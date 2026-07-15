Así sería el CAR de Alianza Lima: su número de canchas y la comparación con Campo Mar de Universitario

El anuncio de Fernando Cabada reactivó las expectativas de los hinchas de Alianza Lima sobre la construcción del Centro de Alto Rendimiento, tras años de espera. El exadministrador informó que el club ya dispone del presupuesto necesario para llevar adelante el proyecto. A continuación, se detallan las características previstas para el CAR de los ‘blanquiazules’ y se presenta una comparación con Campo Mar, el complejo de su clásico rival, Universitario de Deportes.
Ubicación y tamaño del CAR de Alianza Lima
Según Cabada, el CAR de Alianza Lima se construirá en un terreno de siete hectáreas. Además, se ubicará a quince minutos del Complejo Deportivo Esther Grande de Bentín (EGB), lugar donde entrena el primer equipo de los ‘íntimos’ en la actualidad.
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¿Cuántas canchas tendrá el CAR de Alianza Lima?
El exadministrador de Alianza Lima indicó que el Centro de Alto Rendimiento tendrá seis canchas: cinco de grass natural y una de grass sintético. Este espacio estará destinado tanto para el plantel profesional como para las divisiones menores.
Infraestructura del CAR
Fernando Cabada también precisó que el Centro de Alto Rendimiento incluirá un edificio de cuatro mil metros cuadrados, que contará con diversos espacios y comodidades para los jugadores, además de las canchas.
“Este edificio incluirá gimnasios, vestuarios y, en una etapa posterior, habitaciones para las concentraciones del equipo. Presentaremos una animación del diseño, señalando que la nueva gestión podría decidir cambiar la ubicación o el alcance del proyecto, aunque los fondos ya están disponibles”, declaró en conferencia de prensa.
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La comparación con Campo Mar de Universitario
La comparación entre el futuro Centro de Alto Rendimiento de Alianza Lima y el complejo de Universitario de Deportes resulta inevitable, ya que ambos clubes buscan ofrecer instalaciones de primer nivel a sus planteles profesionales y divisiones menores.
Los dos recintos estarán ubicados en el distrito de Lurín, aunque el de Universitario cuenta con una mayor extensión: Campo Mar ocupa 52 hectáreas, mientras que el proyecto de Alianza se desarrollará en un terreno de siete hectáreas.
En materia de infraestructura, el complejo de la ‘U’ cuenta con 11 canchas, cantidad superior a las seis que el ‘equipo del pueblo’ tiene proyectadas para su CAR. Además, el club de Ate utiliza estas instalaciones como sede local en algunos encuentros de la Liga Femenina y Liga 3.
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Tanto Alianza Lima como Universitario planean ofrecer instalaciones completas para sus jugadores. Al igual que Campo Mar, que cuenta con gimnasio, comedor, camerinos, oficinas, área de fisioterapia y una plazuela, el Centro de Alto Rendimiento de los ‘blanquiazules’ incluirá espacios adicionales más allá de las canchas.
Un aspecto favorable para ambos clubes es la cercanía de sus complejos deportivos a la playa, lo que les permite organizar sesiones de pretemporada en la arena y fortalecer los entrenamientos de fuerza y resistencia antes de sus competencias.
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