Resultados que necesita Universitario para clasificar a octavos de final tras empate con Nacional por la Copa Libertadores 2026

Resultados que necesita Universitario para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El destino de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026 se definirá en la última jornada del Grupo B frente a Deportes Tolima este martes 26 de mayo en el estadio Monumental. Tras igualar sin goles ante Nacional de Uruguay, el equipo peruano mantiene intactas sus posibilidades de avanzar, dependiendo únicamente de su propio resultado para asegurar el pase a los octavos de final.

¿Qué necesita Universitario para clasificar a octavos de final?

Para asegurar su lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 sin depender de otros resultados, Universitario de Deportes debe vencer a Deportes Tolima en el Estadio Monumental de Ate. Estos son los tres posibles escenarios para el equipo crema en la última fecha del Grupo B:

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Una victoria sobre Deportes Tolima: le permitirá alcanzar 8 puntos y ubicarse en el segundo puesto de la tabla, superando así al conjunto colombiano y garantizando su clasificación a la siguiente etapa.

Si el partido termina en empate: Universitario quedará tercero en el grupo y será eliminado de la Copa Libertadores 2026. Solo tendría oportunidad de acceder a la Copa Sudamericana si Nacional de Uruguay no logra ganar su compromiso.

Una derrota frente a Deportes Tolima: dejará a Universitario fuera de la Libertadores y también lo mantendría en la tercera posición del grupo. Incluso podría caer al cuarto lugar si Nacional supera a Coquimbo Unido en el otro encuentro.

Conmebol abrió proceso disciplinario a Universitario y Cristal tras la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026 - Crédito: X.

¿Cuándo juega Universitario con Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2026?

El duelo decisivo entre Universitario de Deportes y Deportes Tolima tendrá lugar el martes 26 de mayo a las 19:30 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate. Se prevé una masiva presencia de la hinchada crema, que buscará alentar a su equipo en un partido clave para la clasificación.

En cuanto a los horarios internacionales, el partido se podrá ver a las 18:30 horas en México; 19:30 horas en Colombia y Ecuador; 20:30 horas en Estados Unidos, Chile, Bolivia y Venezuela; y 21:30 horas en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

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La transmisión oficial correrá por cuenta de ESPN, canal que detenta los derechos de la Copa Libertadores 2026 para Perú y el resto de Sudamérica. Además, quienes prefieran la vía digital podrán seguir el encuentro en Disney+, plataforma disponible con suscripción para dispositivos móviles y computadoras.

- crédito @cdtolima/X

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B tras la fecha 5

El Grupo B de la Copa Libertadores entra en su etapa decisiva con Coquimbo Unido en la cima tras acumular 10 puntos, gracias a una contundente victoria sobre Deportes Tolima, que permanece con 7 unidades. Universitario de Deportes y Nacional de Uruguay comparten la tercera y cuarta posición, ambos con 5 puntos, lo que mantiene abiertas todas las posibilidades de clasificación en la última fecha.

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Solo los dos primeros equipos del grupo avanzan a los octavos de final del certamen continental. El tercer lugar ofrece una segunda oportunidad: acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana. Por eso, Universitario necesita ganar su compromiso ante Tolima para mantenerse en la pelea por un cupo directo a la siguiente fase y no depender de otros resultados.

La tabla de posiciones del Grupo B tras la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026.