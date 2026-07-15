Adolescente peruana viajará a Centro Espacial de la NASA: Reniec le facilitó su DNI y ya no tiene trabas

Una adolescente de Ayacucho obtuvo su Documento Nacional de Identidad (DNI) en tiempo récord y sin costo, lo que le permitirá viajar a Estados Unidos y conocer el Centro Espacial de la NASA.

Brenda B. Z. E. H. logró recibir su DNI gracias a la intervención del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). El trámite se realizó a solicitud del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), que alertó a la entidad sobre la urgencia de la renovación del documento.

El reporte oficial indica que la gestión inició el lunes 13 de julio, apenas unas horas antes de la fecha límite para que la adolescente pudiera abordar su vuelo rumbo a los Estados Unidos.

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La rapidez de la entrega fue clave para que la joven pudiera concretar su participación en una misión educativa internacional que incluye una visita al Kennedy Space Center, conocido como el Centro Espacial de la NASA.

Brenda debía contar con su documento vigente para poder viajar, ya que el 14 de julio cumplió 17 años y realizó el trámite de renovación cuando aún tenía 16 años.

DNI gratis

El Reniec otorgó el documento de manera gratuita, aplicando la Resolución Jefatural N° 211-2025-JNAC/RENIEC, que permite exonerar del pago a ciertos beneficiarios en situaciones especiales. Además, la entidad certificó el acta de nacimiento de la adolescente, inscrita en una oficina registral de provincia no incorporada al sistema principal del organismo.

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La gestión permitió a Brenda acceder al derecho a la identidad y avanzar en la concreción de una experiencia académica internacional de alto nivel. “Gracias a la rápida intervención del Reniec, la adolescente recibió hoy su DNI, sin costo alguno, acogiéndose al beneficio de gratuidad”, informó la entidad en su comunicado oficial.

Brenda ganó una beca de Huarmis Space 2025 tras competir con más de 1900 jóvenes de distintas regiones del Perú. (Andina)

Beca internacional

Brenda obtuvo una beca del programa Huarmis Space 2025 después de competir con más de 1900 jóvenes de distintas regiones del país. Su proyecto, basado en el desarrollo de un traje espacial fabricado con productos orgánicos y biodegradables, fue seleccionado por su carácter innovador.

Como parte del reconocimiento, Brenda participará en una serie de actividades formativas en el Kennedy Space Center, donde tendrá la oportunidad de fortalecer sus conocimientos en ciencia, tecnología e innovación. De acuerdo con la información oficial, la adolescente es usuaria del Centro de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) Rosa de Lima, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.

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La joven ayacuchana sobresale por su rendimiento académico, su interés por la biología y la robótica y su constante compromiso con el aprendizaje. En su entorno, es reconocida por su disciplina y dedicación a los estudios, así como por su participación activa en proyectos de investigación y desarrollo.

Reniec reafirmó que la intervención en este caso responde al objetivo de garantizar el derecho a la identidad de todos los peruanos, en especial de los menores de edad que requieren acceder a oportunidades educativas y de desarrollo tanto dentro como fuera del país.

RENIEC pide al MEF presupuesto adicional para garantizar las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: RENIEC)

Acceso a oportunidades

El caso de Brenda fue canalizado por el Inabif, entidad que vela por el bienestar de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad. La coordinación entre el Inabif y el Reniec permitió que la adolescente cuente a tiempo con la documentación necesaria para su viaje y participación en el programa de formación de la NASA.

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“Gracias a la rápida intervención del Reniec, la adolescente recibió hoy su DNI, sin costo alguno”, remarcó la entidad. El caso evidencia la importancia de la respuesta institucional en situaciones que involucran el acceso a experiencias educativas internacionales y la protección de derechos fundamentales.

Beca Huarmis Space 2025

El programa Huarmis Space 2025 busca identificar y potenciar el talento de jóvenes peruanas en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Más de 1900 estudiantes postularon a la convocatoria, según datos oficiales. Brenda fue seleccionada por su propuesta de un traje espacial sostenible, lo que le aseguró un lugar en la misión educativa en Estados Unidos.

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La visita al Centro Espacial de la NASA forma parte de las actividades de la beca, que incluye talleres, visitas guiadas y encuentros con especialistas en el ámbito aeroespacial. La experiencia representa una oportunidad única para el desarrollo profesional y académico de las participantes.