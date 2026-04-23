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Gregorio Pérez lanzó advertencia sobre el principal defecto de Alex Valera: “Si no lo tuviera, estaría jugando en Europa”

El exentrenador uruguayo, que dirigió al ‘Cholo’ en su paso por Universitario, se refirió a su presente y lo que le falta para emigrar al Viejo Continente. También habló de Jorge Araujo

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El extécnico uruguayo habló del rendimiento del delantero peruano y lanzó advertencia. (Video: Denganche / Mano a Mano)

La actuación de Alex Valera como máxima figura en la victoria por 4-1 de Universitario de Deportes sobre Deportivo Garcilaso marcó un quiebre en su temporada. El delantero peruano, que venía de una racha negativa de siete partidos sin anotar, logró reencontrarse con el gol en la fecha 11 del Torneo Apertura. El resultado no solo devolvió la confianza al equipo ‘crema’, sino que reactivó el debate sobre el verdadero nivel del atacante y sus circunstancias futbolísticas.

En este contexto, la palabra de Gregorio Pérez, extécnico uruguayo de la ‘U’, cobró especial relevancia al analizar tanto el rendimiento del ‘9’ como la gestión de los atacantes por parte del club. “Universitario ha llevado ‘9’s pero no estuvieron a la altura del rendimiento de Alex Valera”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, Mano a Mano.

Para el entrenador, la diferencia entre el ‘Cholo’ y otros delanteros radica en su capacidad de aprovechar los balones al área, gracias a su buen juego aéreo y oportunismo. Sin embargo, advirtió que el rendimiento del goleador depende en gran medida del funcionamiento colectivo: “Será el bajón de Alex Valera o será que a él mismo no le llega el juego para poder ser el definidor que todos conocemos”.

En su análisis, el ‘Goyo’ no solo defendió al atacante, sino que también puso el foco sobre la responsabilidad del equipo en la sequía goleadora. Para él, “puede ser que no esté en su mejor momento, pero quizás también sea porque no está siendo alimentado por el equipo para definir”.

El cuadro 'crema' se recuperó de las derrotas y goleó 4-1 a los cusqueños en el Monumental - Crédito: L1MAX.

La cuestión sobre la movilidad de Alex Valera también fue abordada por el extécnico. “¿Por qué sale mucho del área? ¿Quizás porque no le llega el juego? ¿Salía mucho del área cuando convertía?” se preguntó, sugiriendo que la falta de abastecimiento ha obligado al delantero a buscar protagonismo lejos de su zona natural.

Según Pérez, la clave del éxito del año pasado y del inicio de 2024 estuvo en la capacidad del equipo para llegar con claridad al área, lo que permitía al artillero nacional explotar su instinto goleador.

Gregorio Pérez dirigió a Alex Valera en Universitario. (Internet)
Gregorio Pérez dirigió a Alex Valera en Universitario en 2021. - créditos: Difusión

Gregorio Pérez sobre el principal defecto de Alex Valera

En una de sus declaraciones más directas, Gregorio Pérez identificó una debilidad técnica en Alex Valera: “Valera siempre tuvo la dificultad de su pierna derecha; si no la hubiera tenido, estaría jugando en Europa porque es un gran ‘9′”. El entrenador reconoció que, pese a los esfuerzos del jugador por mejorar ese aspecto, la limitación se ha hecho más visible en los periodos sin convertir.

El uruguayo enfatizó que la confianza resulta fundamental para cualquier goleador. “Yo creo que él, como cualquier delantero, necesita confianza. No se va a olvidar de ser goleador, va a volver a serlo, pero depende también del momento que esté viviendo el equipo, de la confianza que ha perdido”, afirmó.

Este análisis responde a la pregunta sobre el presente de Valera: el atacante atraviesa un momento de transición marcado por la falta de abastecimiento y una cuestión técnica en su pierna menos hábil, pero cuenta con el respaldo de su exentrenador, quien considera que puede volver a brillar si las condiciones colectivas lo acompañan. La selección peruana espera que también pueda mejorar sus falencias para asentarse como ‘9′.

El técnico uruguayo habló de la sequía goleadora del 'Cholo' y lanzó indirecta a Javier Rabanal. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

Gregorio Pérez sobre Jorge Araujo en Universitario

El futuro de la dirección técnica en Universitario también formó parte de las declaraciones de Gregorio Pérez, quien recordó su vínculo profesional con Jorge Araujo y destacó el profundo conocimiento que tiene sobre la institución: “Cuando yo estuve, él trabajaba en el club. Yo tengo buena relación con él. Tiene un conocimiento profundo del club. No solo jugó ahí, sino que desde hace años está trabajando ahí, conoce el plantel y tiene su impronta”.

Para Pérez, la continuidad de Araujo como DT permanente no es descabellada. “Ha demostrado su capacidad porque sigue en el club y si le dan la conducción del equipo es porque realmente, quienes están al frente del club, lo ven que sea una solución para este momento y, por qué no, para el futuro si saca buenos resultados”, argumentó.

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