luego de una fuerte entrada que encendió la preocupación en su equipo y en la selección nacional de Perú. Aunque el Sparta Praga logró imponerse 2-0 y mantener la presión en la liga de República Checa, la situación del atacante se convirtió en el foco principal de atención, a la espera de los resultados médicos que determinarán la gravedad de su lesión.

El peruano inició como titular y apenas alcanzó a disputar un cuarto de hora, ya que una dura entrada en el minuto trece lo dejó tendido en el césped, visiblemente afectado. Tras recibir asistencia médica, el futbolista fue reemplazado al minuto quince y se retiró mostrando signos claros de dolor, lo que generó una rápida reacción en el entorno del club y la selección de Perú, donde Grimaldo se ha consolidado como uno de los atacantes de referencia.

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La preocupación se extendió de inmediato tanto en el cuerpo técnico del Sparta Praga como en la Federación Peruana de Fútbol, ya que el extremo ha sido fundamental en ambos frentes a lo largo de la temporada. Según los primeros reportes del club checo, Grimaldo presenta una molestia muscular que lo obligará a someterse a exámenes clínicos para precisar el alcance de la lesión.

El desarrollo del partido y el impacto para el Sparta Praga

La victoria del Sparta Praga quedó en segundo plano tras la salida de Joao Grimaldo, cuya lesión alteró el rumbo emocional de un partido que parecía controlado. (Facebook / AC Sparta Praha)

El encuentro entre Sparta Praga y FK Jablonec se disputó en el estadio local, bajo la expectativa de un duelo clave para la lucha por el campeonato. Jan Kuchta fue el encargado de abrir el marcador justo antes del descanso, mientras que Albion Rrahmani selló el triunfo en la segunda mitad, asegurando los tres puntos para los dirigidos por el técnico checo.

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Pese a la victoria, la noticia principal fue la salida de Grimaldo. Las cámaras captaron el momento en que el jugador peruano abandonaba el campo con gestos de dolor, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico de ambos equipos. El Sparta Praga, que con este resultado alcanzó los 66 puntos y se mantiene en la segunda posición de la tabla, deberá enfrentarse ahora a la incertidumbre sobre la disponibilidad de uno de sus jugadores más regulares.

Por parte del FK Jablonec, la expulsión de Eduard Sobol a los 43 minutos condicionó el desarrollo del encuentro, mientras que Lewis Azaka, del Sparta Praga, vio la tarjeta roja a los 80 minutos, dejando a ambos equipos con diez jugadores en el tramo final del partido. Jablonec, tras la derrota, permanece en la cuarta posición de la liga con 51 puntos.

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Así le ha ido en la temporada

Más allá de la lesión, el aporte de los peruanos ha sido sostenido, con Grimaldo destacando en ataque y Sonne aportando frescura en los tramos finales. (Facebook / AC Sparta Praha)

La presencia de futbolistas peruanos en el Sparta Praga ha sido constante durante la campaña. Además de Grimaldo, Oliver Sonne también tuvo minutos en el compromiso, ingresando en la segunda parte en lugar de Pavel Kadeřábek. Su entrada aportó dinamismo en la banda y permitió mantener el ritmo del equipo en un encuentro que ya estaba encarrilado.

En la presente temporada, Joao Grimaldo ha sumado 18 partidos oficiales, totalizando 945 minutos en el terreno de juego. Su aporte se refleja en 1 gol y 5 asistencias, cifras que evidencian su relevancia en el esquema ofensivo del Sparta Praga. El extremo ha tenido participación tanto en la liga local como en la fase de clasificación de la UEFA Conference League, donde destacó con varias asistencias determinantes.

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Durante la Chance Liga, Grimaldo acumuló 10 apariciones con un gol y una asistencia, mientras que en la fase previa del torneo continental jugó seis encuentros y sumó cuatro asistencias. Su breve paso por la Meisterrunde y la MOL Cup completan una campaña que lo ha consolidado como uno de los valores más destacados de la plantilla.