Los partidos que le faltan a Alianza Lima y Los Chankas: la recta final rumbo al título del Torneo Apertura de Liga 1 2026

A seis fechas del final, la pugna por el título en el Torneo Apertura 2026 está en su punto más alto, con una diferencia mínima entre Alianza Lima y Los Chankas, que sostienen una definición sin margen para errores en la Liga 1 (Alianza Lima / Los Chankas)

La definición del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 entra en su fase más tensa, con Los Chankas liderando la tabla con 29 puntos, seguidos de cerca por Alianza Lima, que suma 26. Ambos equipos emergen como los principales contendientes al título, en un tramo donde cada partido puede alterar el destino del campeonato.

Los dirigidos por Walter Paolella mantienen el invicto y dependen de sí mismos, mientras que el plantel de Pablo Guede busca capitalizar sus duelos directos para revertir la diferencia.

Los próximos compromisos, que incluyen viajes a la altura y enfrentamientos en Matute, serán determinantes para definir al campeón del primer torneo del año en el fútbol peruano.

El Torneo Apertura 2026, definido por una lucha cerrada en la cima

La diferencia mínima entre Los Chankas y Alianza Lima anticipa un cierre electrizante, donde cada jornada puede alterar la cima y definir al campeón del Torneo Apertura 2026. (Alianza Lima)

La competencia en la Liga 1 se ha intensificado tras la disputa de las jornadas 10 y 11, en las que tanto Los Chankas como Alianza Lima ganaron sus respectivos encuentros y se consolidaron en las primeras posiciones.

La diferencia de apenas tres puntos entre ambos equipos, sumada al calendario restante, anticipa un desenlace ajustado.

Los Chankas, con nueve victorias y dos empates, mantienen el liderazgo y son el único equipo invicto del certamen, según el registro oficial de la liga. Por su parte, Alianza Lima, que viene de golear a Cusco FC, se muestra como el principal perseguidor y cuenta con una de las ofensivas más eficaces del torneo.

A seis fechas del final, otros clubes como Cienciano y Universitario se mantienen expectantes, aunque con menor margen de error debido a la distancia en puntos. Las próximas jornadas definirán si la disputa por el título se reduce definitivamente a los dos primeros o si algún tercero logra acercarse en la recta final.

Los partidos restantes de Los Chankas: fechas, rivales y escenarios

Los Chankas afrontan un calendario favorable, con mayoría de partidos en altura, lo que podría ser clave para sostener el liderato en el cierre del Apertura 2026. (Los Chankas)

El cuadro de Los Chankas afronta la etapa final del Apertura con un cronograma que, según el análisis de la Liga 1, le favorece en cuanto a localía y adaptación geográfica. El único viaje fuera de la altura será a Lima, donde visitará a Alianza Lima, mientras que el resto de sus encuentros se jugarán en escenarios andinos, una condición que históricamente beneficia su rendimiento.

El fixture de Los Chankas para las fechas restantes es el siguiente:

Fecha 12: ADT vs. Los Chankas – Lunes 27 de abril – Estadio Unión Tarma

Fecha 13: Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso – Lunes 4 de mayo – Estadio Los Chankas

Fecha 14: Cusco FC vs. Los Chankas – Domingo 10 de mayo – Estadio Inca Garcilaso

Fecha 15: Los Chankas vs. CD Moquegua – Domingo 17 de mayo – Estadio Los Chankas

Fecha 16: Alianza Lima vs. Los Chankas – Fecha por confirmar – Estadio Matute

Fecha 17: Los Chankas vs. UTC – Fecha por confirmar – Estadio Los Chankas

El entrenador Walter Paolella destacó la importancia de mantener la concentración: “Cada partido será una final y el apoyo de la gente en Andahuaylas puede marcar la diferencia”, afirmó tras el último triunfo como local.

El camino de Alianza Lima: desafíos de altura y duelos directos

Con rivales directos en el camino, Alianza Lima afronta una recta final desafiante que pondrá a prueba su capacidad para pelear el título hasta el final. (Alianza Lima)

Para Alianza Lima, la recta final presenta una serie de obstáculos que ponen a prueba su capacidad de reacción. El equipo dirigido por Pablo Guede deberá afrontar dos compromisos en ciudades de altura y recibir en su estadio a rivales directos por el título, incluido el esperado choque ante Los Chankas.

El itinerario de partidos para Alianza Lima es el siguiente:

Fecha 12: Atlético Grau vs. Alianza Lima – Domingo 26 de abril – Estadio Mansiche

Fecha 13: Alianza Lima vs. CD Moquegua – Sábado 2 de mayo – Estadio Matute

Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal – Sábado 9 de mayo – Estadio Matute

Fecha 15: Cienciano vs. Alianza Lima – Sábado 16 de mayo – Estadio Inca Garcilaso

Fecha 16: Alianza Lima vs. Los Chankas – Fecha por confirmar – Estadio Matute

Fecha 17: FC Cajamarca vs. Alianza Lima – Fecha por confirmar – Estadio Héroes de San Ramón

“Sabemos que dependemos de nosotros y cada punto es vital. El grupo está enfocado en llegar al último partido con opciones”, señaló Guede en conferencia de prensa. El calendario obliga a los íntimos a puntuar fuera de casa y a capitalizar el respaldo en Matute para seguir aspirando al liderato.