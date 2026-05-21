Gol de Gustavo Cazonatti para descontar e ilusionar a Sporting Cristal ante Junior por Copa Libertadores 2026

El volante brasileño descontó para los 'celestes' con fuerte remate al primer palo - Crédito: ESPN.

Gustavo Cazonatti apareció en un momento clave para Sporting Cristal en el duelo ante Junior de Barranquilla, disputado este miércoles 20 de mayo en el marco de la fecha 5 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. El volante brasileño marcó el descuento en medio de un panorama complicado para los ‘celestes’ y volvió a meter a su equipo en partido tras un inicio adverso en Cartagena.

El equipo peruano sufrió desde los primeros minutos ante un rival muy superior, que impuso condiciones con intensidad, presión alta y eficacia en ataque. La defensa ‘cervecera’ no logró contener los avances del cuadro colombiano, que rápidamente tomó el control del encuentro y amplió diferencias en el marcador.

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El dominio del conjunto barranquillero se reflejó en el resultado. Luis Muriel fue determinante con un doblete, mientras que Kevin Pérez también aportó un gol para construir un 3-0 contundente. La ventaja dejó a Sporting Cristal contra las cuerdas y encendió las alarmas en Sporting Cristal en el arranque del compromiso.

Yotún devolvió la esperanza antes del descanso

El 3-0 reflejaba con claridad lo ocurrido en el terreno de juego y dejaba a los dirigidos por Zé Ricardo en una situación muy comprometida. Sporting Cristal era ampliamente superado por un Junior que impuso condiciones desde el inicio, dominando el ritmo, las transiciones y generando constante peligro en Cartagena.

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Cuando el panorama era más adverso y el partido parecía sentenciado, Sporting Cristal encontró un respiro antes del final del primer tiempo. Yoshimar Yotún apareció para marcar el 3-1 con una definición de calidad, devolviendo algo de esperanza al conjunto ‘celeste’. Ese gol cambió el ánimo del equipo, que logró irse al descanso con otra sensación pese a la desventaja en el marcador.

El capitán Yoshimar Yotún se hizo presente en el marcador. (Facebook / Sportin Cristal)

Cazonatti encendió la reacción en el segundo tiempo

En el complemento, los ‘celestes’ salieron con una actitud distinta y encontraron rápidamente una nueva oportunidad para meterse de lleno en el partido. Sporting Cristal adelantó líneas y empezó a generar más peligro en campo rival, intentando recortar la diferencia desde los primeros minutos del segundo tiempo.

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Ya desde el minuto 54, Felipe Vizeu protagonizó una jugada clave dentro del área con un potente remate que terminó estrellándose en el travesaño, encendiendo la respuesta del conjunto peruano. El rebote quedó vivo en el área y fue aprovechado por Gustavo Cazonatti, quien apareció bien ubicado para conectar un derechazo firme al primer palo y marcar el 2-3 en Cartagena.

El tanto del volante brasileño le devolvió la ilusión a Sporting Cristal, que pasó de estar contra las cuerdas a volver a meterse en la pelea por el resultado. El descuento cambió el ritmo del encuentro y obligó a Junior a reorganizarse ante la reacción del cuadro peruano.

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Gustavo Cazonatti le dio ilusión a Sporting Cristal en Cartagena. Crédito: Difusión.