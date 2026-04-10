Ignacio Buse logra su primer ingreso directo a un Masters 1000 y se estrenará en Roma previo a Roland Garros

Ignacio Buse accede por primera vez de forma directa a un Masters 1000. Crédito: ATP.

Ignacio Buse empieza a disfrutar de las bondades que ofrece ser #61 en el ranking ATP. El tenista peruano se ha beneficiado de su notable posición en la clasificación de la élite mundial del tenis, dado que se ha anotado de manera directa en el cuadro principal del prestigioso Masters 1000 de Roma, que se celebrará del 6 al 17 de mayo.

‘Nacho’, que sopló 22 velas a fines de marzo, dirá presente en el ‘main draw’ de un torneo de esta categoría por segunda vez en su novel carrera. El mes pasado superó la ‘qualy’ del Miami Open y ante las gradas abarrotadas de peruanos en el Hard Rock Stadium, sucumbió ante el bosnio Damir Džumhur. El día de la incómoda ampolla.

El marco en el Foro Itálico durante los partidos del peruano seguramente lucirá rojo y blanco. En el país transalpino se ubican una de las colonias peruanas más numerosas en el extranjero. Y eso genera el deporte. Y eso genera Buse. El aliento de sus connacionales será vital y deberá gestionarlo de su mejor manera para usarlo como acicate en sus juegos.

Entry List del Masters 1000 de Roma. Crédito: Tenis Al Máximo.

De momento, Buse viene recuperando el ritmo en la ciudad donde reside, Barcelona. El limeño no pisó fuerte en Monte-Carlo y el ex Top 10 David Goffin lo apeó en la primera ronda de la clasificación. Aún debe resolver con su equipo si viaja a Múnich o se queda en Barcelona, ambos ATP 500.

En esa línea, cabe precisar que la gira sobre polvo de ladrillo apenas ha iniciado. Los resultados en Marrakech y en el Principado de Mónaco no han dejado buenas sensaciones, pero sirven como insumo para mejorar de cara a instancias más importantes. El objetivo es llegar en las mejores condiciones a Roland Garros.

La deuda pendiente

La eliminación de Buse e Monte-Carlo no representa un hecho aislado. Según indicó ‘DECISIVO-Tenis Perú’, en lo que va de 2026 esta es la octava ocasión en la que el peruano disputa un tercer set después de haber ganado el primero.

De esos ocho partidos en ventaja, solo logró cerrar el duelo en dos parciales ante Liam Draxl en la ronda inicial de la clasificación de Indian Wells, mientras que en los otros siete compromisos (ante rivales como Matteo Berrettini, Juan Manuel Tirante, Rinky Hijikata, Skander Echargui, Coleman Wong y Damir Dzumhur) sufrió remontadas que le impidieron avanzar.

Ignacio Buse y una asignatura pendiente en su ingreso a la élite del tenis mundial: mantener el ritmo y el nivel de sus primeros sets. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

El partido ante Goffin dejó números llamativos en la hoja de estadísticas. Buse, actualmente 59° del ranking mundial al momento del duelo, comenzó dominando la contienda con un sólido 6-2 en el primer set. Sin embargo, su rendimiento decayó gradualmente.

El belga, invitado al torneo como 179° del mundo, supo capitalizar las vacilaciones del peruano y se impuso en los siguientes parciales por doble 6-3. Tras dos horas y tres minutos de juego, la efectividad de Buse con el primer servicio fue apenas del 43%, sumó 17 tiros ganadores pero cometió 39 errores no forzados, un indicador claro de inestabilidad en los momentos decisivos.

Acción peruana en Campinas

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno competirán este viernes 10 de abril en los cuartos de final del Challenger 75 de Campinas, en Brasil, con objetivos diferentes pero con la victoria como meta principal. Gonzalo Bueno, primer preclasificado del torneo y con 22 años, enfrentará al argentino Hernán Casanova. El trujillano busca un triunfo que le permitiría acercarse al Top 200 del ranking ATP.

Gonzalo Bueno derrotó al argentino Lucio Ratti por un doble 6-2. Crédito: Tenis al Máximo

Por su parte, Juan Pablo Varillas se medirá ante el argentino Lautaro Midón. El limeño está obligado a ganar para no comprometer su permanencia dentro del Top 300 mundial, una posición clave para mantener su acceso a torneos de mayor categoría. Ambos peruanos llegan en buen momento deportivo y aspiran a avanzar a semifinales, en un torneo que puede marcar un punto de inflexión en sus respectivas temporadas.