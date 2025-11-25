Raúl Fernández lamentó actitud de Ricardo Gareca como DT de Perú: “Nunca hubo un respeto hacia mi persona; la selección me dio la espalda”

Raúl Fernández cuestiona la toma de decisiones de Ricardo Gareca durante su etapa como seleccionador de Perú. - Crédito: Universitario / FPF

Raúl Fernández fue uno de los tantos porteros que pasaron por la selección peruana, pero es recordado por ser el predecesor de Pedro Gallese en las Eliminatorias Sudamericanas. A pesar de que aún conservaba plenitud deportiva para encarar un proceso más, fue recortado sin mayores explicaciones por parte de Ricardo Gareca.

Aquella situación lo impactó demasiado y descentró en su carrera a nivel de clubes, sobre todo en Universitario de Deportes. Hasta el día de hoy, ‘Superman’ no comprende por qué lo apartó el ‘Tigre’, con quien trabajó en su primera aventura como entrenador en Perú cuando recaló en Ate.

Raúl Fernández fue un arquero identificado con Universitario. - Crédito: Difusión

“Creo que hubo cosas ahí, no sé qué pasó. Estuve atajando bien, pero empezaron a decir que estaba roto. Fue un tema raro. Son decisiones que tomó Ricardo [Gareca]. Yo también pude aportarle, pero igual se clasificó. Me hubiera gustado estar en el Mundial. No me tocó, pero en su momento pude también haber sido tomado en cuenta”, mencionó.

Raúl Fernández, en esa misma línea, aseguró que “por la confianza que había creo que podía haberme llamado diciendo ‘oye, estoy pensando en ti’. Nunca hubo un respeto hacia mi persona en ese aspecto, porque cuando él llegó, el arquero que estaba atajando era yo y no hubo una comunicación conmigo.

En su paso por el espacio ‘Sin Cassette’, el otrora arquero también recordó cómo se dio íntegro en el último llamado oficial estando lesionado y la respuesta escueta del propio Ricardo Gareca al abordar una posible citación en el arranque de su proceso, por allá en marzo del 2015.

“Los últimos dos partidos amistosos contra Paraguay no los jugué por lesión en el aductor, pero igual vine. Mi club me lo prohibió, pero si mi país me llama yo voy. Al final la selección me dio la espalda. Yo di bastante. Un día cuando fui a la VIDENA encontré a Ricardo y tocamos ese tema; me dijo que no tenía mi número. Ya son cosas del pasado, pero me quedé un poco con ese dolor", dijo.

Raúl Fernández durante un partido contra Ecuador, en Lima. - Crédito: GLR

La etapa de Superman

Raúl Fernández llegó a la selección peruana al inicio de la conducción técnica de Sergio Markarián. Su condición de legionario en el OG Nice le permitió posicionarse entre los principales candidatos para la titularidad.

Así, Fernández se consolidó como el arquero indiscutible durante la Copa América 2011, torneo en el que Perú obtuvo el tercer lugar, así como en el proceso de las Eliminatorias CONMEBOL 2014. Salvo circunstancias puntuales en las que su reemplazante fue Diego Penny, el guardameta mantuvo una participación constante.

“Sergio me dio la confianza para asumir el titularato. A un arquero le da esa tranquilidad para salir a jugar Él mantenía la base y sabía el equipo que iba al campo”, rememoró.

Aunque la ‘bicolor’ no consiguió la clasificación a la Copa del Mundo, ‘Superman’ demostró un rendimiento considerado correcto. Tras la salida del entrenador ‘Mago’ Markarián, se instituyó el interinato de Pablo Bengoechea, en cuya gestión se amplió el número de futbolistas convocados.

Raúl Fernández celebrando un gol con Perú en la Copa América 2011. - Crédito: Difusión

Raúl Fernández continuó siendo parte de las opciones técnicas. Su inclusión, ya como integrante de Dallas FC, respondía principalmente a una estrategia de acompañamiento para el entonces joven y futurible portero Pedro Gallese, pero mantenía aspiraciones para permanecer en la lista principal.

El panorama cambió con la llegada de Ricardo Gareca al cuerpo técnico nacional. El ‘Tigre’ apostó por consolidar al joven Gallese como titular, dejando a un lado a Fernández, decisión que se tomó sin proporcionar explicaciones que convencieran plenamente al arquero conocido como ‘Superman’.