Adrián Ugarriza se aleja del Beitar Jerusalén: la fuerte cifra para dar inicio a una operación es el mayor obstáculo

Adrián Ugarriza está bajo la evaluación de clubes de mayor prestigio en Israel. - Crédito: Difusión

Hay demasiado ruido alrededor de Adrián Ugarriza. Sus 18 goles con Ironi Kiryat Shmona han generado un enorme impacto en la Ligat Ha’Al. De ahí que algunos clubes de mayor prestigio se hayan interesado en su ficha, aunque uno está comenzando a contemplar un desmarque definitivo por cuestiones meramente económicas.

El propietario del Ironi K.S ha sido muy enfático al asegurar que cualquier negociación por el peruano partirá desde 1.5 millones de euros. Por esa postura, el Beitar Jerusalén prefiere hacerse a un lado, porque considera que si bien ‘Uga’ es un talento goleador muy interesante, su cotización es exagerada dentro del mercado israelí.

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Adrián Ugarriza es el futbolista sensación de la Ligat ha’Al. - Crédito: Difusión

El periodista Ofir Saar, jefe de informaciones del Beitar Jerusalén en Sport1, ha zanjado el tema de manera categórica, aunque no escatimó en halagos por Adrián: “Ugarriza no es la primera opción del club. Tiene potencial, pero pide mucho dinero. Tiene que conseguir el contrato de su vida. También tiene ofertas del extranjero. Supongo que al final jugará fuera”.

Los ‘leones’, así las cosas, seguirán rastreando en el panorama doméstico a un atacante con mucho colmillo y que encaje dentro de la estructura financiera, con el objetivo prioritario de reemplazar adecuadamente al colombiano Efmamjjasond González, cuyo paso por la institución ha sido totalmente lastimero.

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Adrián Ugarriza marcó su 15avo gol en la Liga de Israel. Registra 17 si se toma en cuenta la Copa. El tanto valió tres puntos para el Ironi Kiryat Shmona. Crédito: X Gian Franco Zelaya.

Ugarriza irreductible

Por más que en Perú se intentó minimizar a Adrián Ugarriza al máximo, el delantero respondió contrariamente a los cuestionamientos con una performance goleadora extraordinaria en su primera incursión en la Ligat Ha’al con el modesto Ironi Kiryat Shmona.

Con exhibiciones magníficas a lo largo de un año inolvidable, Ugarriza se plantó como el futbolista revelación en Israel. Los goles se le fueron cayendo de los bolsillos consecutivamente hasta el punto de luchar palmo a palmo por el liderato de goleo.

Adrián Ugarriza es objeto de deseo de los clubes más grandes de Israel. - Crédito: Difusión

Suyos han sido los 18 goles que pusieron en pie a directivos, entrenadores y cronistas. Con esa loable estadística firmó su mejor campaña goleadora de su carrera, aunque se quedó a sola una diana de la condecoración de artillero del año, que acabó en manos de Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv).

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Con el periodo finalizado para ‘Uga’, lo que sigue es analizar con frialdad el siguiente paso en su trayectoria. Está más que claro que busca un salto cualitativo en el exterior, de preferencia en Israel. “Este es un momento de mi vida en el que veo todo con más claridad. Me siento preparado para un club más grande y para objetivos más ambiciosos”, dijo a Sport5.

El delantero peruano fue figura al anotar dos goles decisivos en la victoria 3-1 sobre Hapoel Jerusalén. | VIDEO: X