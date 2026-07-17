Perú

Áncash: AGMP se pronuncia ante críticas por búsqueda de andinistas desaparecidos en el nevado Huascarán

La Asociación de Guías de Montaña del Perú aclaró su rol y defendió el trabajo de los rescatistas tras cuestionamientos en redes sociales

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Sernanp confirma fallecimiento de una persona en accidente en el sector Ulta–Pico Mateo. (Foto: Agencia Andina)
Sernanp confirma fallecimiento de una persona en accidente en el sector Ulta–Pico Mateo. (Foto: Agencia Andina)

La cordillera Blanca afronta días de tensión e incertidumbre tras la desaparición de Alejandro Manuel Ugarte Jordán, Freddy Saúl Mendoza Lizana y Artidoro Salas Gaytán en el nevado Huascarán, la cima más alta del país.

El último contacto con ellos ocurrió cuando se encontraban entre Campo 1 y Campo 2, a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). Sus familiares y amigos han pedido mantener los esfuerzos y sumar recursos para la búsqueda.

Las labores de rescate se desarrollan en medio de obstáculos logísticos y condiciones de riesgo. Equipos especializados de la Policía Nacional del Perú (PNP), guías de montaña y brigadistas han desplegado operaciones en sectores clave del Huascarán, enfrentando bajas temperaturas, inestabilidad del terreno y la amenaza de avalanchas. En paralelo, un alud provocó la muerte de un porteador, hirió a un turista extranjero y movilizó a las autoridades a evacuar a los afectados.

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Durante las tareas, los equipos hallaron carpas y parte del equipo de los andinistas, aunque sin señales de su paradero. “Es casi improbable encontrarlos con vida, pero suplicamos, imploramos encontrar su cuerpo. Por favor, necesitamos que las autoridades nos ayuden”, dijo Lucero Salas, sobrina de Artidoro.

La incorporación de helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y la PNP busca ampliar el alcance de la operación, que requiere coordinación y abastecimiento continuo. Según familiares, los montañistas ascendieron sin guía y solo llevaban lo básico.

“Alejandro pidió que envíen drones y helicópteros porque subieron solamente con su bolsa de dormir y su casaca, sin carpas ni alimentos previstos para tantos días”, relató Rosa Jordan.

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El Cnel. FAP Fabrizio Tesei, Comandante del Grupo Aéreo N3, informa sobre los avances y desafíos en la operación de búsqueda y rescate de los montañistas desaparecidos en el Nevado Huascarán, destacando el despliegue de personal y aeronaves.| Video: Canal N

AGMP responde a críticas

Ante comentarios difundidos en redes sociales sobre la labor en la montaña, la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) emitió un pronunciamiento para rechazar críticas que, según su representante Beto Pinto, “dañan la imagen de la propia institución y desconocen el trabajo de los guías en situaciones de emergencia”.

La AGMP detalló que su participación en las operaciones se realiza en coordinación con las autoridades responsables, respetando el comando de incidencia y priorizando la seguridad de todos los involucrados.

Pinto remarcó que guías, alumnos del Centro de Estudios de Alta Montaña, auxiliares y rescatistas “continúan desplegados en todo el terreno, trabajando con protocolos, coordinación y comunicación constante”.

La asociación recordó que actúa como entidad civil privada y sin fines de lucro, por lo que su función es complementaria y no reemplaza a las instituciones estatales.

“Nuestros recursos humanos y logísticos están concentrados principalmente en apoyar las operaciones de búsqueda y rescate, con una organización interna que busca optimizar tiempos y recursos”, puntualizó Pinto.

Con 46 años de experiencia en rescates en la Cordillera Blanca, la AGMP pidió comprensión a la población, al tiempo que señaló: “La prioridad de los guías en este momento es trabajar en montaña y no atender de manera permanente las redes sociales o requerimientos de información”.

El representante expresó solidaridad con las familias de Saúl, Alejandro y Artidoro, y subrayó que la complejidad de la búsqueda en alta montaña exige paciencia y respaldo público. La AGMP solicitó que la información se siga por canales oficiales y que se evite desacreditar a quienes participan en las labores, “porque se trata de una situación de alta dificultad y riesgo para los rescatistas”.

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