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Prensa chilena hizo insólito elogio a Miguel Vargas tras destacada actuación en Universitario vs Tolima: “Olvidado arquero”

El arquero peruano-chileno fue figura del empate sin goles en Ibagué por el debut de la ‘U’ en el torneo internacional. Medios sureños aplaudieron el desempeño del ‘1′

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Prensa chilena hizo insólito elogio a Miguel Vargas tras destacada actuación en Universitario vs Tolima. (Universitario)
Prensa chilena hizo insólito elogio a Miguel Vargas tras destacada actuación en Universitario vs Tolima. (Universitario)

El estreno de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026 dejó una imagen sólida y un empate valioso ante Deportes Tolima en Ibagué. El tricampeón nacional se mostró como un equipo difícil de superar en el Grupo B, no solo por haber mantenido el cero, sino por haber estado cerca de llevarse la victoria en suelo colombiano.

La figura indiscutible de la noche fue Miguel Vargas, quien protagonizó una actuación memorable bajo los tres palos. Sus intervenciones, especialmente la atajada contra el cabezazo de Jherson Mosquera, resultaron decisivas para mantener la igualdad. El arquero sumó varias paradas de mérito, consolidándose como una muralla y dando tranquilidad a la defensa peruana.

El portero 'crema' metió una mano increíble para evitar la caída de su arco en el torneo internacional - Crédito: ESPN.

¿Qué dijo la prensa chilena sobre Miguel Vargas?

La gran actuación de Miguel Vargas en el debut de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2026 no solo fue aplaudida por los hinchas también repercutió fuera del país. El arquero peruano-chileno recibió un insólito elogio de la prensa de país sureño que llamó la atención de muchos.

“Olvidado arquero chileno Miguel Vargas es elegido figura en su debut en Copa Libertadores”, tituló el medio RedGol de Chile. Y en la nota destacó las cualidades del portero: “ La jugada que marcó el encuentro ocurrió a los 32 minutos del primer tiempo. Un cabezazo rasante y potente de Jherson Mosquera parecía destinado a inflar las redes, pero Vargas reaccionó con reflejos felinos para desviar el balón al córner".

Insólito elogio de prensa chilena a Miguel Vargas en Universitario vs Tolima.
Insólito elogio de prensa chilena a Miguel Vargas en Universitario vs Tolima.

Por otro lado, el portal de ‘En Cancha’ calificó a Vargas como una muralla y resaltó su gran actuación en el debut de la ‘U’ en el torneo internacional: "En Ibagué, Colombia, un chileno fue figura en el empate sin goles que rescató Universitario de Deportes ante Deportes Tolima. Tan decisiva fue la actuación del portero Miguel Vargas, que los medios incaicos coincidieron en catalogarlo como ‘una muralla’“.

Medio chileno destacó actuación de Miguel Vargas en Universitario vs Tolima.
Medio chileno destacó actuación de Miguel Vargas en Universitario vs Tolima.

Conmebol elogió a Miguel Vargas tras espectular atajada

La actuación de Miguel Vargas captó la atención tras el empate de Universitario de Deportes frente a Deportes Tolima en Colombia, en el marco de la Copa Libertadores 2026. La Conmebol destacó públicamente el desempeño del arquero chileno-peruano a través de sus redes sociales, subrayando especialmente una atajada crucial durante la primera mitad del encuentro.

Con el mensaje “La jugada de la noche: la gran atajada de Miguel Vargas para salvar a Universitario”, el organismo sudamericano compartió un video donde se observa la reacción del portero ante un peligroso remate de Jherson Mosquera. La intervención evitó la apertura del marcador por parte del conjunto colombiano y resultó decisiva para que Universitario sumara un punto en su estreno en el Grupo B.

La publicación de Conmebol destacando la tapada de Miguel Vargas en Universitario vs Tolima.
La publicación de Conmebol destacando la tapada de Miguel Vargas en Universitario vs Tolima.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario en la Copa Libertadores 2026?

El Estadio Monumental de Ate será el escenario donde Universitario de Deportes dispute su segundo partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, recibiendo a Coquimbo Unido. El encuentro, programado para el martes 14 de abril a las 21:00 horas en Perú, representa una oportunidad clave para el conjunto ‘crema’ de sumar su primer triunfo en el torneo.

La transmisión del partido contará con una cobertura amplia en Sudamérica. ESPN llevará la señal en directo para Perú, Colombia y la mayoría de países de la región, facilitando así que los aficionados sigan de cerca las incidencias del duelo. La cobertura múltiple asegura que tanto seguidores locales como internacionales tengan acceso a la cita continental.

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