Perú Deportes

Los clubes del extranjero que tienen en la mira a Jesús Castillo de Universitario: ‘cremas’ piden millonaria suma para dejarlo ir

La dirigencia crema evalúa propuestas por el volante, quien es seguido por clubes de Grecia, Brasil, México y España. Su salida depende de una oferta superior a la de su valor en el mercado

Guardar
Jesús Castillo – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 27 abril
El mediocampista de Universitario de Deportes es seguido por clubes de Grecia, México, Brasil y España, que analizan una oferta superior al millón de euros para intentar ficharlo en el próximo mercado de transferencias (Facebook / Universitario de Deportes)

Universitario de Deportes enfrenta un presente desafiante en la Liga 1, lejos de los primeros puestos y con el objetivo de lograr el tetracampeonato en riesgo. En este contexto, la figura de Jesús Castillo ha cobrado protagonismo fuera de las canchas, ya que el mediocampista ha despertado el interés de clubes internacionales dispuestos a negociar su transferencia.

El club crema, que adquirió la carta pase del jugador tras su paso por el Gil Vicente de Portugal, ha fijado su postura: solo considerará propuestas que igualen o superen el millón de euros. Con contrato vigente hasta diciembre de 2028, Castillo se perfila como una de las piezas más observadas del mercado peruano en la actualidad.

PUBLICIDAD

Clubes europeos y americanos siguen de cerca a Castillo

Jesús Castillo – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 27 abril
Desde Europa y América, varios clubes activan contactos por Castillo, cuyo presente en Universitario de Deportes lo posiciona como una de las piezas más atractivas del mercado peruano. ( X / @RudyGaletti)

El periodista especializado en fichajes Rudy Galetti informó a través de sus redes sociales que Panathinaikos de Grecia, Internacional de Brasil y Cruz Azul de México han realizado consultas formales para conocer la situación contractual de Jesús Castillo. Estas instituciones han iniciado los primeros contactos con Universitario de Deportes, interesados en sumar al centrocampista a sus filas en caso de llegar a un acuerdo económico satisfactorio.

Por su parte, el Deportivo La Coruña de España también ha mostrado interés, aunque su eventual oferta dependerá del resultado de la temporada. El club gallego evalúa la incorporación de Castillo como alternativa de refuerzo solo si consigue el ascenso a LaLiga, ya que actualmente pelea en la Segunda División y se encuentra a dos puntos del ascenso directo.

PUBLICIDAD

Esta condición ha sido confirmada por el propio Galetti, quien detalló que el seguimiento desde España es constante pero condicionado a la situación deportiva del equipo.

Universitario establece condiciones para una posible transferencia

Jesús Castillo – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 27 abril
Universitario de Deportes fija postura y deja claro que no negociará a Castillo por menos de un millón de euros, marcando un umbral que filtra a los interesados. (Facebook / Universitario de Deportes)

Desde la dirigencia de Universitario de Deportes, la postura es clara: el club está dispuesto a negociar la salida de Jesús Castillo si la propuesta supera el millón de euros. “Universitario está abierto a ofertas cercanas a 1 millón de euros por el centrocampista internacional peruano”, detalló Rudy Galetti en su cuenta de X. La entidad considera que este monto se ajusta al valor actual y a la proyección internacional del futbolista, quien ha sumado experiencia tanto en el torneo local como en el fútbol europeo.

En lo que va de la temporada, Castillo ha disputado catorce partidos oficiales y es uno de los jugadores con mayor presencia en el mediocampo crema tras la salida de Rodrigo Ureña. Además, la plataforma alemana Transfermarkt ha valorizado su ficha en 1,2 millones de euros, cifra que respalda el interés de los clubes que han iniciado los sondeos.

Impacto en el plantel y proyección del jugador

Jesús Castillo – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 27 abril
Más allá de cifras, su salida implicaría ajustes tácticos en Universitario, que perdería a un jugador con experiencia internacional y peso en la estructura del equipo. (Facebook / Universitario de Deportes)

Una eventual transferencia de Castillo obligaría a Universitario a reforzar su zona medular. Actualmente, el plantel cuenta con opciones como Horacio Calcaterra y Jorge Murrugarra, pero la posible salida de un jugador internacional implicaría ajustes en la estructura del equipo. El propio club reconoce que la transferencia de Castillo solo se concretará si la oferta resulta beneficiosa y permite mantener el equilibrio competitivo del plantel.

Desde su regreso al fútbol peruano, Jesús Castillo ha participado en 32 encuentros oficiales y ha registrado tres asistencias, además de sumar experiencia en la Copa Libertadores. Su desempeño reciente, aunque cuestionado en algunos partidos, sigue siendo valorado por clubes extranjeros debido a su trayectoria en el fútbol portugués y su proyección de crecimiento en mercados más exigentes.

De momento, no existen ofertas formales sobre la mesa, pero la expectativa de una transferencia internacional sigue latente. El futuro inmediato de Castillo podría definirse en el próximo mercado de fichajes, en función del ascenso de Deportivo La Coruña y de la capacidad de los demás clubes interesados para cumplir con las exigencias económicas de Universitario.

Temas Relacionados

Jesús CastilloUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Álvaro Barco dejó de ser el director deportivo de Universitario luego de una breve gestión marcada por fichajes de escasos resultados

El club comunicó por medio de sus redes sociales que el exfutbolista dejará el cargo, el cual será asumido por Antonio García Pye. La elección del nuevo entrenador del equipo, sumido en una espiral de balances negativos, estará a cargo de Franco Velazco

Álvaro Barco dejó de ser el director deportivo de Universitario luego de una breve gestión marcada por fichajes de escasos resultados

Sporting Cristal vs Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

El cuadro ‘cervecero’ enfrenta la necesidad de obtener una victoria para mantener sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final. Sigue las incidencias del duelo ante el ‘tiburón’

Sporting Cristal vs Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

“¿De verdad creían que me iba?“: Regatas Lima anunció la renovación de Kiara Montes con especial video

Tras los rumores de salida y un posible fichaje por Universitario, el club chorrillano confirmó la continuidad de su capitana para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

“¿De verdad creían que me iba?“: Regatas Lima anunció la renovación de Kiara Montes con especial video

Gaby Pérez del Solar explica por qué sus hijas no juegan por Perú: “La mayor se muere de ganas, pero hay problemas con la Federación”

La excentral de la selección peruana detalló la situación de sus dos primogénitas, quienes estudian y compiten en Estados Unidos

Gaby Pérez del Solar explica por qué sus hijas no juegan por Perú: “La mayor se muere de ganas, pero hay problemas con la Federación”

Julio César Uribe admite contraste de Sporting Cristal en 2026: “En Copa Libertadores podemos avanzar, pero no estamos haciendo una buena Liga 1″

El Director General de Fútbol ha hablado sobre los dos rostros del club ‘celeste’ en lo que va de la temporada. “Esperamos reencontrarnos con la regularidad”, reflexionó

Julio César Uribe admite contraste de Sporting Cristal en 2026: “En Copa Libertadores podemos avanzar, pero no estamos haciendo una buena Liga 1″
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abencia Meza busca dejar el penal Santa Mónica: TC deja al voto demanda para concederle semilibertad

Abencia Meza busca dejar el penal Santa Mónica: TC deja al voto demanda para concederle semilibertad

¿Qué empresa reemplazará a Galaga en la segunda vuelta? ONPE ya lanzó convocatoria a empresas

Alejandro Toledo: Perú solicita a EE.UU. ampliar extradición para juzgarlo por colusión y lavado de dinero en la Interoceánica

Petroperú pide USD 2.000 millones y advierte que refinerías podrían paralizarse: “El Ejecutivo sabe lo que tiene que hacer”

Delia Espinoza demanda al JNE por excluirla del padrón electoral e impedir que vote en las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo y cómo reaccionó a la renuncia de Yaco Eskenazi a ‘La Granja VIP Perú’: “Le dio un poco de penita”

Ethel Pozo y cómo reaccionó a la renuncia de Yaco Eskenazi a ‘La Granja VIP Perú’: “Le dio un poco de penita”

La fuerte acusación de Giuliana Rengifo contra Magaly Medina en el caso de Yahaira Plasencia: "Es una mujer de doble moral y discurso"

¿Qué pasó realmente con Irma Maury? La verdadera historia de su salida de ‘Al fondo hay sitio’ y cómo vive actualmente alejada de la TV

Magaly Medina asistió a la graduación de Maestría de la hija de Alfredo Zambrano

Said Palao enfrenta en vivo a Onelia Molina por llamarlo “mentiroso” y lanza fuerte advertencia contra ella

DEPORTES

Álvaro Barco dejó de ser el director deportivo de Universitario luego de una breve gestión marcada por fichajes de escasos resultados

Álvaro Barco dejó de ser el director deportivo de Universitario luego de una breve gestión marcada por fichajes de escasos resultados

Sporting Cristal vs Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

“¿De verdad creían que me iba?“: Regatas Lima anunció la renovación de Kiara Montes con especial video

Gaby Pérez del Solar explica por qué sus hijas no juegan por Perú: “La mayor se muere de ganas, pero hay problemas con la Federación”

Julio César Uribe admite contraste de Sporting Cristal en 2026: “En Copa Libertadores podemos avanzar, pero no estamos haciendo una buena Liga 1″