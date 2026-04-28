Perú

Armando Tafur dejaría la productora de Gisela Valcárcel ante falta de proyectos

Fuentes cercanas al entorno del productor de televisión señalaron que la ausencia de nuevos contenidos motivó su salida

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¿Productor Armando Tafur se aleja del equipo de Gisela Valcárcel por ausencia de nuevos contenidos?
¿Productor Armando Tafur se aleja del equipo de Gisela Valcárcel por ausencia de nuevos contenidos?

El productor de televisión Armando Tafur decidió dejar de colaborar con Gisela Valcárcel tras la ausencia de nuevos proyectos, de acuerdo con información difundida por el pódcast Show.pe. La noticia, que ha generado impacto dentro del ámbito televisivo peruano, fue divulgada por periodistas del espacio digital, quienes citaron fuentes cercanas al entorno laboral del productor.

El pódcast Show.pe reveló en su última emisión que Armando Tafur, conocido en el medio como “Papá Armando”, finalizó su ciclo profesional junto a Gisela Valcárcel. La información fue atribuida a personas próximas a Tafur, quienes indicaron que la decisión responde a la falta de proyectos que el productor pudiera liderar dentro de la productora de la conductora. “Lamentablemente, lo digo con mucha pena, según su entorno, ya no trabaja más con Gisela Valcárcel”, afirmó uno de los periodistas de Show.pe en el programa citado por Trome.

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El vínculo profesional entre Tafur y Valcárcel comenzó luego de la experiencia del productor en el programa matutino “América Hoy”. Posteriormente, Tafur se integró a la producción de los formatos que lidera la llamada “Señito”, apodo con el que el público peruano identifica a la conductora.

Según Show.pe, la falta de nuevos retos y propuestas en la productora habría sido el detonante para la salida de Tafur. “Este productor abandonó el barco, esta productora está en UCI y esperemos que remonte de todo corazón por toda la gente que trabaja ahí. Lo que nos han contado es que decidió dar un paso al costado por la falta de proyectos, por no encontrar qué hacer”, expresó el periodista Jhon Cano durante la emisión.

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Este reporte indica que el entorno de la productora enfrenta una etapa de incertidumbre. Las dificultades para generar y concretar nuevos contenidos han impactado de manera directa en las oportunidades para el equipo creativo. La ausencia de proyectos concretos motivó a Tafur a buscar nuevos horizontes fuera del círculo de producción de Valcárcel.

Armando Tafur se despidió de América Hoy.
Armando Tafur se despidió de América Hoy.

Más cambios en producciones

La decisión de Tafur se suma a otros cambios recientes en el sector de la producción televisiva local. Hace pocos días, el productor Peter Fajardo también anunció su salida del canal de streaming “+QTV”, un proyecto liderado por María Pía Copello. Fajardo comunicó a través de sus redes sociales la conclusión de su vínculo con la señal digital:

“Debido a lo que se viene comentando en redes, me veo en la obligación de contarles que se ha cerrado un ciclo para mí y hoy me toca despedirme de +QTV Network”, escribió. Agregó que se marcha agradecido con el equipo y valoró la oportunidad de haber incursionado en el mundo digital.

De acuerdo con Show.pe, la salida de Tafur pone de manifiesto la dificultad que enfrentan las productoras televisivas para sostener sus equipos creativos en periodos donde la oferta de nuevos proyectos se reduce. La situación de la productora de Gisela Valcárcel, descrita por los periodistas del pódcast como “en UCI”, ilustra el desafío que supone mantener estructuras de producción cuando la renovación de formatos y la aparición de nuevos contenidos se desacelera. Al respecto, Cano señaló en Show.pe: “Lo que nos han contado es que decidió dar un paso al costado por la falta de proyectos, por no encontrar qué hacer”.

Gisela Valcárcel no ha emitido comentarios públicos sobre la posible salida de Armando Tafur ni sobre la situación interna de su productora.

Peter Fajardo anuncia su salida de +QTV, el canal de streaming de María Pía Copello
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