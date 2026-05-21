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Martín Pérez Guedes rompió su silencio tras gol errado en Universitario vs Nacional: “Estoy acostumbrado que siempre se miren los errores”

El mediocampista de la ‘U’ minimizó su error frente al arco y valoró el esfuerzo colectivo tras el empate en Montevideo. También habló de Héctor Cúper

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El volante argentino contó detalles de su gol fallado y del trabajo de la 'U' en Montevideo. (Video: L1 MAX)

El empate de Universitario de Deportes ante Nacional de Uruguay en Montevideo, por la jornada 5 del grupo B de la Copa Libertadores 2026, dejó sentimientos encontrados en el plantel peruano. El resultado, valioso por la dificultad del escenario, pudo haber cambiado en los minutos finales, cuando Martín Pérez Guedes desperdició una clara ocasión tras una jugada de Sekou Gassama que ilusionó a los hinchas con la victoria.

El propio volante argentino no eludió el tema tras el partido. Le restó dramatismo a la situación y se mostró sereno frente a los comentarios sobre el gol fallado. “Me siento bien, la verdad que hicimos un partido notable”, explicó en primera instancia para L1 Radio. También añadió: “Estoy acostumbrado a que siempre se miren los errores y no todo lo bueno que hicimos”. Con ese enfoque, defendió la entrega del grupo, remarcando el esfuerzo colectivo más allá de las circunstancias.

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A pesar de la jugada que pudo haber cambiado la historia del partido, el futbolista aseguró sentirse respaldado por el vestuario. “Obviamente que a veces, por la inercia de que quieres seguir corriendo, me tocó estar ahí en ese momento. Por ahí no tomé la mejor decisión, por el cansancio”, argumentó sobre la acción en el área rival.

Martín Pérez Guedes cometió un fallo garrafal que puede costarle muy caro a Universitario. - Crédito: Composición Infobae
Martín Pérez Guedes cometió un fallo garrafal que puede costarle muy caro a Universitario. - Crédito: Composición Infobae

En relación al próximo partido de Universitario en Copa Libertadores, Pérez Guedes resaltó que el equipo ‘merengue’ mantiene confianza en sus posibilidades. Saben que la clasificación depende de sí mismos y que el último partido en Lima ante Deportes Tolima de Colombia será clave. “Estamos contentos con el empate que hicimos y ahora depende de nosotros allá en Lima”, afirmó, aunque advirtió que primero deben enfocarse en el siguiente compromiso de Liga 1 contra ADT.

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Martín Pérez Guedes sobre nueva posición en Universitario vs Nacional

El partido en Montevideo trajo también una novedad táctica para el argentino. En esta ocasión, compartió una función diferente junto a Héctor Fértoli, adaptándose a una disposición inédita en el once inicial. “Es algo nuevo para nosotros dos, pero creo que lo hicimos de la mejor manera”, sostuvo Martín Pérez Guedes.

Según el mediocampista de 34 años, la clave pasó por mantener la actitud positiva y valorar el reconocimiento de sus compañeros. “Siempre me quedo con lo bueno, cuando te reconocen tus compañeros el buen partido que hiciste, me quedo con eso”, destacó.

El futbolista ‘gaucho’ admitió que convivir con la crítica es parte de la profesión. “Obviamente que generalmente siempre se miran los errores, nada más. Estamos acostumbrados a eso, nosotros los futbolistas convivimos con eso”, subrayó. A pesar de las dificultades, celebró el compromiso mostrado por el equipo y la capacidad de adaptación a los nuevos desafíos tácticos planteados en la Copa.

El cuadro 'crema' rescató un empate de visita y sueña con la clasificación a octavos de final - Crédito: ESPN.

Martín Pérez Guedes sobre Héctor Cúper en Universitario

La llegada de Héctor Cúper al banquillo de Universitario significó un cambio en la dinámica interna del plantel. En esa línea, Martín Pérez Guedes se mostró conforme con el proceso de adaptación. “Bien. Ahí adaptándonos a la nueva idea del ‘profe’, el grupo lo recibió bien”, comentó.

El volante enfatizó que la mentalidad del grupo se basa en la humildad y el trabajo constante. “Somos un grupo humilde, trabajador, autocrítico, siempre queremos mejorar”, remarcó en sus declaraciones. Para él, el enfoque está puesto en mirar hacia adelante, corregir detalles y fortalecer el camino recorrido hasta el momento.

Pérez Guedes hizo hincapié en la necesidad de dar vuelta la página y no quedarse atados a los errores. “Así que hay que dar vuelta a la página y seguir metiéndole que estamos por un buen camino”, concluyó el mediocampista, con la mirada puesta en los próximos desafíos tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

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