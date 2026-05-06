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Alianza Lima define a su nuevo DT tras la salida de Facundo Morando: Cenaida Uribe adelantó detalles del reemplazo

La jefa del equipo ‘blanquiazul’ aseguró que el fichaje para el banquillo ya está cerrado y reveló información clave sobre la decisión

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Cenaida Uribe dio detalles del nuevo DT que reemplazará a Facundo Morando.
Cenaida Uribe dio detalles del nuevo DT que reemplazará a Facundo Morando. Crédito: FPV

Alianza Lima ya tiene prácticamente cerrado a su nuevo director técnico para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. Tras la salida de Facundo Morando, quien dejó una huella importante en el club con dos de los tres títulos consecutivos conseguidos por las ‘íntimas’, la dirigencia encabezada por Cenaida Uribe decidió apostar nuevamente por un entrenador argentino para continuar con el proyecto deportivo.

La propia Uribe confirmó que el perfil elegido guarda una línea similar a la del estratega saliente, con el objetivo de mantener la identidad competitiva que ha caracterizado al equipo en los últimos años. Además, reveló que la elección no pasó por buscar cambios drásticos en la metodología, sino por dar continuidad a una idea que ya dio resultados en La Victoria.

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En una reciente entrevista para el medio ‘Puro Vóley’, la jefa del equipo ‘blanquiazul’ fue clara al explicar el criterio de selección del nuevo comando técnico y cómo se tomó la decisión de seguir con un perfil argentino para el banquillo de Alianza Lima de cara a la temporada 2026/27.

“Yo busco el perfil más o menos de Facundo. Entonces, no tiene sentido irme al otro lado, buscando un brasileño o a un entrenador tipo el de San Martín, no era para mi equipo, o como Paulo (Milagres), nada, ya fue. Entonces, he buscado un perfil parecido al de Facundo”, señaló la dirigente.

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La jefa del equipo 'blanquiazul' compartió detalles de la nueva contratación en el banquillo tras la salida de Facundo Morando. (Video: Puro Vóley)

Según lo informado por Cenaida, el nuevo entrenador arribaría a finales de julio y su contratación sería anunciada oficialmente en los próximos días a través de las redes sociales del club. En ese contexto, se especula que el elegido sería el argentino Alejandro Schneider, quien asumiría el reto de dar continuidad al proceso iniciado por Morando en la institución victoriana.

Schneider cuenta con experiencia principalmente en el voleibol masculino, con pasos por clubes en su país natal, además de equipos en África, Medio Oriente y Europa. Su último desafío fue al mando del A.O. Foinikas Sýros de Grecia, también en la rama masculina. Ahora, sería el encargado de asumir el reto en Alianza Lima y mantener la exigencia competitiva del plantel, que ahora apunta al tetracampeonato.

Facundo Morando se despide de Alianza Lima y da el salto a Brasil

Por su parte, Facundo Morando cerrará su ciclo en Alianza Lima para asumir un nuevo desafío en su carrera profesional. El técnico argentino continuará su trayectoria en la Superliga Brasileña, donde dirigirá al Fluminense, dando así un salto importante tras su destacada etapa en el Perú, donde logró consolidarse como uno de los entrenadores más exitosos del vóley reciente.

Su paso por el club ‘íntimo’ dejó una marca significativa, no solo por los títulos conseguidos durante su gestión, sino también por la consolidación de un estilo de juego sólido, competitivo y efectivo que llevó al club victoriano a dominar el torneo local en los últimos años.

Facundo Morando se despide de Alianza Lima entre lágrimas.
Facundo Morando se despide de Alianza Lima entre lágrimas. Crédito: FPV

Antes de iniciar esta nueva aventura en Brasil, Morando tendrá compromisos importantes con la selección argentina de vóley, donde se desempeña como ‘head coach’. El estratega afrontará una temporada exigente, con importantes desafíos internacionales que representan un nuevo paso en su carrera y una oportunidad para seguir creciendo en el plano global.

Mientras tanto, Alianza Lima ya trabaja en la transición hacia una nueva etapa deportiva, con la expectativa de mantener su protagonismo en la Liga Peruana de Vóley. La dirigencia apunta a sostener el alto nivel competitivo del plantel y seguir siendo protagonista del torneo nacional bajo la conducción de su próximo entrenador.

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