Acusan a mujer de estafar con el viaje soñado de toda una familia: se habría apoderado de más de S/ 50 mil

La propietaria de una agencia es señalada por diversas víctimas que aseguran haber perdido grandes sumas tras comprar paquetes turísticos que nunca se concretaron| Video: Latina Noticias

Una familia se preparaba para concretar un viaje soñado durante sus vacaciones, pero sus planes se frustraron tras descubrir una presunta estafa. Dayana Michelle Córdoba Cáceres, responsable de la agencia Dayana Dream of Travel, habría ofrecido boletos aéreos a destinos como Japón que nunca existieron. El caso se suma a otras denuncias, con un monto total defraudado que supera los S/ 50 mil entre varios afectados.

Varios afectados relatan cómo confiaron en una supuesta representante de turismo, quien les entregó boletos falsos y evitó devolver el dinero, pese a múltiples reclamos y denuncias| Latina Noticias

La ilusión de un viaje y la pérdida económica

Dayana Córdoba, una de las afectadas, relató a Latina Noticias que mantuvo contacto con la presunta estafadora durante cinco años por recomendaciones de conocidos.

“Nunca hubo inconvenientes hasta ahora”, explicó Córdoba. En enero de este año, al regresar del extranjero, decidió adquirir tres boletos a Japón para su esposo, su hijo y ella. Entregó 5.600 dólares en efectivo en el centro aéreo comercial del antiguo aeropuerto, confiando en la trayectoria previa de la vendedora.

PUBLICIDAD

Según su testimonio, la operación se realizó personalmente en un espacio alquilado dentro de una agencia, donde Córdoba Cáceres recibió el dinero y proporcionó los supuestos pasajes. Días después, al intentar verificar los boletos en la web de la aerolínea, la familia descubrió que los códigos no existían y que las fechas impresas en los documentos no coincidían. Al contactar a un familiar en Estados Unidos, confirmaron la falsedad de los boletos.

Denuncian estafa en agencia de viajes: más de S/ 50 mil desaparecen| Foto: Latina Noticias

Acciones legales y nuevas denuncias

Ante la imposibilidad de viajar y tras varios intentos fallidos de recuperar el dinero, Córdoba decidió presentar una denuncia policial. “Ella me firmó un documento donde se comprometía a devolver el dinero el 20 de junio”, aseguró la denunciante en declaraciones recogidas por Latina Noticias. El plazo transcurrió sin una solución y la respuesta de la acusada, según la víctima, se limitó a pretextos relacionados con supuestas demoras de la agencia.

PUBLICIDAD

Durante la investigación, las autoridades citaron tanto a la víctima como a la denunciada, pero Córdoba Cáceres no se presentó ante el fiscal. La policía informó que no pueden proceder mientras la denunciada no responda ni sea ubicada en los domicilios registrados.

El citado medio reveló que al menos nueve personas han presentado denuncias similares contra Córdoba Cáceres y su agencia, sumando un total superior a los S/ 50 mil en perjuicio de los compradores. La acusada promocionaba supuestos paquetes de viaje en redes sociales, incluyendo un canal de TikTok, lo que facilitó el contacto con más víctimas.

Recomendaciones antes de adquirir pasajes

Verificar la legalidad de la agencia: Consulta si la agencia cuenta con registro oficial y permiso para operar. Puedes revisar la web de la autoridad de turismo de tu país.

Investigar la reputación: Busca opiniones de otros usuarios en internet y revisa si existen denuncias previas o comentarios negativos en redes sociales y foros especializados.

Realizar el pago por canales formales: Prefiere transferencias bancarias, pagos con tarjeta o plataformas reconocidas. Evita entregar dinero en efectivo o pagos a cuentas personales.

Solicitar comprobantes: Pide recibos, facturas y, en el caso de boletos, exige la emisión inmediata de los pasajes electrónicos (e-ticket) y verifica el código de reserva en la web de la aerolínea.

Confirmar datos directamente con la aerolínea: Antes de viajar, consulta el estado de tu reserva en la página oficial de la aerolínea utilizando el código recibido.