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Directivo de Universitario respondió si Aixa Vigil dejará San Martín para fichar por el club: “No es una jugadora de mil soles”

Fabrizio Acerbi se refirió a la posibilidad de que la punta nacional se mude a Ate para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

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El jefe polideportivo detalló si existe posibilidad de que la punta peruana deje la Universidad San Martín. Créditos: De Una / Ovación.

Fabrizio Acerbi se refirió a la conformación del plantel de Universitario de Deportes para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 y abordó la posible llegada de Aixa Vigil, actualmente en la Universidad San Martín, al club ‘crema’ para la próxima temporada.

En diálogo con De Una, Acerbi explicó: “Si yo digo sí, los hinchas ya mañana traen y si no la traigo te matan. Si no, oye, ¿cómo rechazas a ella? Mientras tenga vínculo con algún club, es imposible. No vamos a entrar a eso, no podemos”.

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El jefe polideportivo remarcó que la llegada de Vigil depende del contexto, ya que la jugadora mantiene un contrato vigente con San Martín por un año más. De todas formas, expresó su deseo de contar con ella, reconociendo su identificación con Universitario.

“Tendría que haber concordancia y decir: ‘Okey, es el momento’. Creo que en algún momento posiblemente llegue a la ‘U’, porque ella ha dicho que quiere estar. Esperemos estar nosotros acá y que sea más pronto que tarde, pero mientras tenga un vínculo, es hablar de algo que no corresponde”, señaló.

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Acerbi también se refirió a la viabilidad económica del fichaje, reconociendo que la Universidad San Martín ofrece salarios elevados y que Vigil tiene un valor acorde a su trayectoria. “También paga mucho Yudy (Balcazar), está duro. Hay muchas cosas ahí, sponsors, muchas cosas que se podrían analizar. Tampoco descarto decir no, tendría que ver el momento para llegar y decidir qué hay. No es una jugadora de mil soles, está claro. Lo vale, cuando llegue el momento, lo analizaremos para ver si se puede o no”, precisó.

Finalmente, el directivo expresó su ilusión de ver a Vigil con la camiseta de Universitario en el futuro: “Es una jugadora que ha dicho que quiere estar en la ‘U’, una buena jugadora, esperemos que algún día se concrete y pueda estar, pero mientras tenga vínculo, es complicado”.

La posible incorporación de Aixa Vigil a Universitario De Deportes continuará en suspenso mientras permanezca abierto el mercado de pases. Por ahora, su llegada a las ‘pumas’ resulta complicada debido a su contrato vigente con la Universidad San Martín. Para que el traspaso se concrete, esta situación deberá modificarse.

Directivo de Universitario respondió si Aixa Vigil dejará San Martín para fichar por el club 'crema'.
Directivo de Universitario respondió si Aixa Vigil dejará San Martín para fichar por el club 'crema'.

Salidas y renovaciones en Universitario

El mercado de pases ya muestra movimiento y Universitario de Deportes apunta a mantener su base para competir por el título en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El club aseguró la continuidad de su armadora Lucía Magallanes y mantiene conversaciones avanzadas con la líbero Mirian Patiño y la máxima anotadora Cat Flood.

En cuanto a la central Mara Leão, la opuesta Maluh Oliveira y la atacante Karla Ortiz, la situación es más compleja. Fabrizio Acerbi señaló que buscará convencer a Ortiz para que permanezca, luego de que la jugadora se viera afectada por críticas recibidas. La continuidad de las jugadoras brasileñas dependerá de una decisión personal y no de cuestiones económicas.

Por otro lado, la primera baja confirmada en el plantel es la de Coraima Gómez. Acerbi informó que la atacante no seguirá en Universitario porque busca mayor protagonismo. Su próximo destino aún no está definido, aunque existe la posibilidad de que se incorpore a Circolo Sportivo Italiano.

El jefe polideportivo Fabrizio Acerbi brindó detalles de la decisión de la punta peruana. Créditos: De Una / Ovación.

Con respecto a refuerzos, no hay mayores novedades. El jefe polideportivo descartó la incorporación de Allison Holland, central que tuvo un buen desempeño en Deportivo Soan; de Emily Zinger, opuesta que brilló en Regatas Lima hace dos temporadas; y del regreso de Laura Pascua.

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