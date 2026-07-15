Se conoció obstáculo para desvinculación de Felipe Vizeu en Sporting Cristal: “No se podrá usar los refuerzos”

El delantero brasileño no está en los planes de Roberto Mosquera para el Torneo Clausura 2026. (Modo Fútbol)

Es un secreto a voces que Sporting Cristal no quiere contar con Felipe Vizeu para el Torneo Clausura 2026. Incluso, se ha presentado de manera oficial la incorporación de Miguel Hoyos, quien tomaría su lugar en la delantera ‘cervecera’. Sin embargo, todavía no ha concretado la salida del futbolista brasileño.

A pocos días del arranque del campeonato, aún no se define la partida de Vizeu y muchos hinchas están con la incertidumbre. Se pudo conocer que hay un obstáculo que impide la desvinculación del jugador de 29 años.

“Se ha complicado el tema de Felipe Vizeu en Sporting Cristal. Se tomó la decisión de que no continúe Vizeu; se le comunicó al futbolista que no contarán con él en lo que resta de la temporada. Vizeu ha dicho: ‘listo, tengo contrato hasta fin de año. Si no van a contar conmigo, páguenme lo que me corresponde’. Cristal lo que ha querido es que esto se negocie y se reduzca el monto, situación que hasta ahora no han podido conseguir. Me dicen que por el lado de Vizeu se han mostrado fuertes en su postura”, informó Paul Pérez en el programa ‘Modo Fútbol’.

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El brasileño no seguirá en el Rímac tras la llegada de Michael Hoyos.

La complicación en Sporting Cristal si no se da desvinculación de Felipe Vizeu

Faltan pocos días para el debut de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026, y todavía no ha resuelto la desvinculación de Felipe Vizeu. Y eso genera una complicación importante para los ‘cerveceros’ porque necesita liberar un cupo de extranjero para poder usar sus fichajes foráneos en la competencia nacional. Si eso no sucede, tendrá que privarse de alguna incorporación.

“Y ahora Cristal tiene un problema, porque si es que no se da la desvinculación de Felipe Vizeu, entiendo que no va a poder, por lo menos, contar con alguno de los dos refuerzos extranjeros que ha traído adelante, que son Juan Manuel Cuesta y Michael Hoyos. Me parece que el último día del cierre del mercado de pases es el 11 de agosto. Es lo mismo que pasó con Miguel Silveira en su momento: cuando el futbolista ve que tú tienes la premura por resolver el contrato, la sartén por el mango la tienen ellos“, apuntó el periodista deportivo.

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Felipe Vizeu, a un paso de marcharse de Sporting Cristal. - Crédito: Andrés Lino

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día y hora del debut en el Torneo Clausura 2026

El Torneo Clausura 2026 inicia con partidos cargados de expectativa, y el duelo entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso destaca como uno de los más atractivos de la primera jornada. El conjunto ‘cervecero’ enfrenta el reto de sumar desde el inicio, ya que su posición en la tabla lo mantiene cerca de la zona baja, sin margen para nuevos tropiezos.

La principal novedad será el debut oficial de Hernán Barcos con la camiseta de Sporting Cristal. El equipo dirigido por Roberto Mosquera buscará comenzar una nueva etapa y dejar atrás la irregularidad mostrada en el Apertura, con el objetivo de recuperar protagonismo en el campeonato.

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El encuentro ante el ‘rico Garci’ se disputará este viernes 17 de julio en el estadio Alberto Gallardo, con inicio programado para las 15:15 horas en Perú. Este partido será clave para las aspiraciones del equipo celeste en el arranque de un torneo donde cada punto será fundamental.

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal del debut de los ‘celestes’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Redes Sporting Cristal/Redes Deportivo Garcilaso.