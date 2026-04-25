Ignacio Buse expone su tristeza por su reñida eliminación en el Masters 1000 de Madrid, pero asegura que va ”por el camino correcto”

Ignacio Buse se va de Madrid con buenas sanciones y sed de revancha. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

El tenista peruano Ignacio Buse vivió una jornada de emociones intensas tras su ajustada eliminación en la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid a manos del francés Arthur Fils, reciente campeón del ATP 500 de Barcelona y uno de los jóvenes talentos más prometedores del circuito. El ‘Colorado’, se llevó el primer set en un vibrante tiebreak, pero el duelo terminó escapándosele en la manga definitiva ante un rival que supo imponerse en los momentos clave.

El partido, disputado en la cancha 3 del complejo madrileño, ofreció una muestra de alto nivel competitivo. Los dos primeros parciales se definieron en el tiebreak, reflejando la paridad y la intensidad del encuentro. Buse exhibió solidez en su juego y logró poner en aprietos a Fils, respaldado por un ambiente singular: aunque la mayoría del público alentó al francés, la presencia de simpatizantes peruanos y seguidores de ’Nacho’ aportó una atmósfera característica de los duelos sudamericanos.

Tras la derrota, Buse utilizó su cuenta de Instagram para compartir sus sensaciones y agradecer el respaldo recibido. “Triste con el resultado de hoy, se escapó por detalles en un gran partido contra Arthur Fils (lo mejor para lo que venga!)”, escribió el tenista limeño, destacando lo cerca que estuvo de apear al campeón del Conde de Godó y #25 del mundo. Pese a la desilusión, el jugador subrayó su satisfacción por el rendimiento mostrado y la convicción de que su carrera avanza en la dirección correcta: “También me voy muy contento con el rendimiento y seguro que vamos por el camino correcto”.

Ignacio Buse y su publicación tras su derrota ante Arthur Fils. Crédito: Captura Instagram.

En su mensaje, Buse enfatizó el valor del apoyo familiar y del entorno que lo acompaña en cada etapa de su desarrollo profesional. “Gracias a mi familia que estuvo ahí apoyándome, a mi equipo y a mis amigos. Qué hermoso que siempre hayan peruanos apoyándome sitio donde vaya!”, remarcó el tenista, evidenciando la importancia de la comunidad nacional en su proceso de crecimiento.

A pesar de la eliminación, la actuación de Ignacio Buse en Madrid deja señales positivas para su futuro en el circuito. Su capacidad para competir de igual a igual ante uno de los mejores exponentes de la nueva generación le permite mirar con optimismo las próximas etapas de la temporada. “Seguimos”, concluyó el peruano, reafirmando su compromiso y su ambición de alcanzar nuevos logros en el tenis internacional.

Próximos retos

Tras su destacada participación en el Masters 1000 de Madrid, Ignacio Buse afronta semanas decisivas en su calendario profesional. Ubicado actualmente en el puesto 58 del ranking mundial, el tenista peruano comienza a consolidarse como parte del circuito principal, lo que le permite acceder de manera directa a torneos de máxima exigencia. Este nuevo estatus representa un salto cualitativo en su carrera, ya que Buse se habitúa a enfrentar a los mejores jugadores del mundo en cada certamen.

Ignacio Buse disputará el Masters 1000 de Roma y Roland Garros. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

Antes de disputar el Masters 1000 de Roma, donde ingresará directamente al cuadro principal, Buse evaluará junto a su equipo técnico si compite en algún torneo previo para llegar con el mejor ritmo posible al Foro Itálico. La decisión dependerá de su estado físico y de la planificación estratégica orientada a maximizar su rendimiento en la gira europea sobre polvo de ladrillo.

El gran desafío que se avecina es, sin duda, su segunda participación en el cuadro principal de un Grand Slam, nada menos que en Roland Garros. A sus 22 años, Buse tendrá la oportunidad de medirse con la élite del tenis mundial en el mítico escenario parisino, lo que marca un hito en su incipiente carrera y le ofrece una plataforma ideal para continuar su crecimiento y sumar experiencia en las grandes citas del circuito ATP.