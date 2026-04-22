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Golazo de Raúl Ruidíaz con espectacular definición en Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2026

La ’Pulga’ se cobró revancha del disparo de penal que erró el último fin de semana y se despachó con una diana para ampliar la diferencia en el Estadio Campeones del 36

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El delantero del cuadro de Piura puso la pelota en un lugar imposible para el portero rimense - Crédito: L1MAX.

Raúl Ruidíaz ha desenvainado un formidable disparo desde su botín derecho para ampliar la cuenta en Atlético Grau vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El ariete nacional recogió un rechazo corto de la defensa ’bajopontina’ y marcó el 2-0 tras colocar el cuero en un lugar del arco imposible para el guardameta Diego Enríquez.

El conjunto que dirige Gerardo Ameli hizo los méritos para imponerse en el encuentro desde el inicio. Ante las gradas despobladas del Estadio Campeones del 36, el elenco ’albo’ exhibió un rendimiento superior al del equipo capitalino, sin reacción ante el vendaval piurano.

Tras la apertura del marcador a cargo de José Ataupillco en la primera mitad, el ’patrimonio de Piura’ no retrocedió líneas. Por medio de una pelota parada, un rechazo corto de Cristiano le quedó a placer a Raúl Ruidíaz. La ’Pulga’ se perfiló y ensayó un remate a la escuadra.

Golazo de Raúl Ruidíaz con notable remate para 2-0 de Atlético Grau vs Sporting Cristal por Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Captura L1 MAX.
Golazo de Raúl Ruidíaz con notable remate para 2-0 de Atlético Grau vs Sporting Cristal por Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Captura L1 MAX.

La volada de Enríquez solo embelleció más el tanto de Ruidíaz, quien venía de días complicadas luego de errar su penal en el juego anterior de Atlético Grau ante Los Chankas. Ya son dos anotaciones para el ex Monarcas Morelia en la temporada.

El penal fallado ante Los Chankas

Hasta los especialistas fallan. Raúl Ruidíaz asumió la responsabilidad de ejecutar un penal ante Los Chankas con el objetivo de acercar a Atlético Grau en el marcador, pero su remate tomó un destino inesperado: la ‘Pulga’ resbaló al impactar el balón y este se perdió muy lejos del arco defendido por Hairo Camacho.

El penal llegó tras una infracción sobre Christian Neira, pero la oportunidad se esfumó cuando Ruidíaz, pese al pedido de su compañero, decidió ejecutar el disparo y falló de manera insólita. El exjugador del Seattle Sounders reaccionó con una risa nerviosa y una mirada incrédula al césped, reflejando la frustración del momento.

Una jugada para el olvido. Tras una falta en el área, Raúl Ruidíaz asume la responsabilidad del penal, pero el destino tenía otros planes. Un resbalón provoca que falle el tiro, desatando la frustración del jugador y la sorpresa en el estadio. | L1MAX

El marcador permaneció 2-0 a favor de Los Chankas, que continuaron liderando el Torneo Apertura, mientras Grau seguía en el fondo de la tabla. Hasta entonces, Ruidíaz solo había marcado un gol en nueve partidos, un registro que reflejaba su difícil presente, aunque en la presente fecha logró redimirse al reencontrarse con el gol.

Victoria necesaria

Tras el gol de Ruidíaz, Sporting Cristal recortó distancias gracias a un tanto del ingresado Felipe Vizeu. Sin embargo, Ameli respondió con el ingreso de Nicolás Delgadillo, quien se encargó de marcar el 3-1 para tranquilidad del comando técnico.

Con este resultado parcial, Atletico Grau está volviendo a la victoria luego de cuatro encuentros. Además, los ’albos’ suman 10 unidades mientras continúan en la penúltima posición del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 por encima de FC Cajamarca, el colero.

Tabla del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Sofascore.
Tabla del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Sofascore.

El próximo reto del equipo piurano será ante Alianza Lima, uno de los líderes del campeonato y un equipo que tiene entre ceja y ceja la victoria para seguir en lo más alto. El duelo tendrá lugar en el Estadio Mansiche de Trujillo el domingo 26 de abril a las 15:30 horas.

Próximo partido de Sporting Cristal

Tras la derrota en Sullana, Cristal deberá viajar a Cutervo para volver a la victoria ante el complicado Comerciantes Unidos. El duelo se disputará sobre el gramado del Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra el sábado 25 de abril a las 15:30 horas.

Luego, el equipo que dirige Zé Ricardo medirá fuerzas ante Junior de Barranquilla por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El compromiso se presenta como crucial y una victoria para los ’rimenses’ podría representar un paso importante en las aspiraciones para avanzar de ronda.

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