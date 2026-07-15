Breña y Surquillo tiran la casa por la ventana por sus aniversarios: habrá ferias, carreras y eventos gratuitos

Este miércoles 15 de julio, los distritos limeños de Breña y Surquillo celebran su 77° aniversario de creación política, una fecha en la que sus municipalidades han preparado diversas actividades para reunir a vecinos y familias en torno a la historia, identidad y tradiciones de ambas jurisdicciones limeñas.
Las celebraciones buscan no solo conmemorar un año más de creación distrital, sino también reconocer el aporte de sus vecinos, instituciones educativas, organizaciones sociales y emprendedores que forman parte del desarrollo de sus comunidades.
Breña celebra su aniversario
En Breña, la fecha central estará marcada por dos actividades protocolares que reunirán a autoridades, representantes de instituciones y vecinos del distrito.
La tradicional Misa y Te Deum se realizará este miércoles 15 de julio a las 5:00 p. m. en la Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados y San José, ubicada en la avenida Venezuela N.° 1209.
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Luego, a las 6:00 p. m., se desarrollará la Sesión Solemne en el auditorio de la misma parroquia, ubicado en el jirón Recuay N.° 760. Durante esta ceremonia se rendirá homenaje a la trayectoria del distrito y se destacará el compromiso de quienes contribuyen a su crecimiento.
La programación de aniversario continuará en los próximos días con actividades dirigidas a la comunidad. Una de ellas será el Matrimonio Civil Comunitario, programado para el 18 de julio, donde diversas parejas podrán formalizar su unión en una ceremonia organizada por la municipalidad.
El cierre de las celebraciones estará a cargo del Festival Viva Breña, que se realizará los días 24 y 25 de julio con presentaciones artísticas y espectáculos musicales para el disfrute de las familias del distrito.
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Surquillo conmemora su fecha central
Por su parte, Surquillo también celebra hoy sus 77 años de creación política con una jornada dedicada a reconocer la historia y el desarrollo del distrito.
Las actividades centrales iniciarán con la Misa Te Deum, programada para las 9:30 a. m., y continuarán con la Sesión Solemne a las 12:00 m., actos oficiales en los que participarán autoridades y representantes de la comunidad surquillana.
El distrito cerrará su programación aniversario con una actividad deportiva que busca convocar a vecinos de todas las edades. Se trata de la carrera 5K, que se realizará este domingo 19 de julio y contará con la participación de más de 5 mil corredores.
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La competencia tendrá como punto de partida el cruce de las avenidas Angamos y Tomás Marsano y culminará en el minicomplejo, convirtiéndose en una jornada de integración y promoción de estilos de vida saludables.
Dos distritos limeños celebran su identidad y tradición
Breña y Surquillo forman parte de los distritos tradicionales de Lima Metropolitana y, a lo largo de sus 77 años, han construido una identidad propia marcada por sus espacios públicos, actividades comunitarias y la participación activa de sus vecinos.
Con sus respectivas agendas de aniversario, ambas municipalidades invitan a la ciudadanía a sumarse a las actividades programadas y celebrar una fecha que representa la historia, memoria y el sentido de pertenencia de sus habitantes.
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