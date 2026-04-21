Walter Paolella reconoce que “la obligación de campeonar es de Alianza Lima; Los Chankas escribe su propia historia” en Liga 1

El equipo de Andahuaylas se ilusiona con el presente que vive bajo la dirección de Walter Paolella, quien remarca que la presión mayor recae sobre Alianza Lima en la carrera por el ansiado campeonato peruano (Los Chankas)

En el tramo decisivo del torneo, Los Chankas viven una situación inédita: ubicados entre los primeros puestos y con el respaldo de una hinchada que ha convertido a Andahuaylas en una plaza temida.

En ese sentido Walter Paolella, director técnico del equipo, subraya que el plantel se fortalece día a día a través del trabajo psicológico y la disciplina interna, manteniendo la concentración en medio de la expectativa creciente.

El club afronta desafíos logísticos significativos, desde los viajes extensos hasta la adaptación a diferentes altitudes, factores que inciden directamente sobre el rendimiento.

Paolella insiste en la importancia de disfrutar el momento y recalca que el grupo ha logrado sostener la unidad y la motivación, elementos clave para competir en la élite.

La responsabilidad de Alianza Lima y la presión del título

Walter Paolella traslada la presión del campeonato a Alianza Lima y remarca que Los Chankas compiten sin esa carga, priorizando el crecimiento del equipo en un contexto inesperado en la cima del torneo. (Liga 1)

“La obligación de conquistar el campeonato es de Alianza Lima. Nosotros asumimos el reto de competir y hacer historia en el club, pero la presión principal la tiene un equipo con esa trayectoria”, afirmó Paolella al ser consultado sobre la pelea por el primer lugar el programa Hablemos de Max.

El entrenador argentino señaló que el contexto actual es motivo de disfrute para Los Chankas, recordando que, al inicio de la temporada, pocos imaginaban al equipo luchando por la cima. “Es distinto pelear por el descenso que estar entre los mejores. Disfrutamos esta etapa y cada partido lo jugamos con jerarquía”, subrayó.

El técnico destacó el rol de la hinchada de Andahuaylas y la fortaleza del grupo: “La gente es muy pasional y nos apoya en cada encuentro. Hemos convertido nuestra casa en un escenario complicado para cualquier rival”. Paolella también remarcó que la presión de la hinchada se traduce en exigencia por ganar, no necesariamente en la obligación de alzar el trofeo. “El jueves hay que ganar, pero mucha gente aún no dimensiona lo que estamos logrando”, explicó.

El análisis sobre Javier Rabanal y los desafíos del torneo peruano

Paolella analiza la presión que enfrentan técnicos como Javier Rabanal y advierte que dirigir en clubes grandes exige resultados inmediatos, en un torneo marcado por condiciones complejas y exigencias constantes. (Universitario)

Consultado sobre las dificultades que enfrentan los entrenadores en el fútbol peruano, Paolella reconoció que la adaptación implica gestionar distintos tipos de presión según el club. Refiriéndose a la reciente salida de Javier Rabanal, ahora extécnico de Universitario, indicó: “No quiero opinar sobre situaciones que no viví, pero cuando uno llega a un club grande, la expectativa es inmediata. La exigencia de pelear por el título genera una presión extra que hay que saber manejar”.

El estratega de Los Chankas subrayó que el torneo peruano presenta obstáculos particulares, como la complejidad logística y las diferencias de altitud y clima entre las sedes. “No es lo mismo jugar en Sullana que en Cusco. Cambiamos de treinta a diez grados y eso impacta. Si los campos de juego fueran más homogéneos, el fútbol peruano se potenciaría”, detalló.

Además, resaltó la importancia de fortalecer la infraestructura del club y mantener un plantel disciplinado: “El grupo se maneja con reglas claras. Las multas por indisciplina se destinan a actividades que refuerzan la unión, como un asado o ayudar a un compañero en apuros”.

Cienciano como rival en el próximo partido

Los Chankas se preparan para enfrentar a Cienciano en un duelo exigente, donde Paolella anticipa un partido equilibrado y ofensivo, con ambos equipos adaptados a la altura y en buen momento competitivo. (Los Chankas)

En la previa del choque ante Cienciano, Paolella elogió al adversario: “Es un equipo que viene en una racha positiva y compite en dos frentes. Será un rival muy difícil”. El DT consideró que no existen ventajas por la altitud, ya que ambos equipos están habituados a esas condiciones. “Las propuestas de ambos son ofensivas, así que espero un partido atractivo. Primero que triunfe el fútbol y, por supuesto, quiero que gane Chankas”, señaló.

Respecto al plantel, el técnico confirmó: “Salvo Héctor González, que se lesionó en Cajamarca, todos los jugadores llegan en condiciones”. Paolella admitió que la logística de los viajes representa un reto diario, al punto de que el equipo pierde jornadas de entrenamiento debido a los traslados. “Los vuelos no siempre coinciden con el calendario y a veces debemos viajar largas horas por tierra. Eso nos obliga a adaptarnos y tomar el desgaste como una oportunidad para fortalecernos”.

Finalmente, el entrenador mencionó que la dirigencia mantiene el orden institucional y que la relación con los hinchas es de respeto y cercanía. “Andahuaylas es una ciudad tranquila, la gente es muy respetuosa y nos sentimos en casa. Eso contribuye a la estabilidad del grupo y al rendimiento del equipo”, concluyó.