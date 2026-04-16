Facundo Morando y su firme opinión sobre la actualidad del vóley peruano: “El producto interno se deterioró y el nivel de la selección bajó”

El técnico de Alianza Lima lleva compitiendo una temporada y media en la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Paulo Manzo / Youtube.

Facundo Morando analizó distintos aspectos en la previa de la primera final entre Alianza Lima y Universidad San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El técnico argentino habló sobre su presente y continuidad en el club blanquiazul, así como de la actualidad del voleibol peruano, disciplina en la que suma poco más de una temporada como entrenador.

Morando mencionó como ejemplo el proceso que lidera en la selección argentina y señaló que el crecimiento del campeonato nacional resulta fundamental para el desarrollo de las seleccionadas. También recordó que Perú supo integrar la élite mundial con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

“Creo que, para que la selección argentina crezca, el producto interno tiene que crecer. El producto interno del deporte es la liga local. El vóley peruano está en crecimiento, ese producto interno está aumentando y tiene mucha más visibilidad. Considero que ese es el camino que permitirá que la selección vuelva al lugar donde ya estuvo, porque no debemos olvidar que fue medalla de plata y finalista mundial. Es una selección con mucha historia”, señaló en el podcast de Paulo Manzo.

Morando explicó que la selección peruana perdió ese protagonismo porque el nivel de sus jugadoras descendió debido a la falta de competencia en la liga local. Sin embargo, reconoció que el panorama muestra una recuperación y que las jugadoras nacionales ya compiten de igual a igual con equipos brasileños.

“El producto interno se deterioró y, como consecuencia, el nivel internacional de la selección bajó. Sin embargo, ahora ese producto interno está otra vez creciendo. Con el tiempo, las jugadoras que antes se medían con extranjeras de menor nivel, hoy ya se enfrentan a extranjeras de mayor nivel. Los equipos que antes no participaban en un Sudamericano, hoy compiten de igual a igual con equipos brasileños, incluso participan en mundiales de clubes. Eso favorece el crecimiento y resulta muy importante”, agregó.

Facundo Morando destacó el resurgir del vóley peruano, pero dejó fuerte advertencia.

La distancia entre la Liga Peruana de Vóley y los mejores torneos

En ese marco, Facundo Morando analizó la diferencia existente entre la Liga Peruana de Vóley y los principales campeonatos internacionales. El entrenador argentino identificó al presupuesto económico como el factor determinante y citó el caso de Alianza Lima durante su participación en el Mundial de Clubes.

“Hoy la diferencia es muy grande, sobre todo en términos económicos. Cuando jugamos el Mundial de Clubes, la diferencia puede ser de hasta catorce millones de euros, una brecha enorme. Los presupuestos para salir campeón de la Champions, como los de Scandicci o Conegliano, superan los 15 millones de euros. Es una brecha muy alta”, señaló.

A pesar de esa distancia, Morando consideró que es posible reducirla. “¿Se puede acortar? Sí, es posible. No sé si en el corto plazo se podrá llegar a esos números, es muy difícil. Pero se puede ir achicando la brecha y acercarla a la de Brasil, que hoy tiene una liga y una selección entre las cinco mejores del mundo, y la diferencia económica no es tan grande”.

Facundo Morando celebró la clasificación de Alianza Lima a su sexta final consecutiva de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

Facundo Morando va por el tricampeonato con Alianza Lima

Actualmente, Facundo Morando dirige la preparación de Alianza Lima para la primera final ante Universidad San Martín. El partido se jugará el domingo 19 de abril a las 17:00 en el Polideportivo Lucha Fuentes y representa una oportunidad clave para tomar ventaja en la serie y avanzar hacia el tricampeonato nacional.