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Pablo Guede sorprendió con comentario sobre jugadores de Alianza Lima: “No quieren 2 días libres porque después los ‘mato’”

Luego de la goleada ante Cusco FC, el técnico argentino señaló que el resultado fue por mérito de sus jugadores y rechazó sentir presión por el título de la Liga 1 2026

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El técnico argentino resaltó una virtud de sus jugadores tras la goleada sobre Cusco FC. (Video: Jax Latin Media)

Alianza Lima vivió una noche memorable en el estadio Alejandro Villanueva tras golear por 8-0 a Cusco FC en un partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este resultado, alcanzado como local, refuerza la candidatura del cuadro ‘blanquiazul’ en la lucha por el primer certamen doméstico del año y sostiene el trabajo que viene realizando el director técnico Pablo Guede.

El abultado marcador no solo deja a los ‘íntimos’ entre los principales animadores de la competición, sino que además respalda las ideas del técnico argentino: “No soy yo, son los jugadores. Lo más importante en el fútbol son los jugadores y ellos son los que se llevan todos los méritos porque yo puedo decir ‘A’ y si ellos no quieren, no sale nada. La unión y el trabajo en silencio que hacen estos chicos está dando sus frutos”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

Para el DT, la diferencia de goles fue atípica: “Más allá de la goleada, porque el resultado de hoy (ayer) pasa muy pocas veces; es un accidente en el sentido de que hubo partidos que llegamos un montón de veces y no la pudimos meter. Hoy (ayer) llegábamos y las metíamos”.

Eryc Castillo se llevó la pelota del partido tras anotar un 'hat-trick' ante Cusco FC. - créditos: Liga 1
Eryc Castillo se llevó la pelota del partido tras anotar un 'hat-trick' ante Cusco FC. - créditos: Liga 1

Pablo Guede sobre la presión en Alianza Lima

Consultado por la presión que supone dirigir a un equipo con la historia y exigencias de Alianza Lima, Pablo Guede lo abordó con humor y honestidad. “Estás en Alianza, desde el momento que firmas con este club viene añadido en una cláusula que dice ‘presión por salir campeón’ (risas). Pero eso es lo lindo, es día a día, trabajando. Estos chicos se repusieron de un montón de cosas con humildad, trabajo”. También destacó el temple del plantel para sobreponerse a situaciones adversas: “Estos chicos se repusieron de un montón de cosas con humildad, trabajo”.

El estratega de 51 años, consciente de los factores externos que condicionan la realidad del equipo, señaló: “Sabemos que hay gente que nos quiere perjudicar, lo tengo muy claro, pero contra eso también están pudiendo y eso habla del trabajo, eso habla del objetivo, eso habla de lo que nosotros queremos”.

Eso sí, su análisis futbolístico, Guede fue enfático al poner paños fríos al resultado: “No creo que haya sido el mejor partido. Bajo mi punto de vista, creo que hemos jugado mejores partidos. Lo que pasa es que a veces el resultado abultado equivoca un poco de lo que es el juego en sí”.

El cuadro 'blanquiazules' aplastó 8-0 a los cusqueños en uno de los resultados más abultados del fútbol peruano - Crédito: L1MAX.

Pablo Guede sobre el compromiso de los jugadores de Alianza Lima

El compromiso de los futbolistas de Alianza Lima fue uno de los ejes del mensaje de Pablo Guede posterior al triunfo. “¿Cómo manejar el compromiso de los jugadores tras la goleada? Este grupo se está reponiendo de tantas cosas en tan poco tiempo que estas alegrías se merecen disfrutarlas, pero ellos saben que a partir del miércoles ya pasó. Un ejemplo, en la fecha FIFA di dos días libres para compensar las cargas y no quieren más dos días libres, porque saben que después los ‘mato’”.

El entrenador ‘gaucho’ sostuvo: “Por eso hablo del compromiso, de la humildad y del objetivo. Es muy difícil en el fútbol moderno ganar, y por eso que lo de hoy (ayer) fue un accidente porque es muy difícil meter ocho goles, hay que ver un montón el contexto. Ellos no van a perder esa humildad y tampoco lo voy a permitir, después puede pasar lo que sea”.

Sobre el futuro inmediato, Guede fue categórico: el plantel debe capitalizar la victoria sin perder el rumbo. “Seguimos en crecimiento y tenemos que seguir por la misma línea porque todavía no logramos nada y nuestro objetivo es salir campeón”.

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