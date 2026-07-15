La ampliación de Matute podría concretarse: ¿Cuántos millones deberá invertir Alianza Lima y cuál sería su nueva capacidad?

Alianza Lima busca la ampliación de Matute, pero deberá invertir un monto millonario para hacerlo realidad.

Fernando Cabada concluyó su gestión como administrador temporal de Alianza Lima con una conferencia de prensa en la que destacó la proyección de mejoras en la infraestructura del club. Además de la construcción del Centro de Alto Rendimiento, el plan contempla la remodelación del estadio Alejandro Villanueva. A continuación, se presentan los detalles sobre el proyecto del nuevo Matute, incluyendo la inversión estimada y la capacidad prevista.

La millonaria inversión para remodelar Matute

Cabada señaló que la remodelación del estadio Alejandro Villanueva representa un desafío significativo por el alto capital requerido. Durante su gestión, se exploraron alternativas de financiamiento en fondos internacionales con el objetivo de concretar este proyecto y responder a la expectativa de los hinchas ‘blanquiazules’ en el menor tiempo posible.

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“Este proyecto requiere una inversión aproximada de setenta millones de dólares. Hemos iniciado conversaciones con posibles financiadores como el BID, Stadium Capital, Acres y otras entidades para analizar su viabilidad. Por el momento, queda como un proyecto en desarrollo, y esperamos que en el futuro pueda concretarse”, expresó.

Fernando Cabada señaló que buscó financiadoras extranjeras para ampliar la capacidad del estadio Alejandro Villanueva. Créditos: Alianza Lima TV / Youtube.

La nueva capacidad del estadio de Alianza Lima

Alianza Lima cuenta con una de las hinchadas más numerosas del país, junto a Universitario de Deportes. Por esta razón, el proyecto de remodelación busca ampliar la capacidad de Matute para recibir a más aficionados en partidos de Liga 1 y competencias internacionales.

Con la renovación, el aforo del nuevo del Villanueva pasaría de 34 mil a 57 mil espectadores, convirtiéndose en el segundo estadio con mayor capacidad de Perú. De este modo, superaría al Estadio Nacional (43 mil espectadores) y quedaría solo por detrás del Monumental de Ate, que puede albergar hasta 80 mil personas, incluyendo los palcos.

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“Respecto al estadio, los aliancistas siempre hemos aspirado a uno más grande, ya que los treinta mil espectadores actuales no reflejan la magnitud de nuestra hinchada. Hay distintas propuestas para la ampliación de Matute; la novedad de esta propuesta es que permite aumentar la capacidad a cincuenta y siete mil personas, incluidos los palcos, sin necesidad de cerrar el estadio por completo“, apuntó Cabada.

Se han filtrado modelos de lo que sería el nuevo estadio Alejandro Villanueva, generando mayor expectativa en los hinchas de Alianza Lima.

¿Se cerrará Matute?

Fernando Cabada explicó que se analizó la posibilidad de evitar el cierre total del estadio Alejandro Villanueva durante las obras, ya que esa medida implicaría pérdidas económicas importantes para el club al tener que alquilar otro escenario para sus partidos durante al menos dos años.

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“El sistema modular permitiría continuar las operaciones mientras se realiza la obra, cerrando solo algunas tribunas de manera parcial. En la animación se observa cómo se ensamblaría gradualmente el nuevo anillo de palcos, adosado a la ampliación de las tribunas. Por las características del terreno, hay zonas donde no será posible construir palcos o ampliar tanto las tribunas, pero ese es el alcance actual del proyecto”, cerró.

Lo que se sabe del inicio de la remodelación

Fernando Cabada precisó que la continuidad del proyecto de remodelación del estadio Alejandro Villanueva quedará en manos de la nueva directiva de Alianza Lima, ya que su gestión ha finalizado en el club de La Victoria.

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La dirigencia entrante deberá evaluar la viabilidad de la ampliación de Matute y determinar los plazos para su posible ejecución. Por el momento, los hinchas ‘íntimos’ permanecen a la espera de novedades.