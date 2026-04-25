A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: partido en Cutervo por fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por el Torneo Apertura 2026.

El Torneo Apertura 2026 retoma su curso luego de que se completaran los encuentros pendientes de la décima fecha. El campeonato vuelve a desplegarse en estadios de todo el país, con el inicio de la jornada 12 programado para este fin de semana, generando expectativa en torno a la definición del liderato.

La situación de Sporting Cristal se vuelve foco de análisis tras la dura derrota sufrida ante Atlético Grau por 4-1 en Sullana. Este traspié no solo significó perder puntos valiosos, sino también obligó al plantel a replantear su rendimiento de cara al próximo compromiso, sabiendo que una nueva caída podría alejarlos de los puestos de privilegio en la tabla acumulada.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por el Torneo Apertura 2026

La duodécima fecha del Torneo Apertura 2026 destaca el duelo entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos como uno de los principales atractivos del fin de semana. El partido está programado para el sábado 25 de abril en el estadio Juan Maldonado, escenario que reunirá a dos equipos con aspiraciones de sumar puntos clave en la recta final del campeonato.

La organización ha establecido horarios que permiten una amplia cobertura regional: el inicio será a las 15:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador, facilitando el seguimiento para la mayoría de los aficionados locales. En Venezuela, Bolivia y Miami, el choque comenzará a las 16:30, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el pitazo inicial se dará a las 17:30. Esta distribución horaria busca que hinchas de diferentes países puedan disfrutar sin inconvenientes del encuentro.

Felipe Vizeu suma cinco goles con Sporting Cristal en la actual temporada. - Crédito: Difusión

Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por el Torneo Apertura 2026

El duelo entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos por la jornada 12 del Torneo Apertura 2026, a disputarse en Cutervo, podrá seguirse en vivo y en directo exclusivamente a través de L1 Max. Este canal transmitirá todos los partidos de la fecha y está disponible en plataformas como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, garantizando cobertura nacional y acceso para los aficionados desde cualquier región del país.

Para quienes prefieren opciones digitales, la aplicación Liga 1 Play ofrece la posibilidad de ver cada compromiso online, desde cualquier dispositivo móvil o computadora. Esta alternativa resulta ideal para quienes buscan flexibilidad y comodidad, sin depender de la televisión tradicional.

Adicionalmente, Infobae Perú brindará una cobertura especial del partido, con previa, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas clave y declaraciones post encuentro. Así, los seguidores del campeonato podrán mantenerse informados en tiempo real y no perder detalle de uno de los partidos más esperados de la fecha.

¿Cómo llega Sporting Cristal y Comerciantes Unidos al partido?

El presente de Sporting Cristal refleja un escenario marcado por la inestabilidad. El equipo comandado por Zé Ricardo llega golpeado tras la dura caída por 4-1 frente a Atlético Grau, un resultado que expuso fragilidades en defensa y la carencia de regularidad en su juego. Esta situación ha relegado al conjunto celeste a la novena posición de la tabla, con 14 puntos, alejándose de la zona de clasificación y complicando sus aspiraciones en el Torneo Apertura.

La exigencia de la Copa Libertadores también ha influido en el rendimiento local de los rimenses, sumando presión y desgaste a un plantel que no logra encontrar su mejor versión en el campeonato nacional. La necesidad de recuperar la solidez defensiva y sumar puntos es urgente para no perder contacto con los equipos que lideran la competencia.

El cuadro rimense cayó goleado 4-1 ante los piuranos en el intenso calor de Sullana - Crédito: L1MAX.

En contraste, Comerciantes Unidos atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. Bajo la conducción de Claudio Biaggio, el equipo ha encadenado cinco partidos sin derrotas —dos triunfos y tres empates—, lo que le permitió escalar hasta la sexta posición con 16 unidades. Este repunte ha renovado las expectativas del club, que ahora se encuentra en plena lucha por los primeros lugares y mantiene intacto el sueño de clasificar a un torneo internacional.

La racha positiva de las ‘águilas’ responde a un funcionamiento colectivo más equilibrado y a la confianza creciente dentro del plantel. El equipo ha sabido capitalizar sus oportunidades y mostrar solidez en los momentos clave, presentándose como un rival de riesgo para cualquier adversario en esta fase del torneo.