Pablo Guede confirmó lesiones de Paolo Guerrero y Alan Cantero en Alianza Lima, ¿llegarán ante Sporting Cristal?

El técnico argentino habló del triunfo 'blanquiazul' en Matute. (Video: INKA DIGITAL TV)

Alianza Lima consiguió un valioso triunfo en condición de local por 2-1 ante CD Moquegua en la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, resultado que lo mantiene en la pelea directa por el primer certamen doméstico del año, a la espera del partido entre Los Chankas y Deportivo Garcilaso. El equipo dirigido por Pablo Guede se sobrepuso a las ausencias de sus atacantes principales y sumó tres puntos clave que reavivan sus aspiraciones en el campeonato.

La victoria fue construida sin la presencia de Paolo Guerrero ni Alan Cantero, ambos ausentes en la convocatoria por lesión. La situación generó interrogantes sobre el estado físico de los delanteros y la disponibilidad de ambos para el próximo partido ante Sporting Cristal, programado para el sábado 9 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva.

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En conferencia de prensa posterior al encuentro, el DT argentino brindó detalles sobre el estado de sus dirigidos. El entrenador argentino fue claro con el panorama de Cantero: “Alan (Cantero) se rompió, tuvo una distensión y estará fuera unos 10 días, más o menos”. Esta información deja al atacante fuera de la siguiente jornada, mientras el cuerpo técnico espera su recuperación para la recta final de la competición.

En cuanto al ‘Depredador’, Guede explicó: “Paolo (Guerrero) se lesionó ayer (viernes) en el entrenamiento. Venía toda la semana cuidándose y lamentablemente se lesionó. Tenemos que esperar para saber cuál es el grado exacto de la lesión; no sé si será para 10, 15 o 20 días, no tengo ni idea todavía”. De este modo, la presencia del capitán ante los ‘celestes’ permanece en duda, a la espera de exámenes médicos que determinen el alcance real de la lesión.

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Alan Cantero y Paolo Guerrero fueron bajas en Alianza Lima vs CD Moquegua y se desconoce el tiempo que estarán fuera de las canchas.

Pablo Guede sobre la competencia por el ‘9’ en Alianza Lima

La ausencia de los atacantes titulares obligó a Pablo Guede a apostar por otros nombres en la ofensiva. Luis Ramos y Eryc Castillo fueron quienes asumieron la responsabilidad en el ataque durante el duelo con CD Moquegua.

El exjugador de América de Cali aportó una asistencia decisiva para el primer gol, obra de la ‘Culebra’, mientras que el ‘Tanque’ selló el triunfo anotando el segundo tanto, su primer gol con la camiseta ‘aliancista’. Estos rendimientos alimentaron el debate sobre la titularidad en la posición de centrodelantero, especialmente de cara al próximo compromiso ante Sporting Cristal.

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Consultado por la competencia interna en el puesto de ‘9’, el entrenador argentino afirmó: “¿Disputa por el ‘9’ tras actuaciones de Luis Ramos y Federico Girotti? Es una disputa normal. Competencia interna, que es lo que necesita el equipo”. El entrenador valoró la respuesta de los reemplazantes y la dinámica positiva que genera la lucha por un puesto entre los delanteros.

Alianza Lima se quedó con los tres puntos en un partido muy disputado. Disfruta del resumen con el análisis de cada jugada, las oportunidades de gol falladas y la definición que le dio la victoria al equipo local.

Análisis de Pablo Guede tras triunfo de Alianza Lima ante CD Moquegua

El análisis de Pablo Guede sobre la actuación de su equipo fue equilibrado y autocrítico. Y es que destacó la labor de Gaspar Gentile, uno de los jugadores que tuvo minutos importantes durante el encuentro: “Gaspar lo hizo bien. Creo que el equipo lo hizo bien”.

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De cara al partido frente a Sporting Cristal, el estratega de 51 años anticipó que definirá el plan de juego en los próximos días: “Contra Cristal, voy a empezar el martes para ver qué hacemos”.

Sobre el rendimiento global del plantel, Guede fue enfático: “¿Qué le falta a Alianza Lima? Todo. En el fútbol nunca te puedes relajar ni dejar de mejorar. Es un todo, tanto en ataque como en defensa tenemos que seguir mejorando un montón de aspectos”.

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Finalmente, consultado por las fortalezas del plantel, el entrenador argentino resumió: “El trabajo y la humildad”. La valoración de estos principios evidencia la prioridad que otorga Pablo Guede al compromiso colectivo y al esfuerzo cotidiano como motores del proyecto futbolístico de Alianza Lima.