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Gol de David Gonzáles para agónico triunfo de Los Chankas ante Cienciano que asegura el liderato del Torneo Apertura

El denfensor del cuadro andahuaylino se proyectó al área rival y anotó en los minutos finales el tanto que selló la victoria y la punta del campeonato

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Esto con cabezazo de David Gonzáles tras rebote en el portero del cuadro cusqueño. Locura total en Andahuaylas - Crédito: L1MAX.

En un final cargado de tensión, Los Chankas lograron este jueves 23 de abril un triunfo agónico ante Cienciano gracias a un gol en los minutos de descuento que desató la celebración en Andahuaylas. El equipo local encontró la victoria en la última jugada del partido en la cabeza de David Gonzáles y aseguró su posición en lo más alto de la tabla del Torneo Apertura 2026.

El encuentro decisivo con el ‘papá’ se mantuvo parejo durante gran parte de los 90 minutos, con ambos equipos buscando generar opciones claras, pero sin lograr marcar diferencias en el resultado. Cuando el empate parecía definitivo, una acción a balón parado cambió el desenlace del compromiso.

A los 90+2 minutos, Los Chankas tuvieron un tiro de esquina a su favor que terminó siendo determinante. El envío de Franco Torres cayó al área y encontró a Gonzalo Rizzo, quien se elevó por encima de todos y conectó un potente cabezazo. El arquero Ítalo Espinoza reaccionó a tiempo y logró contener el remate en primera instancia, evitando lo que parecía ser el gol.

Sin embargo, la jugada no terminó ahí. Tras el rebote, el defensor David Gonzáles apareció sin marca y en posición habilitada dentro del área chica de Cienciano para empujar de cabeza el balón al fondo de la red. El tanto selló el 1-0 definitivo a favor del cuadro andahuaylino y desató una inmediata reacción en las tribunas.

Celebración de David Gonzáles en agónico triunfo de Los Chankas ante Cienciano.
Celebración de David Gonzáles en agónico triunfo de Los Chankas ante Cienciano. Crédito: ITEA

El gol de David Gonzáles generó una celebración eufórica en Andahuaylas, con sus compañeros volcándose a abrazarlo mientras el público acompañaba el cierre de un partido dramático. La anotación no solo significó la victoria para los locales, sino también tres puntos clave en la lucha por el liderato del campeonato.

Un triunfo clave en la recta final

La victoria ante Cienciano representa un impulso importante para Los Chankas, que encontraron en la pelota parada una vía efectiva para resolver un partido complejo ante un rival directo que llegaba con una racha de seis triunfos consecutivos. La capacidad de aprovechar la última jugada del encuentro terminó marcando la diferencia en un duelo muy disputado frente a los cusqueños.

El conjunto andahuaylino deberá ahora sostener este rendimiento en las próximas fechas, con la exigencia de mantenerse en la cima y cerrar el torneo en lo más alto para dar un paso importante en la pelea por el título nacional. Mientras tanto, el gol de David Gonzáles queda como una de las acciones más determinantes de la jornada.

El cuadro de Andahuaylas se impuso 1-0 con gol agónico en los minutos finales - Crédito: L1MAX.

Los Chankas, líder indiscutible del Apertura

Con este resultado, Los Chankas se mantienen en el primer lugar del Torneo Apertura y ratifican el buen momento que atraviesan en la competencia. El equipo continúa sumando en un tramo decisivo del campeonato y se sostiene en la cima con una regularidad que ha marcado diferencia frente a sus rivales directos.

El cuadro andahuaylino lidera la tabla con 29 puntos, producto de nueve victorias y dos empates en lo que va del torneo. Sin conocer derrotas, ha logrado sacar una ventaja de tres unidades sobre Alianza Lima y de siete puntos frente a Cienciano, que se ubica en la tercera posición, consolidando así su dominio en la clasificación.

A falta de seis fechas para el cierre del Apertura, Los Chankas se mantienen firmes en la punta y como el único equipo invicto del campeonato. Este rendimiento sostenido le permite encarar la recta final con mayor confianza, margen de error y la posibilidad concreta de dar un paso importante en la lucha por el título.

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