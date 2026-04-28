Álvaro Barco dejó de ser el director deportivo de Universitario luego de una breve gestión marcada por fichajes de escasos resultados

Universitario de Deportes y Álvaro Barco han alcanzado un acuerdo para distanciar sus caminos . La administración que preside Franco Velazco resolvió que el exfutbolista no continúe en el cargo luego de que el equipo quede prácticamente fuera de la pelea por el Torneo Apertura y no sea reforzado a la altura para afrontar una temporada crucial en la vida institucional del conjunto de Odriozola.

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