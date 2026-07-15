Minsa refuerza vigilancia epidemiológica tras emergencia sanitaria por influenza aviar A(H5N1) en aves de corral

Los establecimientos sanitarios reforzaron sus protocolos de vigilancia, investigación epidemiológica y uso de equipos de protección personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud (Minsa) reforzó la vigilancia epidemiológica en todo el país luego de que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) declarara la emergencia sanitaria por la detección de influenza aviar A(H5N1) de alta patogenicidad en aves de corral.

Como parte de esta respuesta, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) emitió el Aviso Epidemiológico ACE-CDC N.° 001-2026 para fortalecer la identificación temprana de posibles contagios en personas y reforzar las acciones preventivas.

La disposición busca optimizar el monitoreo de eventuales casos humanos, fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario y proteger a la población frente a un eventual riesgo de transmisión. De acuerdo con la cartera de Salud, el nivel de riesgo para la ciudadanía en general continúa siendo bajo; sin embargo, exhortó a mantener las medidas de prevención y a seguir las recomendaciones de las autoridades competentes.

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Las autoridades recomendaron evitar el contacto con aves enfermas o muertas y acudir a un establecimiento de salud ante una posible exposición (Minsa)

¿Cuáles son las recomendaciones?

Entre las principales indicaciones difundidas por el sector se encuentran:

No tocar aves enfermas o que hayan muerto, ya sean de corral o silvestres.

Acudir al establecimiento de salud más cercano si se tuvo contacto con un animal enfermo o muerto para recibir orientación y evaluación médica.

Buscar atención inmediata si, tras esa exposición, aparecen fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar u otros síntomas respiratorios, a fin de recibir atención y someterse a las pruebas correspondientes.

Lavarse las manos con frecuencia utilizando agua y jabón, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o un pañuelo desechable, además de usar mascarilla cuando se presenten síntomas respiratorios.

Informarse únicamente mediante los canales oficiales del Minsa, Senasa y demás entidades competentes, evitando difundir información no confirmada.

El Minsa recomendó buscar atención inmediata ante fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar tras una exposición de riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

De manera paralela, la institución informó que los establecimientos de salud del país han fortalecido sus protocolos para detectar oportunamente posibles pacientes, desarrollar las investigaciones epidemiológicas necesarias y asegurar que el personal sanitario disponga y utilice correctamente los equipos de protección personal durante la atención.

Las medidas implementadas forman parte del enfoque denominado “Una Salud”, estrategia que promueve el trabajo articulado entre los sectores vinculados con la salud humana, la sanidad animal y el medio ambiente. Este modelo busca prevenir y controlar enfermedades que pueden transmitirse entre animales y personas mediante acciones coordinadas de vigilancia, prevención y respuesta.

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Asimismo, el ministerio señaló que mantiene un trabajo permanente de coordinación con Senasa y otras instituciones involucradas para fortalecer el seguimiento epidemiológico, consolidar las estrategias preventivas y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad relacionada con la influenza aviar A(H5N1).

Las autoridades reiteraron que la detección temprana de posibles casos, el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y el acceso oportuno a los servicios de salud constituyen elementos clave para reducir el riesgo de transmisión. En ese sentido, insistieron en que la población debe mantener la calma, seguir las recomendaciones oficiales y evitar la difusión de información no verificada, con el propósito de contribuir a la protección de la salud pública y al control de la enfermedad en el territorio nacional.

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