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Álvaro Barco dejó de ser el director deportivo de Universitario luego de una breve gestión marcada por fichajes de escasos resultados

El club comunicó por medio de sus redes sociales que el exfutbolista dejará el cargo, el cual será asumido por Antonio García Pye. La elección del nuevo entrenador del equipo, sumido en una espiral de balances negativos, estará a cargo de Franco Velazco

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Álvaro Barco – Javier Rabanal – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 20 abril
Álvaro Barco no será más el director deportivo de Universitario. Crédito Facebook / Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes y Álvaro Barco han alcanzado un acuerdo para distanciar sus caminos. La administración que preside Franco Velazco resolvió que el exfutbolista no continúe en el cargo luego de que el equipo quede prácticamente fuera de la pelea por el Torneo Apertura y no sea reforzado a la altura para afrontar una temporada crucial en la vida institucional del conjunto de Odriozola.

El comunicado de Universitario que anuncia la salida de Álvaro Barco como director deportivo. Crédito: X Universitario.
El comunicado de Universitario que anuncia la salida de Álvaro Barco como director deportivo. Crédito: X Universitario.

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