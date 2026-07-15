Alcaldes de Lima Este alertan posible colapso de la Carretera Central por erosión del río Rímac ante el Fenómeno El Niño

Alcaldes de Chosica y Santa Eulalia alertaron sobre el riesgo de colapso de la Carretera Central y pidieron al Gobierno ejecutar obras urgentes. Fuente: Canal N

El Fenómeno El Niño mantiene en alerta a las autoridades de Lurigancho-Chosica y Huarochirí debido al riesgo que enfrenta un tramo de la Carretera Central, donde la erosión del río Rímac amenaza con comprometer la estabilidad de la vía. Ante este escenario, los alcaldes de ambas jurisdicciones solicitaron al Gobierno ejecutar de inmediato obras de contención para evitar un eventual colapso y el aislamiento del centro del país.

Durante un recorrido realizado por Canal N en el sector de Yanacoto, a la altura del kilómetro 29,5 de la Carretera Central, los burgomaestres explicaron que el río viene socavando la base del talud sobre el que se asienta la vía. Según indicaron, la situación requiere una intervención urgente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

PUBLICIDAD

Las autoridades también alertaron que un eventual cierre de la principal vía que conecta Lima con la sierra central complicaría el traslado de pasajeros y el abastecimiento de productos agrícolas hacia la capital. Por ello, insistieron en que se destinen mayores recursos para ejecutar trabajos preventivos antes del inicio de la temporada de lluvias.

Puentes en la carretera central están en riesgo de colapso. (Foto: Andina)

Identifican al menos 32 puntos críticos en la Carretera Central

El alcalde de Lurigancho-Chosica y presidente de la Mancomunidad Municipal de Lima Este, Oswaldo Vargas, explicó a Canal N que el punto más crítico se ubica en el kilómetro 29,7 de la Carretera Central, donde el río Rímac ha erosionado la base de un talud de aproximadamente 40 metros de altura.

PUBLICIDAD

“El río Rímac está horadando la parte inferior de todo ese talud, que está prácticamente entre dos y cuatro metros de distancia de la Carretera Central. Con un crecimiento del caudal esto puede afectar y provocar el colapso de la vía”, advirtió.

El burgomaestre sostuvo que el riesgo aumentaría si el caudal del río alcanza los 120 metros cúbicos por segundo durante la temporada de lluvias. Por esa razón, pidió que el MTC y la ANIN aceleren la ejecución del proyecto integral previsto para esa zona.

Lluvia activó quebrada Los Laurales e inundó la Carretera Central.

Vargas informó además que la Municipalidad de Lurigancho-Chosica identificó 32 puntos críticos, información que ya fue remitida a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la ANIN y el Ministerio de Vivienda.

PUBLICIDAD

Añadió que el problema también alcanza a las 21 quebradas del distrito, donde existen varios sectores vulnerables. “Cada quebrada tiene por lo menos cinco puntos críticos. Si sumamos las quebradas y el río, estamos hablando de más de cien zonas vulnerables”, señaló.

El alcalde indicó que la maquinaria desplegada por el Gobierno resulta insuficiente para atender todos los frentes de trabajo y solicitó mayores recursos para ejecutar las obras de manera simultánea.

Alcaldes temen el colapso de Carretera Central

Desde la misma zona, el alcalde de Santa Eulalia y presidente de la Mancomunidad de la Zona Norte de Huarochirí, Luis Ñahui, manifestó su preocupación por el impacto que podría generar el Fenómeno El Niño sobre la infraestructura vial de la cuenca.

PUBLICIDAD

En declaraciones a Canal N, indicó que actualmente existen dos puentes en riesgo de colapso y varias quebradas donde aún no se instalan las mallas de protección previstas para reducir el peligro de deslizamientos.

En el 2023, un huaico cayó por toda la carretera central, desde Chosica hasta ate, bloqueando el tránsito vehicular . (Gabriel Rivera/Facebook)

“Si no hacemos los trabajos de prevención que le corresponde al ANIN y al ANA, vamos a terminar en más desgracia”, afirmó el burgomaestre, quien también pidió que se restablezcan las competencias necesarias para intervenir en los ríos y ejecutar acciones preventivas.

Los alcaldes advirtieron que un eventual colapso de la Carretera Central obligaría a desviar el tránsito por la ruta de Canta y Cerro de Pasco, lo que incrementaría los tiempos de viaje y dificultaría el transporte de pasajeros, además del ingreso de frutas, verduras y otros productos provenientes de la sierra central hacia Lima.

PUBLICIDAD

Frente a ese escenario, reiteraron su llamado al Ejecutivo para priorizar la construcción de muros de contención, reforzar la defensa ribereña y acelerar las obras antes de que aumente el caudal del río Rímac durante la próxima temporada de lluvias.