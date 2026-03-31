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Selección peruana de vóley masculino sorprende y anuncia a Marcos Blanco como su nuevo DT: ¿Se va de Circolo?

El entrenador argentino se encuentra peleando por el séptimo lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

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Selección peruana de vóley masculino sorprende y anuncia a Marcos Blanco como su nuevo técnico.
Selección peruana de vóley masculino sorprende y anuncia a Marcos Blanco como su nuevo técnico.

El lunes 30 de marzo, la Federación Peruana de Voleibol oficializó la llegada de Marcos Blanco como nuevo técnico de la selección masculina. El entrenador argentino llega en reemplazo del cubano Juan Carlos Gala y tendrá a su cargo la preparación del equipo de cara a las próximas competencias.

La designación se anunció a través de un comunicado en redes sociales, donde la FPV destacó que la incorporación de Blanco busca fortalecer el desarrollo competitivo de los jugadores a nivel internacional.

“La Federación Peruana de Voleibol informa la incorporación del profesor Marcos Blanco como head coach de las Selecciones Nacionales Masculinas quien asumirá el desarrollo integral del proyecto en el país. Su llegada responde al objetivo de fortalecer el crecimiento competitivo de la disciplina, consolidar procesos formativos y potenciar el rendimiento de nuestros seleccionados en el ámbito internacional”, señala el texto oficial.

Marcos Blanco, nuevo técnico de la selección peruana de voleibol masculino
Marcos Blanco, nuevo técnico de la selección peruana de voleibol masculino.

La entidad también explicó que el cambio se produce tras la decisión de Juan Carlos Gala de dejar el puesto por motivos de salud. En ese contexto, la federación agradeció el trabajo del entrenador cubano, quien dirigió al seleccionado nacional en los últimos años.

“Asimismo, la Federación expresa su reconocimiento y agradecimiento al profesor Juan Carlos Gala, quien por razones de salud ha decidido no continuar en el cargo. Destacamos su compromiso, profesionalismo y dedicación durante su gestión, valores que han contribuido al desarrollo del vóley masculino nacional. Le deseamos una pronta recuperación y el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”, concluye el comunicado.

Además de su labor actual como entrenador del Circolo Sportivo Italiano en la Liga Peruana de Vóley, Marcos Blanco cuenta con experiencia previa en el voleibol masculino. En 2023, dirigió a la selección sub 19 de Argentina y participó en el Mundial de la categoría.

La FPV comunicó la llegada de Marcos Blanco a la selección peruana de vóley masculina.
La FPV comunicó la llegada de Marcos Blanco a la selección peruana de vóley masculina.

¿Marcos Blanco se va de Circolo?

Tras el anuncio de su llegada a la Federación Peruana de Voleibol, surgieron dudas entre los seguidores de Circolo Sportivo Italiano sobre la continuidad de Marcos Blanco en el club. La situación no es inusual en el voleibol, ya que existen antecedentes de entrenadores que dirigen de manera simultánea a una selección nacional y a un equipo de liga, como es el caso de Facundo Morando, quien conduce a Alianza Lima y la selección argentina.

La diferencia en los calendarios de competencias facilita esta dualidad. La Liga Peruana de Vóley finalizará en las próximas semanas y, posteriormente, comenzará la preparación con el seleccionado nacional, lo que permitirá a Blanco cumplir ambas funciones.

El propio técnico argentino confirmó en una entrevista con A Presión que continuará en Circolo Sportivo Italiano. “Estoy cómodo y tranquilo. Hay ofrecimientos por otras ligas. Acá siempre hay comentarios, pero cosas concretas no. Estamos diagramando el plantel de la próxima temporada”, afirmó.

Junto a la directiva, Blanco se encuentra confeccionando el plantel de Circolo para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, que iniciará a finales de este año. El entrenador buscará mejorar el desempeño del equipo, que en la temporada actual luchó por el séptimo lugar.

El equipo de Pueblo Libre se enfrentará a Deportivo Soan por el séptimo lugar. Créditos: Latina.

Circolo vs Soan por el séptimo lugar

Circolo Sportivo Italiano disputará su último partido de la temporada este sábado 4 de abril a las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes. Las dirigidas por Marcos Blanco se enfrentarán a Deportivo Soan, que viene de perder ante Atlético Atenea, por el séptimo lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

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